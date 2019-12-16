休士頓韓國瑜後援會主辦「佳芬姊感恩晚宴」 八百餘人熱烈與會，現場彌漫了鄉愁與關切之情

（休士頓/秦鴻鈞報導 ）由「休士頓韓國瑜後援會」主辦的「佳芬姊感恩晚宴 」於上周五（12月13日）晚間六時在 LAM BO餐廳舉行。席開七十桌，再加上一百多人的觀眾席，超過八百人出席此盛會。原為選舉造勢的活動，因為所有出席者懷抱著濃濃的愛鄉愛國之情，現場共鳴的熱烈掌聲不斷，充溢了感人的氣氛。

晚宴從「休士頓韓國瑜後援會」共同總幹事唐心琴首先作造勢開場。緊接著「休士頓韓國瑜後援會」共同總幹事甘幼蘋歡迎帶團來休士頓的「達拉斯韓國瑜後援會」召集人牟呈華，並由牟呈華致詞，在台灣領隊郭主任致詞並介紹台灣嘉賓，放映韓國瑜總統選舉影片，以及市議員張斯綱，黃紹庭及中山大學研究所所長廖達琪博士等人的個人演講過後，「休士頓韓國瑜後援會」共同總幹事唐心琴介紹李佳芬女士出場，當晚的重頭戲「佳芬姐講堂」正式登場，也是全場整晚最關注的焦點。

李佳芬表示：過去兩年，對她的家庭來說，是驚濤駭浪的一齣戲。原本以為人生就是如此平淡歲月，而她的這位先生，卻讓她每天都像在坐雲霄飛車。她表示：這次到國外來，是中華民國和中華文化的源遠流長將大家維繫在一起。海外華僑對高雄非常照顧，大家捐錢，出力，對選舉，產生催化的力量。這次，透過韓國瑜的選舉，大家表示了憂心和熱情。中華民國已走了108年，為了讓國內朋友大家對國家的認同，「華僑為革命之母」的確做了相當多的事。從僑胞到機場接機的陣仗，我內心忍不住自問：這麼大的期待，我們二位小人物負載得了嗎 ？

李佳芬談韓國瑜： 到底他有什麼迷人的地方 ？他30年來都沒有變，他是個非常「真」的人，因為他是軍校出身，我們家孩子最會唱的就是「軍歌」，有時覺得他這人沒什麼情趣，但在一起也走了三十年。這次來到休士頓，拜訪了恆豐銀行，美南新聞，讓我看到台灣人堅忍，堅定的精神。台灣人腳踏實地，從窮留學生，靠我們自己站穩腳步，再一代接一代延續下去。

李佳芬也提到，曾幾何時，在中華民國臺灣，當第一面國旗在高雄出現時，大家的訝異，無法形容。因為以前在高雄拿國旗，是要挨駡，甚至挨揍的。民怨出來了，民進黨在高雄執政幾十年，淹水、登革熱一直無法解決。韓國瑜執政，把老百姓安全擺第一位。以前高雄登革熱，是幾十萬病例，今年因為市政府，特別注意撲殺蟲害，僅一百多例，現已安全度過高峰期。（全場掌聲如雷 ）

李佳芬也提到過去人與人之間充滿了不信任感。但韓國瑜幾場造勢下來，人心都變了。有人告訴她：我從來沒有像現在這樣，相信一個陌生人，大家在火車上，高鐵上，會互道珍重，大家下一場再見 ！因此，廖教授會説：台灣最美的風景是「人 」！李佳芬説，人與人之間互相相信，互相信任，我們社會才會有進步的動力。過去「政黨政治」輪替，非常正常，絶對權力需要監督。不像這次選舉，這樣驚風血雨- 一個政黨為消滅另一個政黨為前提。

她提了一個小故事：以前她工作的媒體單位傑出同事，在2004年舉家移民國外，若干年後她在國外與她見面。原來她在民進黨還在黨外時，她就是他們的寫手，那時她一直堅信- 台灣一定要有二黨政治，不能讓一個政黨「一黨獨大」。那時，她冒著生命危險，冒著可能會坐牢的風險幫他們。可是，她沒有想到一個政黨會「墮落」得這麼快⋯，這就是她用一、二十年青春幫助的政黨 ？ 她在國外，十多年來從不看臺灣新聞。「台大醫院」的王副院長也説：我們支持他們，是希望國家有「二黨政治」，不是要他們來消滅「中華民國」！

李佳芬説：目前在台灣支持韓國瑜的二百多個臉書全部被關閉。這是封鎖，而不是溝通，自我檢討。如今，穩定的力量不見了，凡支持韓的，都活在驚惶的世界，面臨查水表⋯種種情況，給大家造成這麼大的困擾，我們的壓力是很大的。很多婦女朋友，抱著我大哭，我從沒想到，選舉可以選成這樣。韓國瑜説「台灣的媒體現在不監督執政黨，90% 都在監督在野黨」很多基層年輕記者向我抱怨，老闆、主管給他們很大的壓力- 怎麼「黑」韓？李佳芬説：每個人的歷史都是自己在寫，老闆拿靈魂與魔鬼交換，我們今天所有的支持者都堅信明年1月11日一定可以撥雲見日 ！

李佳芬也提到韓國瑜提出的「學貸免息」，如果他當選，他希望這些孩子不要背這麼大的壓力。讓年輕人從大學到研究所，到開拓事業，結交朋友，讓自己更壯大，希望大家用愛護自己子女的心情，好好愛護這些年輕人，國家才有希望。讓這塊土地，勇敢、茁壯，這是大家的期待。我們希望我們的國家富裕安康，老百姓安居樂業。

李佳芬説：各位僑胞：其實你根本不需要國家給你什麼，你們所擔心的是「這個國家不見了」，希望中華民國萬歲，選舉總有結束的一天，而我們能為這個國家留下什麼？李佳芬的演説，獲得大家的共鳴，全場觀眾凝神傾聽，忍不住熱淚盈眶。演講完畢，全場起立，一片掌聲如雷，久久不斷。

當晚，還現場大家一起合唱「我現在要出征」及「中華民國頌」及常中政主持的精彩的「關心台灣 」。

會中還由唐心琴主持五瓶酒拍賣及現場募款，其中賣價最高的酒是George Lee先生以六千元購下，以及「達拉斯韓國瑜後援會」現場捐22000元，以及恆豐銀行董事長吳文龍當天現場再捐二萬元，當晚共募得12.5萬元，會中並有一位無名氏願意Mach這筆捐款，捐出同數的款項，一晚上共募得25萬元，再加上原先募集的$76000元，共為「休士頓韓國瑜後援會」募集破32萬元。

最後，所有出席這次晚宴的僑胞，按桌次號碼逐一上台與佳芬姐團隊照相，合影留念。此次出席餐會的僑界名人甚多，除國民黨五位中評委林國煌、王敦正、黃泰生、葉宏志、達拉斯總召牟呈華外，還有恆豐銀行董事長吳文龍及美南報業傳媒集團董事長李蔚華先生。其中年齡最長的來賓是現年一百歲的王鳴飛老先生。

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