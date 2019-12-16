楊安澤普萊諾募款見面會紀實

十二月六日星期五，楊安澤競選團隊在達拉斯的拉力活動異常火爆，上千支持者從各地聚集，Dallas Morning News專門做了現場采訪。無疑，楊安澤在美國的年輕人中，掀起了一股追捧熱浪，一點不因爲紅色的德州而有所减弱。這次籌款活動啓動僅十天，募款遠超十萬。大家都清楚這一筆筆捐款背後，是一大群支撑的楊幫。美國人常常把建設我們的家園（Building Community）挂在嘴邊，他的支持者說把政治拋到一邊，楊的競選是一個最好的範例。第一，這是一個乾淨的競選；第二，這是一個純粹的參與；第三，有一個清晰的認識；第四，有一個更深遠的使命感；第五，建立了一個參與群體的歸屬感。這些的確有效地動員了他的選民。

星期六上午在普萊諾的楊安澤募款見面會，是一個加場的活動。因爲星期五的拉力之後，他們原來的計劃是趕回紐約，參加星期六晚上的拉力活動。達拉斯近郊小城普萊諾華人參政遠近聞名，自然不願錯過這麽好的交流機會，邀請楊安澤團隊來開個見面會。楊安澤競選團隊慎重權衡之後，推遲了行程半天。忙碌到淩晨一點的競選團隊主要成員，和楊安澤一起，九點準時出現在Plano的會場。

見面會第一位發言的陳芃先生，作爲社區領袖和成功的商人，在提升社區的政治意識和鼓勵華裔參政上多年不遺餘力，擔當先驅。他坦陳這是在家裏舉辦的最大的一次籌款會。他說歡迎大家一起來支持我們自己人，ANDREW YANG，感謝我們的組織團隊和義工，感謝大家支持這位亞裔，也是華裔的總統候選人。

接著幾位Co-Host也都相繼發言。Helen杜女士和Jet李先生都是社區知名的成功企業家及積極活躍的社區領袖，尤其在和華人相關的各種活動中從不缺席他們的鼎立相助，這次也是籌備組的核心人物。Helen表示我們非常高興能够爲Andrew楊主辦籌款會。我們支持他，不僅僅他是50年來第一位華裔總統候選人，更因爲他在國家發展中，有關于社會問題深邃的想法，幷提出了創造性的解决辦法，比如UBI，以人爲中心的資本主義（HUMAN-CENTERED CAPITALISM），我特別開心見到這麽多年輕的下一代，今天都來支持楊。Jet李先生說今天這麽多人支持楊，我想現場至少有一半是共和黨的選民，Andrew，你已經是今天的贏家。如果能够持續贏得兩黨選民的支持，Andrew，你將走在勝利的大道上。

代表了大達拉斯地區臺灣人商會的名譽主席Arthur先生和臺灣社團在會上發言的谷祖光醫師，是大家非常熟悉的僑領前輩，他表示華裔去競選總統不止是好事，是天大的好事，而且是極其美妙的事。我們需要有這樣的開拓者！現在再看著我們孩子的眼睛，可以自豪地告訴他們“孩子，你可以不必成爲律師，你可以不必成爲醫生，但你可以去競選美國的總統！”

楊安澤在與近40位VIP贊助者寒暄合影後，在主人陳芃許蕾夫婦的引導下，進入大廳，向在場的130多位嘉賓做了精彩的演講。他的競選之路，從零開始，到現在擁有衆多粉絲支持他的競選。讓主流看到他的競選是認真的，支持者中不凡有民主黨的支持者，也有很多共和黨，自由派和無黨派的選民，目標就是要贏得勝利。選舉將會從Ohio開始，德州將是第五個選舉區，挑戰只剩下七個星期了。他們的競選車隊即將出發，近距離向選民進行宣傳，讓更多的人知道和接受楊安澤的理念。

他說自己很高興，能够一次次站在民主黨總統候選人的辯論會上，讓不少人意識到亞裔在美國政治空間地位的提升，這是一個不錯的想法。他提及自己典型的移民家庭，家裏父親伯伯哥哥，都是教授，很少考慮政治的參與。總覺得政治與我們無關。事實上我們來到這個國家得到了這麽多，這個國家需要我們做更多的貢獻和參與。大多數搞政治的，欠缺技術背景，對日新月异的技術在商業中的巨大作用的認知有限，更不瞭解對社會未來發展的影響。他說不管你是支持哪個黨，你有自己的想法和前景的規劃，你只有參與，才能推動國家往前走，他自信自己能够做到。他信心十足地告訴來賓，他一定會進人洛杉磯的總統候選人辯論會。言語間凸顯他的真誠坦率，富有愛心，是一個有雄心大志的人。

