首届“天翼杯”國學經典朗誦大賽圓滿成功！

Tweet on Twitter

Share on Facebook

“孝行天下• 走進達拉斯—— 天翼杯國學經典朗誦大賽”于2019年12月14日在德州大學達拉斯分校成功舉辦。來自達福地區不同中文學校的學生以及愛好中文的個人選手總計170余人參賽。他們穿上獨具中國特色的傳統服飾,在美國的舞臺上,用稚嫩的聲音誦讀著國學經典,奉獻了一場既生動活潑、又公正嚴肅的中華文化饕餮盛宴!

大賽本著公平、公正的原則,對華裔和非華裔分不同年齡組進行比賽,設置了個人賽和團體賽。讓孩子們充分展示個人魅力的同時,增强其團隊合作意識和集體榮譽感。

此次天翼杯國學經典朗誦大賽,從組織籌辦至今耗時近半年。其中凝聚了主辦方、協辦單位、贊助單位、總裁判、裁判組、志願者團隊以及家長和孩子們的心血和努力。是博大精深的中華文化,把我們緊緊團結在一起,爲身在海外的中華兒女繼續得到其滋養,幷感染和影響著其他文化背景的孩子們。

爲了充分備賽,天翼蒙特梭利雙語學校特邀演講界名師李江博士和資深國學教師祝禕浚女士爲參賽選手們培訓相關知識。感謝兩位老師的辛苦準備、認真講解和耐心輔導!

爲確保朗誦大賽的公平、公正、嚴肅、專業,主辦方——天翼蒙特梭利雙語學校校長劉灩女士嚴把裁判關。特邀演講界名師李江博士擔任大賽總裁判,幷嚴格選拔裁判人員,既要有國學功底,又要有裁判經驗。在謹慎制定裁判規則的基礎上,專門組織所有裁判進行培訓,幷實地演練打分規則。

在此向李江主裁判以及各分組裁判高星、楊樺、黃嵐、祝禕浚、平栗蓉、張耀昕、趙軒、李莉、夏春榮、陳芬、雷麗等表達由衷地感謝!您們辛苦啦!

挂著沉甸甸的獎牌,捧著亮閃閃的獎杯,孩子們幸福的笑臉在寒冷的冬日裏如同花兒一般綻放!通過比賽,他們提高了國學素養、鍛煉了比賽膽識、增强了語言表達、提升了文化自信!

個人組頒獎:

集體組頒獎:

緊扣“孝行天下”的主題,天翼蒙特梭利雙語學校特別在頒獎典禮前表演了舞蹈《游子吟》。“慈母手中綫,游子身上衣”。溫暖的詩句,動情的舞蹈,感人至深。

在無窮的回味中、在不舍的深情裏,首届“天翼杯”國學經典朗誦大賽圓滿落下帷幕。

在此向此次大賽的總策劃:劉灩、高星、陳信芬;籌備組:劉灩、高星、陳信芬、張耀昕、秦明霞、尹培麗;總裁判:李江;主持人:宋堅、 秦明霞;攝影:田丹、吳一平;音響:王宏偉;電腦:呂佳瑋;志願者招募:孟愚、羅湘以及辛苦在一綫的廣大志願者表達深深的謝意!

特別向本次比賽的協辦方—UTD亞洲研究中心表達我們深深的謝意!感謝爲我們提供比賽場地,爲孩子們搭建展現自我的舞臺!

最後向爲大賽成功舉辦慷慨解囊的各贊助商朋友們表示感謝!向辛勤栽培孩子們的中文老師們表達由衷的敬意!向孩子們和家長們表示熱烈的祝賀!

我們鄭重相約:明年再會!!!

主辦單位:

天翼蒙特梭利雙語學校

協辦單位:

德州大學達拉斯分校亞洲研究中心(Center for AsianStudies at the

University of Texas at Dallas )

華億國際文化基金會 International CrossCulture Foundation

孝行天下組委會 Filial pietyworld organizing committee

美中專業人士協會ACP

北達拉斯中華文化促進會NTCCPA

達拉斯現代漢語學校 DMCLS

湖北同鄉會HubeiAssociation

贊助單位:

陳文牙醫矯正專科 Wendy Chen Orthodontics

劉穎輝家庭全科 Plano Supreme Primary Care

金像樹護理院 Sunny Oak Assisted Living

黎炎芳財務稅務規劃 Yanfang(Echo)LiFinancial planning & Tax Planning

21世紀陽光地産副總裁—卓靈倩C21 SunetGroup

李莉律師事務所The LL Law Group

張一楠律師事務所 Law office of Mike Zhang, PLLC

劉丹舞蹈藝術學校 DL Dance Art School

張晨藝術學校 ZC Art School

孫凱許靜茹會計師事務所Sun, Blankenship& Associates LLC

達福中文學校QD Academy

達拉斯中華書畫協會 Dallas Painting& Calligraphy Association

丁玉琦保險事務所WilliamTing Insurance Agency

永盛保險 E A insurance

比賽盛况吸引了新華社、新華網以及保加利亞等衆多媒體的廣泛關注與及時報道。在此向媒體朋友們表示感謝!

http://www.xinhuanet.com/english/northamerica/2019-12/15/c_138632687.htm

http://www.bta.bg/en/gallery/image/6329582

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1653150751241289429&wfr=spider&for=pc&isFailFlag=1

https://drive.google.com/drive/folders/1G9OMK782It5F-q3Qgcd67Ne8UXD9boTK?usp=sharing

附:獲獎名單

非華裔獲獎名單:

3-4歲E1組:第一名:Emma Robinson 第二名:Anna Pastravanu

5-6歲E2組:第一名:Madison Larson第二名:Mila Huie 第三名:Mia Rooker

7-8歲E3組:第一名: Jiaming Dutton 第二名:Sarah Elam 第三名:Zoe Huie 優勝獎:Charissa Tanghongs

9-10歲E4組:第一名:Meera Chough 第二名:Jacob Bergsma

11-14歲E5組:第一名:Raymond He 第二名:Warner Hartnett 第三名:Sophie Regnold

華裔獲獎名單:

3-4歲A1組:第一名:Henry Long第二名:Seldon Ye第三名:Baylor Zhang 優勝獎:Teryn Zhou

5-6歲A2組:第一名:Kaden Yan第二名:Sean Gao第三名:Adam Xu 優勝獎:Frank Zhou

7-8歲B1組:第一名: Kristen Chen 第二名:Danae Liu 第三名:Daniel Lin

9-10歲B2組:第一名:Richard Huang 第二名:Tina Wu 第三名:Sean Hong優勝獎:Kevin Zhang,Cherilynn Wang

11-14C1組:第一名:Sonia Kong 第二名:Kevin Hong

集體組獲獎名單

3-6歲組

第一名:陽光寶貝 參賽作品:《山村江南》

第二名:金橡子學校 參賽作品:《長歌行》

第三名:禕浚親子誦讀班 參賽作品:《弟子規》

5-10 歲組

第一名:天翼蒙特梭利雙語學校Allen校區

參賽作品:《弟子規》

第二名:許老師中文輔導 參賽作品:《弟子規》

第三名:天翼蒙特梭利雙語學校Plano校區

參賽作品:《千字文》

微信掃一掃

關注該公衆號

Share from http://today-america.com