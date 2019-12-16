ACP 推出講座新系列：金融投資開講啦

應廣大社區朋友對投資的需求，尤其是對金融投資的需求，ACP（美中專業人士協會）經過充分的準備和長時間的醞釀，决定繼“飛馬淘客”運行兩年後，推出新的投資系列講座。不同于飛馬淘客的主題創新創業投資，投資系列旨在爲對各種資産投資，包括對證券和地産投資等相關需求的人士引入該行業專家的經驗和信息分享。2019年12月4日，在Hagger Library的programe Room，ACP的金融投資系列講座打響了成功的第一槍。

本次講座，ACP隆重請到了資深專業投資人士董嵐女士擔任金融投資系列的開講嘉賓。董嵐女士有二十多年的專業投資經驗，是著名機構基金公司WestwoodHoldings Group的高級副總裁兼任投資部研究分析部總監。董女士的證券從業經歷始于中國早期的證券市場，曾擔任香港投資機構在上海交易所的交易員，後留學美國。從2000年加入Westwood以來，從助理研究員開始，一直到公司的高級副總裁和研究總監，在20年的時間裏，她創造了成功的職業成長路徑和一系列的輝煌投資記錄。在任投資組合經理期間，其管理的集合大型價值策略基金，從2014年成立後一直排名美國大型價值投資分類的前1%。同時與人合作管理公司不同的基金，在交通和金融行業發現小型股、中型股和中小型價值股的優于指數的投資機會，爲基金的突出表現做出了卓越的貢獻。作爲基金的思想、市場投資理念，投資過程到潜在的高淨值到機構投資者的高級領導者，她主張長期投資，即便短期收益幷不突出。她一直培訓和輔導年輕的分析和研究人員包括投資研究部門管理團隊確保Westwood公司的投資理念和過程的完整和連續性。董嵐女士畢業于中國的華東師範大學英語專業，後在TCU獲得MBA學位。

證券市場風雲變幻，風險無處不在，贏得持久穩定的股票投資回報是每個投資者的期許。但如何從事證券投資？如何在我們敬畏的證券市場裏發現投資機會？今天董女士以“一位基金經理的投資理念和方法”爲我們開啓了證券投資的第一課。

面對一群來自于不同行業不同程度的聽衆，這個講座的開場本身也還真是個技術活兒。但這難不倒Lisa，她由淺入深，謙卑善教，如揭謎底，點點如題。董女士堅信基本面分析。她先說明了股票價格的本質，市場出現股票價格與價值背離的原因，由此引出她的投資理念：投資那些高質量運營的在市場價格沒有正確反映出未來盈利水平的公司。然後告訴大家如何發現這些高質量有價值的公司，幷定義了她對高質量公司和公司價值的準確理解。然後開始和大家分享投資過程，她認爲投資的過程就是享受股票價格從底部的回升過程。想想這樣的投資過程是多麽的美妙？如何達到這一美妙過程？于是Lisa開始和大家一一講解如何進行公司的基本分析如何發現內在價值幷舉例做了分析。最後分享了她的投資組合的限定和賣出的原則。在講座過程中，她說她雖然注重基本面分析但幷不是摒弃技術圖表。面對在座朋友諸多的問題，她强調，要根據每個人的具體情况選擇合適于自己性格的投資方法。最好的選擇就是懂得如何發現好的專業理財機構和基金，把專業的事情交給專業的人來做。

長期在這個市場裏經歷風雲和彩虹，經歷過2000年網絡泡沫和2008年的金融危機，養成了董女士的謙卑和從容的氣質。講座非常專業，邏輯性很强，但是講座整個過程猶如行雲流水，董女士用她那略帶上海口音的綿柔的普通話，通俗的語言把她的投資理念傳遞到每個聽衆的心裏。正是這種大道至簡，低到塵埃的溫柔，化解了很多聽衆心裏的對自己專業知識不自信，反倒是水到渠成。大家開玩笑說，講座過程中，如果一根針落地，每個人聽到的都會是重錘聲。現場真是靜，大家真是聚神，期待有一天這個投資的能量場來個大爆發。

今天的講座各路英雄彙集，有資深專業的投資人士，有其他行業的技術人員，業餘的證券投資人士，還有在家裏掌管財政大權的媽媽們，講座後大家提出很多問題幷一一得到了L董女士的詳細解答。

ACP爲這個新系列的講座開局也是格外重視，準備了豐富的食品。執行副會長袁潔主持了本次講座，ACP金融投資部的成員唐麗麗負責籌備工作，Ava和劉力瑤負責現場登記工作。ACP會長David率領ACP一隊人馬參與了現場的組織工作。

本次講座的反響熱烈，再次證明大家對金融投資經驗和知識的渴望。我們ACP會集可能的專業資源，爲大家提供更多的分享。也歡迎專業人士及有資源的朋友，與我們聯繫，大家一起共同努力，把這個系列講座辦好，提高我們個人的財富管理能力，實現更好的財富增長。

（供稿：Maggie Ma）

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