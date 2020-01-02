有一位老人，住在仙女山！ 陳瑞琳

【本報訊】這是2019年9月的最後一天，我站在古城西安的朱雀門外，等著漫長的紅燈閃綠。都說時間如梭如箭，但這感覺裡世界上最慢的時間就是前面那個紅綠燈。藏在南大街粉巷裡的火車售票點並不遠，因為體胖怎麼也走不快，空氣裡混雜著秦磚漢瓦的味道，還有童年時就熟悉的沿街美食，更讓我的腳步彳亍緩行。這個秋天，好像有一場大戲將要開演，而我，正在走向那個窗口。

終於到了，顧不上擦一把腦門上的汗，趕緊掏出護照和錢包：“姑娘，我要買一張去武隆的火車票，就是重慶旁邊的那個武隆！ ”賣票的姑娘忽然抬頭白了我一眼，意思是我後面的話完全多餘。也是，武隆對我很陌生，但是賣票的自然知道。拿到票的那一刻心裡竟然有些激動，沒人知道我的狂喜，忍不住連說了三聲謝謝，那售票的女子又白了我一眼。

手裡捂著車票，又穿梭在人流中，任由著腦海在時空裡穿梭。想起1999年的第一次回國，最大的喜悅是走進一家新華書店。出國七年，“飢餓”的我除了想念家鄉的羊肉泡饃，就是新華書店。那一天我不知道在書店裡淹留了多久，很多書買不走，就坐在書店的地板上讀。最喜歡外國文學的部分，一抬頭，竟然看到了安徽文藝出版社1998年出版的《浮士德》，這是被譽為國內最好的《浮士德》版本，這部被歌德寫了64年的經典巨著，我捧在手上愛不釋手，只有走過了千山萬水的人，才會讀懂《浮士德》，才會知道人類永恆的痛苦情感，無論是理性的科學還是感性的審美都無法滿足人類的需要，現實與精神則永遠在交戰。那一天我走出書店，天上已是星斗，我第一次知道了一個翻譯德國文學的中國人，他的名字叫楊武能。我絕對想不到，當年那個印在書上遙遠的人在2019年的這個秋天會出現在我的面前。而這一切，正與我手上的這張火車票緊緊相連。

出發的一早非常順利，坐在去重慶的高鐵上，回憶起2019年的神奇。春末的五月，從美國飛去德國參加歐洲華文文學國際研討會。在歌德的故鄉法蘭克福，見到了一位可愛的重慶籍女作家楊悅，茶歇閒聊中驚詫地發現她的父親就是我多年在念想的楊武能教授。

楊悅熱情地邀我去她的家鄉武隆，沒想到這個春天的約定在秋天就實現了。更沒想到的是，老朋友高關中先生從德國發信給我，告訴我一個大喜訊：就在武隆的仙女山，特別為楊武能教授建造了一個譯翁亭，還要我在揭幕盛典上代表海外作家致辭。

窗外是巴蜀山川流動的風景，這竟然是我第一次遠下西南。在曾經的記憶裡，山城的重慶似乎與煙雨的民國相連，總讓我想起地下黨的勇敢、特務的密布、大轟炸的慘烈，近年來聽說飛速發展，那虎踞龍蟠的高架橋，一不留神就會變成一日的暢遊。我在猜想重慶的周邊，一定是崇山峻嶺，最適合游擊隊出沒。武隆，這個名字很莊嚴霸氣，但也是第一次知道。好在我心裡嚮往的並不是山水，而是渴望去見那位住在武隆山上的老人，他已經在我的心裡住了20年，今生今世，我真的能走到他的面前。

因為在重慶轉車，到達武隆已是傍晚時分，接我的是一個叫小賀的姑娘，因為接近飯點，她先帶著我進了武隆的老城區用餐。看著兩旁的街景，我心裡有了幾分涼意，遠處是疊嶂的山影，城裡的簇新建築並不多，莫非武隆的發展還路漫漫其修遠兮？小賀看出了我的疑慮，叫我別急。晚餐後司機帶我直奔仙女山，走了一段盤山路，我心裡更慌了，山上乃陡峭之地，更難建設，莫非今晚要駐紮在寒廟草庵？小賀趕緊說：“我們西南的山很絕妙，反而到了山頂，你會看見大平原！ ”剛剛過了半個小時，我便睜大了雙眼，連嘴巴也張大了：眼前何止是大平原，而是拔地聳起的一座美妙新城！我使勁揉了揉眼睛，這不會是幻覺吧，難道我真的進了仙女魔法的童話世界？小賀一笑：“你今晚就住在童話世界裡！ ”

