2020達福中華社團聯誼會我愛國家我愛國旗元旦升旗典禮圓滿成功

年年辭舊歲，歲歲迎新年，2019年就在忙碌的生活中漸行漸遠！2020年1月1日(星期三) 一早 10:00am. 假華人活動中心的廣場前隆重舉辦中華民國「元旦」升旗典禮，當天近兩百人來參加！今年的升旗典禮與往年有點不同，因爲今年正逢臺灣總統大選，有許多僑胞不分男女老少，有的手持青天白日國旗、有的身穿帶有國旗圖騰的衣服、帽子、夾克、圍巾、胸針、髮夾、耳環、雨傘…等，大家 相繼來到廣場參加這莊嚴神聖的升旗典禮活動。

由中華社團聯誼會主席黃甫泉會長率全體僑胞準時十點舉行元旦升旗典禮，特別來賓包括有遠從休士頓來的臺北經濟文化辦事處-李步青副參事&休士頓華僑文教中心-楊蓉清副主任、達拉斯僑務委員-孟敏寬女士及多位本地僑務諮詢委員及僑務顧問、TBD、…等及兩百來位本地的僑胞朋友。典禮在鄧祖慶教授帶領下，大齊聲唱美國國歌、中華民國國歌及國旗歌(FASCA四位學生升旗/詹宇皓、王千昊、馬俊瑋、吳睿林)，接著來賓致詞，最後結束之前全體大合唱「中華民國頌」及「梅花」幷在馬文援飛行老前輩帶領大家高呼口號，元旦升旗典禮圓滿結束。

接著大家走進華人活動中心，參加室內頒獎典禮，首先由主持人劉志强先生揭開序幕，社團聯誼會黃甫泉會長致詞幷介紹各社團新舊會長交接儀式：包括有:1. 北德州文友社交接的新任會長-林良姿女士。2. 四季合唱團交接的新任團長-張筱琴女士。3. 達拉斯華耆書法協會交接的新任會長-周蘭琴女士。恭喜他們榮膺會長之職，希望他們發揮領導專才爲各團隊注入新能量…。

接著頒發一年一度的FASCA(Formosa Association of student cultural Ambassadors 青少年文化大使)美國總統志工服務獎，這是一個非常有意義的殊榮，鼓勵青少年學子在不影響自己學業成績下，利用課餘時間支配出兩百多小時當志工；參與志工服務的學生，皆爲在校品學兼優、樂善好施、多才多藝、勤學開朗的資優生。當然除了平時靠他們自己的努力外，更要感謝支持他們的家長及老師。

FASCA自2015創立，當時只有22位學生參加，傳至今日已有一百多位學生加入，相信以後的學生會越來越多。今年共有26位學生取得此一殊榮，真是非常不容易。另外特別要感謝四位熱心付出、用心陪伴、奉獻愛心的志工諮詢老師：王曙蒨老師、盧振媛老師& 輔導老師：林孟思老師、黃恩玉老師。因爲她們的無私精神，爲達拉斯地區造就了許多優秀的孩子。2019年度美國白宮總統志工獎，達拉斯地區有26位FASCA學生得獎。獲獎學生如下：1.金級得獎者 (16位)：劉永婷 (Maelin Bowen)、陳奐榮(Harry Chen)、Alexander Horak、周奕辰 (Ethan Chou) 、黃晶琳 (Tiffany Hwang)、饒婕齡(Amy Jao)、賴沛元 (Jonathan Lai)、林飛洋 (Sophie Lin)、羅弘道 (Christopher Lo)、馬俊瑋 (Stanley Ma)、歐陽楚恒 (Edward Ouyang)、翁武揚 (Aaron Weng)、楊康妮(Connie Yang)、楊康欣 (Sophie L. Yang)、喻治佳 (Chih-Chia Yu)、余柏均(Vincent Yu) 。2.銀級得獎者 (3位)：陳晏婕(Joanne Chen)、馮冠賢 (Nicholas Feng)、蔡悅寧(Daphne Tsai) 。3.銅級得獎者(7位)：陳業博(Albert Chen)、張碧妮(Britney Chong)、許筠珊(Michelle Hsu)、鄭嘉甫(Jeffrey Jehng)、賴玫莎(Samantha Lai)、林飛龍 (Philo Lin)、歐陽婉怡(Frances Ouyang) 。恭喜獲獎的26位熱心助人的優秀學生，希望他們仍然繼續以「助人為快樂之本」熱心社會公益。

頒獎典禮結束，由這群多才多藝的FASCA學生表演節目，1.orchestra演奏：弦樂二重奏(Double Viola Concerto in D minor) 。2.鋼琴與長笛二重奏(七裏香) 。3.舞蹈(我相信) 。 4. 包敏芬舞蹈老師：三人組的(雨傘舞)。5.全體學生家長大合唱(高山青) ，這是一首耳熟能詳的老歌，頓時臺上臺下融合一氣。元旦頒獎典禮，就在這快樂的歌聲中圓滿結束。

由社團聯誼會溫馨爲大家準備簡單可口的午餐和蛋糕(感謝麥隆蛋糕店老闆二十多年來一直以價廉美味的蛋糕支持僑社各項活動)，現場群眾循序排隊由FASCA學生負責分配多樣的中式菜肴，大家開心 的吃著、聊著，大堂充滿一片祥和的喜氣，直到下午兩點左右，人潮才在互道「新年快樂」中漸漸散去。

中華民國一0九年元旦升旗典禮，在黃會長甫泉暨其團隊創新策劃下，快樂圓滿結束。

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