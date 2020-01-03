達拉斯中華書畫協會 2020年春季書法、國畫班

達城熱愛書畫藝術的朋友，大家新年好！Dallas Chinese Art Association (DCAA) 已在2019年成功試點了成人書法班。2020年元月，DCAA 開始正式招收對書法，繪畫有興趣或想深造進級的成人，少兒學員。何嘉雄老師在Plano QD中文學校執教成人書法及國畫班。秦明霞老師在Plano QD中文學校執教基礎少兒篆書班(2148025020，9035054028)。葛佳彥老師在Allen 執教少兒國畫和書法可班(9729616195)。少兒學習班，請根據自已所在地方便程度，分別給秦老師，葛老師打電話詢問上課時間及學費。

成人《書法班》二月初開課。新進學員亦可銜接，無需擔憂有無基礎。教學平易近人、深入淺出。本期仍以＂楷書基礎進階班＂為主 ( A組包含所有楷書風格)，學員可任選學歐陽詢、顏真卿、柳公權等或魏碑。教學綱領：文房四寶性能; 運筆原則; 楷書流派; 筆法、執筆、結構; 臨摹字帖; 基礎理論，比如一波三折、方圓、筆速、筆含墨量、中側鋒幷用; 紙性與墨性。會員學費$110; 非會員 $130。楷書以外其他書體 (B組-篆書、隸書、行草書): 學費酌加＄30。老師親自臨帖示範、個別講解。爲配合國畫班開課，今年上半年度平均每月上1到2堂書法課，8堂課預定年中完成。

《國畫入門技法與原理》1月12日開課。 何老師師承前訓，講求皴、擦、點、染、勾勒、白描、賦色、散鋒、逆鋒等基本功。之後同學只要瞭解原理，皆可畫各式題材、畫派、工筆或寫意。不論有無基礎，能用最通俗又不費勁的原理解說筆桿角度與細微動作。能讓同學們在短期內學好國畫，日後能獨立思考及自我學習, 譬如利用已知國畫原理嘗試嶺南畫派與潑墨、用簡單邏輯思考程序把畫畫當成一大樂事、把心目中的美女畫成國畫仕女。10堂課涵蓋用筆、結構、基本理論、墨法、畫派種類、工筆畫、小寫意等。深入淺出、條理明晰、化繁就簡。不論是否零基礎，讓您短時間內學好墨竹與永字八法關係、芥子園樹木起手式、山水畫結構、工筆仕女、花鳥線描、題跋、落款簽名、正確用印等。全期10堂課: 會員$180; 非會員$200。上半年度平均每月上2堂國畫課。

本期老師簡介: 何三和（何嘉雄) 老師爲DCAA 前任會長與現任藝術顧問。師從林享吉、資成都、蔣無為三位＂明師＂，學習各體書法、篆刻、文字學與研究歷代書論、畫論。何老師在達福地區之美國大、中、小學及中文學校從事書畫教學15年。本篇附上何老師書法範例。讀者可上臉書”達拉斯中華書畫協會”觀看更多上課剪影與作品相片: www.facebook.com/groups/DallasCalligraPainting/

凡對書法、國畫有興趣者，不論有無基礎，皆可報名參加。請聯繫會長雷麗 Nancy Tidmore (940) 2320796, Nancy_leili@yahoo.com。微信帳戶：nlt300（請注明“書畫班報名”) 。確認報名後，方可入微信群。

地址: QD Academy 達福中文學校 4100 Legacy Dr, Plano, TX 75024。書法班與國畫班使用同一教室102，但上課日期不同。時間：星期日下午4:40到6:40。不是每個星期日，書法班需要與國畫班時間調和。每次上課時間，至少兩個禮拜前在兩個班的微信群公布。兩個班加起來每個月上課最多三次，我們每月平均休假一週。

Open house: 1月5日4:40 PM為免費參觀日, 歡迎參觀。

Dallas Chinese Art Association (DCAA) 全體書畫班學員與會長雷麗敬邀！

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