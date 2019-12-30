北德州臺商會慶祝聖誕節理事聚餐& Karaoke 圓滿結束

新知舊友同歡樂 滿庭歡笑圓滿結束

時間過得真快，秋蟲聲仿佛猶然在耳，一場寒風細雨，冷氣襲人的冬天悄然來到人間。此刻大地處處都充滿著濃濃的聖誕節氣息，尤其夜晚！眺望遠處叢叢的高樓、路邊高矮的樹林、社區住戶門前形形色色也都掛滿著慶祝聖誕節的電燈，遠遠望去星光閃爍甚是迷人美麗。走入各家商店，迎面觸目可見的都是五彩繽紛聖誕節一應的物品，快樂祥和的氣氛寫在每個人的臉上。

在這普天同慶歡樂的日子裡，北德州台商會黃甫泉會長藉此時刻特為理事們安排於12月19日(星期四)6;00pm.位於Carrollton的City Night KTV Cafe安排了一場有吃、有喝、有玩、有唱的輕鬆Karaoke聖誕節Party。

是夜近四十位理事及夫婦和商會朋友們大家各帶著一份交換禮物相繼來到會場。場內黃會長準備的真周全，除了滿桌子的菜餚水果、蛋糕和零食，不同的甜湯也有好幾種！大家盡情的吃著、唱著、跳著、聊著…開心的氣氛充滿整個會場，真沒想到商會能唱能跳的高手還真不少。抽獎是最High的一環，大家都想被抽中會長的現金大紅包，緊張的氣氛易於言表，終結只有兩位幸運理事中到，但是每個人還是有不同的交換禮物，快樂高亢的氣氛仍醞釀著整個會場。

快樂的時光總是過的飛快！夜以深了！大家玩得仍意猶未盡，聖誕節的聚會最後只得在大家快樂的互道「Merry Christmas 」中圓滿結束！感謝黃會長又一次溫馨的安排。

北德州台商會是一個溫馨和諧的大家庭，自1995年創會以來一直秉持「取之於此，用之於此」的理念來回饋僑界及社會大衆。商會的會員包括：中小企業負責人、公司經理、金融界、進出口、運輸業、教育界、律師界、房地産、投資企業、貨款公司及科技專業人士…。商會與理事、會員之間一直有著非常良好的交流互動，因此也經常為本地僑胞主辦一定的專業知識講座，並與社會大眾進行良好的聯誼，時時在地方上積極參與美國主流社會及僑社公益活動，藉以提升華人之形象。

達福地區的僑胞朋，北德州台商會以最熱情的心竭誠歡迎您來加入我們商會們行列，成爲我們大家庭中的一員，讓我們攜手為達拉斯的蓬勃發展彼此創造雙贏。有興趣者請聯絡：會長：黃甫泉214-288-8867。副會長：劉自強469-712-8020。秘書長：張志榮817-903-2581。榮譽會長：林郁芳214-923-9336。

北德州台商會黃甫泉會長率全體理事藉此「祝福達拉斯僑胞朋友聖誕新年快樂、身體健康、萬事如意」。

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