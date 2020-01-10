讓流利的英語在口中提升請註冊RALC的免費成人英文課

好消息，理查遜市成人掃盲中心，為居住在理查遜市的華人（包括各級英文水平）提供了15週的免費英語課程（這是從初級到高級等不同程度的分班教學），理查遜市成人掃盲中心也爲了方便白天上班的朋友，特別開設白天與夜晚兩個時段的課程給大家學習，白天上課地點：理查遜市公共圖書館與奧地利亞路圖書館，晚上上課地點：理查遜高中，該課程將會讓你在學習後，輕鬆的融入美國生活。

由理查遜市成人掃盲中心，精心為您特別安排的免費成人英文課，小班授課，各種英語水平的學生將幷被分入適合自己水平的班級，得到有針對性的英文教學。師資方面，理查遜市成人掃盲中心的教師均為具有豐富經驗的教育精英，把學生的需求當做自己的第一職責，在課上課下都能對學生提供耐心的指導和輔導。無論您的英文學習目標是什麼，理查遜市成人掃盲中心都將竭力幫助您實現這些目標。在提高英文水平的同時，你還能充分體驗國外生活和文化。目前已開始受理報名，為方便各地區的民眾能順利完成報名手續，理查遜市成人掃盲中心，將在不同地區設立報名點，請有興趣的居民們，把握良機，前來參加。

免費成人英文課報名時間地點如下：

理查遜高中1月 23日（星期四）下午6 :00至8 : 00

2月04日（星期二）下午6 :00至8 : 00，

理查遜公共圖書館

1月27日（星期一）上午11 : 00至下午1 : 00

2月03日（星期一）上午12 :15至下午2 : 15

奧黛利亞圖書館

1月29日（星期三）下午12 : 15至2 : 15

2月04日（星期二）下午12 : 30至下午2 : 30

免費成人英文課，其所需書籍和上課課程全是免費提供，而您只需繳交25美元註冊費，就可享有免費英文課程學習，這是對居住在美國但未有機會接觸英語的成人一大福音，請不要讓您的福利睡著了。若您需要更多信息，請參閱理查遜市成人掃盲中心網站（www.ralc.org/students）或來電972-644-5119 找FRANNY，我們將竭誠為您服務。

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