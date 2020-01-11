UHD 10日召開2020年中央警察大學培訓計劃歡迎會 王曉明和雙方關鍵人物發表演講 計劃獲得豐厚的回報

（休士頓/秦鴻鈞報導）休斯頓大學市中心中校區Bayou Connection Program於2020年1月10日從上午10: 45到下午12:45在位於1002 Commerce Sreet, Houston, TX 77002 的Commerce Building suite 100召開主題為“2020年台灣中央警察大學警察培訓計劃歡迎儀式” 的午餐研討會。研討會由王曉明博士致歡迎辭， 接著，休斯頓大學市中心中校區(UHD)教務長Dr. Eric Link, 公共服務學院院長Dr. Jonathan Schwartz, 刑事司法和社會工作系Dr. Michael Cavanaugh, Bayou Connection Dr. Judith Harris, 台灣經濟文化辦事處陳家彥處長, 休斯頓警察學院院長Kristine Anthony 與刑事司法培訓中心主任Steven Bracken 輪流致歡迎辭。之後，台灣中央警察大學領袖代表致歡迎辭。接著，主持人與所有來賓合影，然後共進午餐和聯誼。

王曉明博士簡介Bayou Connection Program的歷史，王教授表示：

在全球化的背景下，休斯頓大學市中心中校區 (UHD) 及其與台灣和中國大陸的大學之間的合作關係成為重點，Byou Connection計劃是基層人。在2001年加入刑事司法系（現為刑事司法和社會工作系）後，王博士在Beth Pelz博士（刑事司法系前任主席）的支持下組織了首個UHD代表團於2002年12月訪問台灣，代表團由Michael Dressman博士（人文與社會科學學院前院長）率領。此次訪問導致簽署了諒解備忘錄（MOU），根據2004年秋季UHD的安全管理作為國立中正大學和UHD之間的學術契約。 2005年8月，中央警察大學 (CPU) 代表團訪問了UHD，以便在Bayou Connection計劃的領導下討論CPU和UHD之間的未來計劃。 UHD校長Max Castillo博士和CPU副校長Ui-An Lo博士共同簽署了CPU與UHD之間的諒解備忘錄。 2005年11月，王博士組織了另一個由Castillo博士率領的UHD代表團訪問台灣。此行不僅加強了UHD與台灣同行之間的關係，而且與台灣長榮集團董事長張榮發博士建立了關係。從2005年至2010年，張博士為UHD捐款20萬美元。此外，當地華人/台灣社區的其他捐款2萬美元也贈予了UHD。這些金錢禮物用於為在UHD學習的台灣學生提供獎學金。

2010年11月，台灣經濟文化辦事處（TECO）–休斯頓教育組安排了UHD的新任校長William Flores博士正式訪問台灣，但是，Flores校長的健康狀況使其無法參加。因此，Dressman博士率領第三個UHD代表團訪問台灣。這次旅行與國立台灣大學建立了新的合作夥伴關係。此外，張博士向UHD承諾提供2,000,000美元的捐贈。這筆200萬美元的慈善基金於2011年5月在UHD供給 “有需要的學生” 使用。 2012年5月，八名獲獎者每人獲得了4,000美元的獎勵。迄今為止，UHD已向56名傑出學生頒發了張榮發基金會獎學金，其中共有36名學者獲得了該獎學金畢業於UHD。

王曉明博士負責按照長張榮發博士的意願進行獎學金申請者的家訪。家訪是一項艱鉅的任務。王博士在他的妻子，Byou Connection計劃的志願者，的幫助下每年夏天都會拜訪大休斯頓地區的每個候選人。張榮發博士於2016年去世; 然而，王博士和他的妻子繼續進行家訪，以紀念張博士以及他對UHD和他的學生的無私的愛。張榮發博士基金會執行總裁Demie Chung女士致函UHD（2017年12月6日），以感謝王博士的努力，感謝王博士自2012年以來每年如此順利地投入張榮發博士獎學金所付出的時間和努力。

2012年6月，王博士組織了由Flores博士率領的第四屆UHD代表團到台灣。這次旅行使台灣的實現另外兩所姊妹學校，銘傳大學和中華大學同意派遣UHD學生。 2013年3月7日，台灣經濟文化辦事處廖處長在UHD禮堂作了題為“了解台灣”的演講。廖處長的演講討論了通過振興舊的伙伴關係和為新的伙伴關係敞開大門前進的重要性。廖處長的演講強調了台灣學生在UHD學習的重要性，以及跨文化夥伴關係如何為所有參與者帶來新的生命。在2017年 王博士要求Judith Harris博士擔任Bayou Connection計劃的助理主持人。 Bayou Connection計劃自2007年以來，已有12名台灣學生獲得了UHD的碩士學位，自2007年以來，該課程共有12個小組的250多名中央警察大學(CPU) 學生來休斯頓學習英語，兩名中央警察大學警察教授帶領40CPU學生名在UHD刑事司法和社會工作系學習和40名UHD學生自2005年以來訪問了台灣。

Share from http://today-america.com