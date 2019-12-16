達拉斯中華書畫協會/DCAA年終回顧及2020年新年展望

達拉斯中華書畫協會/DCAA(Dallas Chinese Art Association)自1997年成立，揮手之間，已歷廿三載春秋矣。六任會長爲：季滌秋，李毅，林伊文，謝悌庭，何嘉雄，雷麗。會員由當初的幾個書畫愛好者自發舉辦聯誼活動而後正式立會，到如今，新老會員已有近百名。

協會活動內容由傳統的內部習作展，華人傳統節日慶祝和文化交流雅集，發展到積極融入主流社會的文化推廣。從2016年開始，連續三年，DCAA成爲北德州最大亞裔文化活動 Plano AsiaFest 的主要書畫展合作夥伴。近幾年，除了邀請名畫家藝術家張乾元，張翔，彭查理，張純凡等來協會做交流和講座外，協會於2019年邀請自家自成一格的藝術顧問鄧衛平，顧問楊德進，會員林鴻，理事張國 駿做了多場繪畫，技巧，國學，歷史，和文學的交流講座，包括《傳統山水畫理》，《書畫幹裱示範》，《說不盡的曾國藩》，《奇書金瓶梅》等。另外，協會還在2018年與美國主流社會畫家們聯手在Artists Showplace Gallery舉辦公開畫展。協会並計劃于明年(2020)元月，在臺灣知名畫家林玉山大師之真傳弟子、九十一歲高齡的張毓琇女士的大力支持下，在達拉斯華人文化中心舉辦迎春畫展，並慶祝協會成立二十三週年。

畫展開幕式定於2020年元月18號上午十點到下午一點。內容有DCAA總顧問谷祖光致詞，會長致詞，新會員感言，宣佈新理事會名單，書畫現場表演示範，新學員現場蘭竹表演示範，古意文房四寶展等。

達拉斯中華書畫協會已成功開辦了由何嘉雄主講的2019年秋季書法班，並計劃在2020年春繼續舉辦成人書法和國畫班。此外，秦明霞、葛佳彥將開辦面向少兒的書法、繪畫、中文班。

請諮詢雷麗 940-232-0796，微信nlt300。

達拉斯中華書畫協會的會員們滿懷熱情、翹首期盼新年的到來。書畫展，繪畫，書法，刻印章，傳統託裱技術，歷史國學文化，各種交流會都在等待著諸位僑社朋友的關注，支持，和參與。

達拉斯中華書畫協會竭誠邀請您！

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