因爲在場有許多中學生，楊安澤提起他的父親有很多的專利。在他14歲時，有一次父親回家不太高興，因爲他被提升爲一個管理者，他覺得是上面覺得自己老了，沒法做新技術開發了。這是楊安澤第一次瞭解到公司都是一個白人的經理，然後管理一群亞裔的工程師，久而久之成爲了一種不成文的模式。亞裔止步在一定的層次，不再有機會往上走。但實際上我們不僅要貢獻我們技術，我們也有開闊的視野和思想，可以領導美國。所以我們要從今天起改變自己，要走出去。特別讓孩子們知道，這是一件非常重要的事情！

整個活動的主持人Eric陳是陳芃夫婦在華盛頓美國大學讀政治系的兒子，他和在哥大念書的表哥都是楊的粉絲，興奮地趕回來參加幷主持這次見面會。小帥哥幽默地主持，與楊安澤和聽衆輕鬆互動頗得大家的好評。他特別代表觀衆希望楊安澤先生談談，在美國這個新的政治環境中，對美國亞裔來說最大的挑戰是什麽？楊安澤說，我們不能僅僅是ATM，唯一正確的路徑是去積極正面的影響美國，就是增加我們的聲音。從地方開始參與選舉，在州一級和全國增加我們族群社團的影響力。

促成這次活動的關鍵人物Ben郟先生曾是DFWPAC的首任雙主席之一，參與制定了PAC的三大宗旨，是組織結構的設計者。Herny瞿先生則是一位優秀的政治活動驅動者，多年參與組織地方的華人維權運動和助選活動。Ben在得到Henry堅定的支持承諾之後，整個活動開始啓動。他們認爲楊安澤是華裔政治傳承最高級別的開創者，給華人在美參政將會帶來里程碑似的政治財富，給亞裔下一代的成長發展帶來非常積極正面的影響。他們找到在僑界深孚衆望的社區僑領，果然得到了衆多長期參與幫扶社區僑領們的熱烈反響。很快也得到現任美中商會會長Tom童律師和ACP現任會長David嚴先生的響應，找來幹練熱情的老戰友負責總務的Julie史，加上理念相同的海晨，在資金，地點，人員組織和宣傳上很快落實到位，各項準備工作迅速展開。這裏特別要說明，因爲美國對各組織有嚴格的界定，所有參加者都是個人行爲，和任何組織無關。

Ben在見面會上特別感謝了每位嘉賓，大家都是慷慨的贊助者，是楊安澤熱忱的支持者，同時也是這次活動的志願者，“沒有社區熱烈的支持，我們不可能辦成這樣一次成功的籌款見面會”。這些嘉賓包括提供早餐會的功達老闆，現場活動的總監Jin劉，攝影組組長解鍵，提供後勤保衛的Robert幹和宋曉輝，負責音響設置的賴敏和負責安排青少年義工接待的松梅，Linda，Shirley和Julia。有不少VIP義工，前脚進VIP 房間和楊安澤寒暄，後脚就出來準備音響投影工作，都特別讓人感動。Herny也表示“我們有一個很棒的社區。你們中的許多人持續不斷地支持當地的政治參與，我們也取得了一些成績。每個人都知道我們擁有非常好的文化和教育傳承。但是我們確實缺乏政治傳承。楊安澤正在爲我們的下一代創造最大的政治傳承。希望我們的孩子向Andrew學習，與Andrew交朋友。將來，我們會看到越來越多的領袖如他一樣從我們的族群中涌現出來。”