小賀的話不假，流光溢彩的仙女山，因有一峰酷似翩翩起舞的仙女而得名，海拔超過1200米，正在被一個叫“陽光童年”的旅遊開發公司打造出世界七國的文化主題驛站，分別是“傳統文化”的中國驛站、“童話文化”的丹麥驛站、“冰雪文化”的瑞士驛站、“動漫文化”的日本驛站、“百鳥文化”的巴西驛站，還有“鬱金香文化”的荷蘭驛站和“未來文化”的美國驛站。 這裡的氣溫因為比重慶低五六度，已成為四季皆宜的避暑及度假勝地，被定為國家級旅遊度假區，也被譽為“落在凡間的伊甸園”。

當晚住下的是琥珀酒店，室內豪華寬敞，窗外樹影婆娑，整個別墅區瀰漫著草木之香。一想到第二天要看的風景，再想到即將見到的楊武能教授，激動得一時難以入眠。夜半的細雨聲中，捧讀德國華裔作家高關中先生撰寫的《德語文學翻譯大家 巴蜀譯翁楊武能》一書，想像著就在這仙女山上，楊老的家就在不遠，自己一路踏風而來，就是為了赴這一場遙遠的忘年約會，強烈的幸福感讓我毫無睡意。

在我的文學世界裡，早年愛中國文學，成人後更愛外國文學，所以特別感恩和敬佩中外的翻譯家。先是愛上俄羅斯文學，迷戀契柯夫和萊蒙托夫，後來愛法國文學，愛上雨果、福樓拜，再後來愛上了歌德，他的深邃與博大，成為人生苦旅的燈塔。曾經翻譯俄國文學的草嬰，翻譯法國文學的傅雷，都早已如彗星閃過，我又怎會想到，在這夢幻般的仙女山上，將會與翻譯歌德的德語文學專家楊武能教授相見，這簡直就是生命中的一個奇蹟。

楊武能，1938年生於重慶，他的祖籍是位於芙蓉江和烏江交匯處的武隆江口鎮。他出身貧寒，苦命的奶奶中年喪夫，走投無路的她咬著牙從貧困大山里的江口鎮譚家村翻山越嶺，走到了長江邊的朝天門碼頭。落腳在重慶一家糖食鋪幫傭的她，苦苦掙扎，終於站穩了腳跟，盼來了兒子的團聚，這個小小少年就是楊武能的父親。

是新中國的改天換地，成就了楊武能的學業，他1962年畢業於南京大學外文系，1978年考入中國社會科學院研究生院，師從馮至教授。拿到學位後先任四川外語學院副院長，再任四川大學教授和博士生導師。又是改革開放的歷史機遇，讓楊武能投身於德語翻譯的學術事業，他先後出版了《浮士德》《少年維特的煩惱》《親和力》《威廉·邁斯特的學習時代》《歌德詩選》《歌德談話錄》《格林童話全集》《豪夫童話全集》《海涅詩選》《茵夢湖》《特雷庇姑娘》《納爾齊斯與歌爾德蒙》以及《魔山》等經典譯著三十餘種，還有論著《走近歌德》《歌德與中國》《三葉集》等六種，編著《歌德文集》（十四卷）等十餘種，並有《楊武能譯文集》問世。

在2000年的世紀之交，楊武能榮獲了聯邦德國總統約翰尼斯·勞頒授的“國家功勳獎章”，2001年獲得聯邦德國學術大獎——洪堡獎金。2013年又在德國獲得世界歌德研究領域的最高獎——歌德金質獎章。 2018年11月19日，楊武能榮獲中國翻譯界最高獎——翻譯文化終身成就獎，使他成為迄今為止獲得這三大獎項的唯一中國學者。

作為中德文化交流的偉大使者，取得瞭如此卓越成就的楊武能教授，退休後卻更加忙碌，繼續發光發熱。他把自己的根扎在了家鄉武隆，還同時擔任重慶國際交流研究中心的主任，承擔著面向世界的文化使命。正是為了表彰楊武能先生在翻譯領域裡做出的巨大貢獻，武隆區政府特別為他修建一座“巴蜀譯翁亭”。特別幸運的是，我們這批來自海內外的作家將成為這座“巴蜀譯翁亭”揭幕典禮的歷史見證者。

