達福台商會2020年新春聯歡晚會美國交通運輸部副部長Joel Szabat應邀擔任主講人

達福台商會2020年新春聯歡晚會籌備會日前已確定，美國交通運輸部副部長Joel Szabat已應允擔任達福台商會2020年新春聯歡晚會主講人。

由於1月25日(星期六)是農曆新年的大年初一，達福台商會將於當天晚上假達拉斯的Renaissance Hotel ( 15201 Dallas Pkwy, Addison TX 75001 ) 盛大舉行“達福地區全僑新春聯歡晚會”.

當天的晚宴將以過農曆新年為主題，場所內外也將佈置成過年的熱鬧氣象，歡迎達福僑學、政商各界人士共襄盛舉，一起慶祝庚子鼠年的來臨。

晚會主講人喬爾·薩巴特（Joel Szabat）今年6月被任命為美國交通運輸部副部長。負責領導交通政策制定，就各項運輸方式的立法，預算和監管計劃提出建議。2019年2月，薩巴特先生被任命為交通運輸部航空及國際事務副助理部長。所有美國國內航線及外國航空公司在美國境內的營運，以及國際航空事務的相關法規都由他領導的部門監督。

自2002年以來，他在交通運輸部先後擔任許多重要職位，包括運輸政策副助理部長以及管理和預算副助理部長。在他的獎項和殊榮中，喬爾因在《恢復法案》期間建造了15,000多個運輸項目而獲得了功勛總統獎；交通運輸部的反恐戰爭勛章，以表彰他在伊拉克的服務；陸軍立功勳章；以及與移民社區一起工作的埃利斯島榮譽勳章。

除此之外，國會議員Ron Wright 也將參加新春聯歡晚宴，並有許多被邀約的貴賓們已陸陸續續地回函應邀出席。

今年眾所矚目的國際願景奬( Global Vision Award )得主包括:美國德州西南醫學院院長Andrew Lee博士,美國德州大學達拉斯分校校長 Richard Benson 博士.

爲了增添熱鬧喧騰的氣氛，達福台商會安排了精彩的昇鳳醒獅團的舞獅表演, 祥獅獻瑞,步步高陞, 象徵著新年新氣象，期望新年贏得好彩頭!

除了祥獅獻瑞，主辦單位也爲大家安排了可口的晚宴餐點及高潮迭起近萬元的現金抽獎，務必讓賓主盡歡！

而達福台商會長期以來深耕的姊妹城市締結以及國際學生交換計劃，也將分別向大家介紹今年的活動成果及報告。

眾人所期盼的抽奬活動將如往年一樣的豐盛：第一特奬現金紅包$2020元、會長陳文珊捐贈現金紅包$1000元、長榮豪華經濟艙美國-臺北來回機票、以及大大小小的現金紅包近萬元的奬項讓您試試新年的好運氣!

達福台商會非常歡迎僑學各界及朋友參加，共同慶祝鼠年的來臨。晚會桌次分為: 企業贊助桌$10,000.00、鑽石桌$5000元、白金桌$2500元、金桌1200元、銀桌800元、社區桌600元。購桌聯絡人：楊慧美 ( Kathy Lin) 817-312-9998, 羅玉昭 ( Helene Lee) 817-723-3073，曹利娜(Peggy Chu )972-897-8883，王嘉玲( Chialing Chung)214-536-3968, , 歡迎各位踴躍購桌。

募獎組聯絡人:樊秋霞 ( Tina Higley) 214-448-7402, 曹利娜 ( Peggy Chu ) 972-897-8883,雷筱鳳(Anna Chu )214-535-6044。

另設有廣告贊助，希望廠商、公司朋友們多多支持，節目手册所有廣告皆爲彩色印刷，全頁$500元，半頁$300元，歡迎與廣告組曹利娜( Peggy Chu) 972-897-8883、樊秋霞( Tina Higley) 214-488-7402聯絡。

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