這次見面會消息一經公布，登記參加者十分踴躍，人數大大超出了預期，小區代客停車的60個車位根本不够，大家很快用Carpool方式解决問題，也有熟門熟路的停到了鄰近的朋友家。熱情的老崔從幾百英里外的聖安東尼奧，邀上了一個Van的楊粉趕來支持。社區大佬谷祖光先生開玩笑，頭一次坐上別人的車來陳芃先生家的募捐會。臺灣商會名譽主席Arthur先生和另一位長期贊助華人社區的Felix陳先生都因商務旅行不在達拉斯，他們得到消息後依然慷慨解囊，表達支持華人參政的意願。Felix特別委托公司總裁Dillon陳先生參加見面會，支持這位有勇氣肯擔當的華裔二代總統候選人楊安澤。達拉斯小牛隊律師也感嘆，“團結合作比什麽都重要！”最讓大家稱道的是“組織者，參與者與義工，能够跨越黨派政見年齡，熱情支持Andrew Yang！這樣的團結自助精神對于達拉斯亞裔社區及我們的下一代會有積極深遠的影響！”

楊安澤競選團隊的孫曉光先生說在這麽多城市跑競選，在達拉斯募捐會上感動看到了最多的華二代，也深有感觸。在Plano華人參政已深入人心，這給孩子們做出了很好的榜樣。楊安澤不拉下一個孩子的要求，和他們握手寒暄，耐心地在他的贈書和帽子上簽好自己的名字，給孩子們留下深刻的印象。希望這些火種能鼓勵華裔二代不僅能做醫生，律師，工程師，也可以是成功的企業家，政治活動家，更可能成爲總統，開拓下一代的視野和發展空間。

見面會上挺楊先生的Jack郭先生來自福建，華人圈盛贊福建人抱團。在幾次地方選舉募捐中，屢屢見到他們慷慨贊助的名字。Jack是一位電腦和商學雙碩士，在自己的專業領域和商業上都有很好的發展。Jack讀過楊安澤兩本基于自己《爲美國創業》的經歷寫的兩本書，他完全被其前瞻性的理念所折服，同意他對美國社會深刻的理解。更感到一個人有了遠大的抱負，才有無限的能量。越來越多的美國人被楊的號召吸引，我們應該盡所能幫助他傳播人文資本主義的理念。郭先生對UBI有自己的理解，認爲不只是給窮人發錢，更是爲中産階層以下的所有美國人有可能做對社會對自己都更好的選擇，就不會被綁死在只是賺錢養家糊口上。有人可以找機會學習，更換職業軌道；有的可能開始自己的小生意；在校大學生不必去餐館打太多的工，可以專心學習，早日畢業。他從自己的切身體會，理解UBI的前瞻意義。特別是用UBI减少社會貧富的極度懸殊，對整個社會的穩定是一件大好事。在見面會上他也和大家分享了自己孩子的經歷。兒子在哥大法律系畢業後，就在楊安澤的《爲美國人創業》的公司中，領導一個專業的組，輔導貧困孩子，幫助他們申請大學。老爸爲兒子驕傲，也支持他的選擇。看來這位父親已經有了把孩子培養成什麽樣人的答案。爸爸和孩子對社會有著同樣高遠的視野，希望社會給予更寬闊的創業天地。

參加籌款見面會的來賓都對五十年來第一位參加總統競選的楊安澤給予高度評價，他給人印象智慧幽默，是一位優秀的華裔二代。不僅有自己的觀點，能指出美國的問題，更是提出了解决的方法。這麽多年身體力行，各種創業實現自己宏偉的抱負，屢獲成功。對于UBI，不少人也許覺得這個辦法太不完美，但無疑引起了全美的關注和討論，切實關心民生和普羅大衆的疾苦，好過無休止的黨爭。厭倦了意識形態上不斷升高的紛爭，年輕人紛紛響應Andrew Yang的“不左不右向前進”的口號，注册成爲他的選民。但是DNC不會喜歡這樣的草根候選人，就像川普不受建制派待見一樣。揭露出來不斷的打壓，能够讓那些暫時無法理解楊安澤理念的同胞清楚，民主黨建制派對楊安澤極力的消音歧視和冷漠，反應的是主流深處對亞裔特別是華裔根深蒂固的歧視，這不是楊一個人的戰爭。達拉斯華人這次能够有勇氣站出來，顯示我們的團結和支持，這是一次很有意義的活動。我們不回避也不懼怕別人說打族裔牌，因爲這就是殘酷的現實！“即使不同意他的華人也不得不承認，他降低了華人參政的心理成本，也把華裔的美國夢拓展到了前所未有的高規格舞臺。”我們就是要支持楊安澤這樣的華裔候選人。讓我們不左不右向前進，絕不輕言放弃，盡力幫助楊安澤在總統競選之路上能走多遠走多遠！

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