2019年10月16日，一個令人激動難忘的時刻終於來臨。這一早，天上飄著星星的小雨，山川草木彷彿經過了溫柔的洗禮，濡香的空氣讓人神清目爽。等我們走進仙女山鎮的天衢公園時，天空卻突然放晴，世界安靜下來，環視四周，所有的目光頓時充滿了凝視與期待。我回頭望去，一位精神矍鑠的老人正信步走來，他身材不高卻腰背挺直，面容祥和卻神采生動，他，正是來出席“巴蜀譯翁亭”剪彩儀式的主角–楊武能教授！那一刻，耳畔似乎響起了仙樂，眼前恍若就是童話的世界，多年仰望的神秘偶像突然現身，這仙女山果然是有仙則靈！

完全記不得見到楊老的第一句話說了什麼，感覺自己幾乎就是語無倫次，只是用力地與他握手和擁抱。清雅大氣的天衢公園，轉瞬間來了好多各級的領導，我驚訝地發現，如今中國的鄉鎮區市負責人，各個都是文化精英，有的寫一手好詩，有的寫一筆好字，腹有詩書，胸有點墨，不禁感嘆：這才是中國的軟實力吧！在美妙的音樂舞蹈中，屹立在流水山岩上的巴蜀譯翁亭，兩條鮮紅的綢帶緩緩落下，我們一邊熱烈鼓掌，一面凝視著亭柱上那幅留給後人的對聯，上聯：浮士德格林童話魔山永遠講不完的故事,下聯：翻譯家歌德學者作者一生書不完的傳奇！這34個字可謂完整概括了楊武能教授一生的事業追求。

站在“巴蜀譯翁亭”的前面，我代表海外作家向武隆、向仙女山、向譯翁楊武能先生表達最深摯的敬意和最熱烈的祝賀。原先準備的書面發言太書卷氣，我拿著話筒乾脆直抒胸臆：“這座中國首創的巴蜀譯翁亭，不僅是武隆的驕傲，也是中國的驕傲，更是世界文化交流的驕傲。感謝改革開放40多年所取得的偉大成就，讓中國打開了國門，面向世界，通過中外文化的廣泛交流，我們的精神得以開拓和成長，我們的國家得以飛速地發展。

感謝那些偉大的翻譯家、文學家、教育家，用他們的筆帶給了我們巨大的精神財富和文化啟蒙，把世界文化的種子播種在我們的心裡。這座巴蜀譯翁亭，它將留給子孫後代，未來的人們會想到中國與世界的關係，中國與德國文學的關係。感謝楊武能先生，在巴蜀這塊神奇的土地上，矗立起一個永恆的文化豐碑，也成為我們這些後學永遠的老師。 ”說完這段話，我鄭重地走到楊老面前，將我從陝西師範大學帶來的一個“師寶”古牌敬送給先生，全場響起了共鳴的掌聲。

讓我沒想到的是，作為中國第三代歌德研究專家及翻譯家的傑出代表，楊武能教授竟是那樣的幽默生動和慈祥可愛。在他身上，依舊洋溢著年輕人火熱的情懷，他是那樣地喜歡朋友，常稱之“學友”，他自己是高山，卻常常虛心向晚輩學習。從他發表的大量散文隨筆和詩歌中可以知道，他年輕的時候不僅做著文學翻譯家之夢，而且做著作家之夢。他在《圓夢初記》的“後記”裡這樣說：“我搞文學翻譯的目的原本就在最終成為作家。”這種對文學有著宗教般信仰的情懷，深深地感動了我。

曾經看到一個小故事，當年在香港中文大學的一個研討會上，余光中先生宣讀論文，批評那種“的的不休”的“翻譯腔”。余先生論文的立意、理據、論斷，均引起包括楊武能教授在內的與會者的強烈共鳴。但余光中在結尾時卻舉了《駱駝祥子》末章末段的文字：“體面的、要強的、好夢想的、利己的、個人的、健壯的、偉大的祥子，不知陪著人送了多少回殯；不知道何時何地會埋起他自己來，埋起這墮落的，自私的，不幸的，社會病胎裡的產兒，個人主義的末路鬼!”余先生認為這一連串的“的化語”，顯得生硬而吃力。話音剛落，“年少氣甚”的楊武能從座位上站起來，徑直指出：“余先生，你舉《駱駝祥子》這個例子不恰當，老舍先生是小說創作，他的‘的、的、的’是修辭的需要，和翻譯並沒有關係。在小說結尾的這些個的、的、的，正是把祥子的人物形象定格了下來，給人留下了難以磨滅的印象！ ”由此可見，楊武能先生不僅幽默生動、慈祥可愛，他的性格里還有獨立思考敢於挑戰的精神勇氣。這故事的後來，是余光中先生與楊武能先生成了至交的好朋友。

