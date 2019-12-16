休士頓韓國瑜後援會主辦「佳芬姊感恩晚宴」

（休士頓/秦鴻鈞報導 ）由「休士頓韓國瑜後援會」主辦的「佳芬姊感恩晚宴 」於上周五（12月13日）晚間六時在 LAM BO餐廳舉行。席開七十桌，再加上一百多人的觀眾席，超過八百人出席此盛會。原為選舉造勢的活動，因為所有出席者懷抱著濃濃的愛鄉愛國之情，現場共鳴的熱烈掌聲不斷，充溢了感人的氣氛。

晚宴從「休士頓韓國瑜後援會」共同總幹事唐心琴首先作造勢開場。緊接著「休士頓韓國瑜後援會」共同總幹事甘幼蘋歡迎帶團來休士頓的「達拉斯韓國瑜後援會」召集人牟呈華，並由牟呈華致詞，在台灣領隊郭主任致詞並介紹台灣嘉賓，放映韓國瑜總統選舉影片，以及市議員張斯綱，黃紹庭及中山大學研究所所長廖達琪博士等人的個人演講過後，「休士頓韓國瑜後援會」共同總幹事唐心琴介紹李佳芬女士出場，當晚的重頭戲「佳芬姐講堂」正式登場，也是全場整晚最關注的焦點。

最後，所有出席這次晚宴的僑胞，按桌次號碼逐一上台與佳芬姐團隊照相，合影留念。此次出席餐會的僑界名人甚多，除國民黨五位中評委林國煌、王敦正、黃泰生、葉宏志、達拉斯總召牟呈華外，還有恆豐銀行董事長吳文龍及美南報業傳媒集團董事長李蔚華先生。其中年齡最長的來賓是現年一百歲的王鳴飛老先生。

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