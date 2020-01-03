世界華人工商婦女企管協會北德州分會舉辦「會員大會暨歲末餐叙」

世界華人工商婦女企管協會北德州分會于十二月二十七日晚假瑞鏵餐廳舉辦「會員大會暨歲末餐叙」。世華工商婦女會每年必將舉辦一次會員大會及年會兩項主要的活動。而會員大會主要是向全體會員姊妹報告當年的會務、各項活動幷總結發表這一年的收支等財務報告。幷且趁此大團聚的機會表達一下感謝感恩之意：今年曾對本分會做了大力支持與贊助的會員及友人；各司其職却合作無間的理監事會群；還有所有認同本會支持參與的會員姊妹們！

當晚6點半上菜入席，所有會員們均可享受免費餐點，瑞鏵除了提供廣式點心另加葷素各半的美味菜肴、炒飯炒麺等自助餐形式。本會自行準備多樣可口的餐前小點、堅果及餐酒。大家入場報名登記之後，三三兩兩邊聊邊享用。正餐開始之後各自坐定已排名的桌次。在大半鐘頭的愉快進餐之後，大會程序才正式開始。

主持人孟敏寛以一貫優雅穩健的風格引導整個大會的進行：會長趙海藍致詞感謝多位贊助者、介紹理監事成員及新理事沈義風。之後的會務報告由于各個主辦活動的理事、監事、前會長講述她們所辦活動的內容及主提，回顧起來真覺各個精彩！

一月：副會長李震台主辦手工肥皂的製作；二月：監事（名譽會長）孟敏寛主辦迎春接福手工藝；三月：名譽會長陳韻竹主講有關交接年會的過程；四月：理事陳靜娟（秘書長）主辦春季賞野花郊游；五月：理事江淑媛（財務長）主辦由王寶玲主講的手機攝影的構圖與技巧；六月：創會會長王寶玲主辦生活中的禪修；七月：理事廖于萍主辦參觀福和市製幣印鈔廠；八月：理亊胡之玕主辦保齡球競賽活動；九月：李震台主辦由王寶玲敎授生機飲食；十月：會長趙海藍講述泰國世界年會影片內容及會前會後旅遊花絮；十一月：陳韻竹主辦由監事柯月華（名譽會長）主講旅遊的規劃與捷徑；另外由趙海藍代表楊馥薇（前理事）介紹講述對Dwell With Dignity 的慈善捐款的前因及後續。

由於有些會員未能每個活動都參加，經過上面的活動報告配以精彩的照片、錄像，連她們的另一半（我們稱爲大太陽）們都聽得聚精會神！

大會在「我們都是一家人」的載歌載舞影片帶領動作下結束。之後的抽奬活動又引起了另一高潮。

我們下一次的大聚會是三月八曰（婦女節）在 Stonebrair Country Club舉行的2020年世界華人工商婦女協會北德州分會年會，敬請僑界的婦女姊妹踴躍報名參加成為新會員！（電話簡訊聯絡：Helen Sun 972-6971827; e-mail: Celia Chang “celiadallashomes@gmail.com” )

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