還聽到一個故事，楊武能教授在川外任副院長時，得知英語系的一個學生跟德語系的一個外教談戀愛，他不僅沒反對，還親自去主婚。至今他都記得那婚宴是在烈士墓車站下邊的一家路邊竹棚小飯店裡，出席婚宴的還有川外的京劇名旦張申蘭和丈夫王敦乾。回憶起這些有趣的往事，楊武能幽默地笑說：“這事可否說明，本翁當官的時候挺開明，得到學生的喜愛？ ”

身為當下“最年輕”的翻譯文化終身成就獎的得主，如今的楊武能一年裡有很多時間是在全國各地出席學術活動。僅僅在去年的十一月，就在浙大、同濟等一流學府及重慶圖書館開了十一次講座，並接受央視等媒體的專訪，跟人民文學出版社等出版機構商談落實著譯的出版計劃，還會見了從南到北的各地故交新知，顯示出超人的精力和火熱的激情。

那日我們去參觀重慶圖書館，最難忘裡面套著一個館中館，就是“楊武能著譯文獻館”。作為一位譯壇巨擘，楊武能教授多年來收藏了許多著譯的眾多版本，積累了大量的相關資料，他決定在有生之年把它們捐贈給重慶圖書館。歷史悠久名揚天下的重慶圖書館，為此專門建立了一個以文學翻譯家命名的“館中館”，這也是全國第一家為文學翻譯家創辦的個人文獻館，在世界上也極為罕見。

站在美輪美奐的重慶圖書館面前，激動的心情難以平復。這裡的前身是國立羅斯福圖書館，館內存有大量全國獨一無二的珍貴書刊、手蹟等，不僅是重慶主要的文獻信息收集保存、服務研究之處，也是中國極為寶貴的有關“二戰”資料的展覽館。楊武能著譯文獻館坐落於圖書館的第四層，收藏著楊老畢生的著作和德語譯作，裡面陳列著珍稀的手稿、墨跡、信函等，以及他在海內外獲得的勳章和獎狀獎牌，可謂碩果累、嘆為觀止。這讓我想起一個讀者調查，指出當今讀者最喜歡買的書就是翻譯的世界名著。這說明中國的讀者是多麼渴望世界上最優秀、最經典的外國作家作品，他們從中吸收了大量的精神營養，這些作品最終影響了他們的一生。據說楊武能教授翻譯的《少年維特的煩惱》，也是發行了100多萬冊，真是可喜可賀。

在“2019世界華裔文藝家重慶·武隆·仙女山采風活動”的告別晚會上，24位來自德、美、澳、馬來西亞、法、捷克、瑞士、中國的新朋老友與“武隆之子，華夏之光”的翻譯家楊武能教授，武隆區委的領導、仙女山管委會，陽光童年公司歡聚一堂。我的幸福是喜獲楊武能教授的寶貴贈書《歌德談話錄》（愛克曼著，楊武能譯），不是美酒的微醺，而是捧書的手在微微顫抖。當武隆區委常委、政法委書記的馬奇柯和仙女山管委會的劉艷共同朗誦文友們譜寫的詩篇時，大家的眼睛都濕潤了，不僅僅是感動，更是心扉的不捨。誰也沒有想到，八十高齡的楊武能教授有那樣好的歌喉，他手持話筒，激情演唱《讓我們蕩起雙槳》，在熱烈的掌聲中，再唱一曲《莫斯科郊外的晚上》，他的歌聲是那樣青春不老，頓時吹散了我們心頭的離別之傷。晚會結束時，我們每個人都得到了重慶市陽光童年旅遊開發有限公司副總經理涂光明先生的墨寶相贈。武隆的仙女山啊，我們要再來，因為這裡住

著一個永遠青春的老人！

告別仙女山的時候，美麗的艷子妹妹告訴我：“重慶仙女山機場已基本竣工，明年就可以試運行。等武隆有了飛機場，有了高鐵，武隆與仙女山將會迎來一個更加輝煌的時代！ ”而我相信，無論春夏秋冬，每一個來到武隆的人都會愛上它，愛上仙女山。

都說高處不勝寒，仙女山的高處才是人間的大美與至愛，除了獨攬三塊世界級國家級金字招牌，這裡因為有著中國海拔最高的“譯翁亭”而名揚天下，更增加了精神理想的高度。此時此刻，我在猜想著楊武能教授正在天衢公園裡散步，他笑稱自己已經變成了楊武隆，陪伴他的有崇山峻嶺的仙女和王子，還有那座繼往開來的譯翁亭。他或許不知道天下有多少粉迷在想念他，期待著要來仙女山與他約會呢。

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