達拉斯中華書畫協會(DCAA)成立 23 週年慶典暨2020迎春書畫展開幕式

開幕慶典將於2020年元月18日上午10點至下午1點在 DFW China Town (400 N Greenville Ave, Richardson, TX 75081)華人活動中心舉行。届時我們將爲您呈現精彩紛呈，風格各异的書畫佳作。其中包括書畫前輩張毓琇老師的數張經典國畫，30多位會員的書法及中、西畫作品，陳啟雄書法班學生作品，何嘉雄老師基礎書法班習作，葛佳彥、秦明霞老師的少兒書畫作品習作。

本届開幕式，除了傳統的會長、特邀嘉賓新年致辭(會長雷麗，總顧問谷祖光，活動中心代表羅玉昭，顧問虞定一，副會長晏靜)及新會員感言(楊元、章淩彬)，DCAA 特別邀請了大陸京劇演員吳玉珍老師、達福京劇票友姜謙先生、Angela Chen 女士、夢江南女士等，為恭賀DCAA 23周年慶典獻上數段傳統京劇名曲(包括丘菊的二胡表演)。最後的經典環節是書畫交流、少兒情景唐詩朗誦、及古意文房四寶展覽。同時開放的六張書畫交流桌為老師級書法桌(陳啟雄，林鴻)、鄧衛平傳統山水畫班稚集桌、何嘉雄老師學生蘭竹水寫布示範桌、葛佳彥、秦明霞少兒書畫示範桌、古意文房四寶展覽桌等。

達拉斯中華書畫協會(DCAA)誠邀僑届各社團喜愛書畫，京劇藝術的朋友們，前來加入觀禮慶典，幷與當地書畫家及藝術愛好者們一起賞書畫、聽京戲、迎新春！共度一段文化與藝術結合的美好時光！

雷麗（DCAA會長）敬邀

登報之日獲悉我們敬愛的中美文化交流學會會長及達拉斯中華書畫協會顧問虞定一及夫人李金華伉儷下周三移遷加州，不能出席本協會開幕式做爲嘉賓代表致辭。虞會長住在德州長達60載有餘，在此，恭賀達城書畫達人、僑界前輩虞定一會長及夫人李金華旅途愉快，新年萬事如意！

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