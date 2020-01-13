第一階段貿易協議 美中預定15日簽

(綜合報道）陸美預定15日簽署第一階段貿易協議。美國財政部長穆努欽12日表示，大陸先前做出的承諾在文本翻譯過程中並未改變，而協議文本在簽署後就會公布。有分析指協議「好壞參半」，川普雖然取得大陸讓步，但也付出不少經濟代價。

穆努欽在福斯新聞節目專訪中表示，去年12月13日達成的協議，仍要求大陸每年購買價值400億到500億美元的美國農產品，並在接下來2年內採購總值2000億美元的美國商品。

穆努欽指出，首階段協議的「文本翻譯過程雖然漫長，但沒有改變一切內容，我不知道謠言是從哪裡來。我認為我們談的是真正的技術問題，而文本將在本周公布。因此我認為在簽署當天，我們會公布英文版」。他進一步表示，「這是一項非常廣泛的協議」。

康乃爾大學貿易政策教授兼中國議題專家普拉薩表示，第一階段貿易協議「好壞參半」，而且有一定的代價。普拉薩說，「川普從中國和其他美國貿易夥伴那邊取得部分讓步，但美國不僅付出經濟上的代價，美國作為可信、可靠貿易夥伴的國際地位也受損」。

美國智庫「外交關係協會」貿易專家奧登則認為，協議仍未解決美陸兩國的難題，但從政治上來說對川普效果相當好，特別是有利於他在11月大選尋求連任。再者，美陸握手言和有安撫市場的作用。

大陸商務部日前宣布，國務院副總理劉鶴將於13日至15日訪問華府，與美方簽署第一階段貿易協議。白宮官員則指出，中文最終版本尚未完成，不過已邀請200多人出席15日在白宮的簽署儀式。

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