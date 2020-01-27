慶祝達拉斯書畫協會成立第23年慶暨迎春書畫展圓滿成功

「一元復始、萬象更新」農曆新年轉眼在即！達拉斯中華書畫協會(DCAA)雷麗會長為秉承書畫協會23年來的歷届傳統，在這歲末之季邀請資深藝術家及書畫協會老師、學員獻出個人的最佳得意作品展示：書法、國法、西畫…等，現已布 展 在華人文化活動中心大廳呈現給社會大眾瀏覽鑑賞。多年下來一直頗受地方大眾及主流社會的讚譽和好評。

達拉斯中華書畫協會原於二十三年前的光華中文學校書法課。當初由十數位書畫達人不定期的在社區舉辦聯誼雅集展示，到如今參加書畫協會的人數已上達百十多位書畫愛好者。週 六 開幕式上，有 六 位創會老會員做為特邀嘉賓來到會場， 有 谷祖光、楊德進、張毓琇、英 恵 蓮、陳啟雄、李慶民。這幾 年 DCAA不僅有大批青年才俊的加入，還更有强大的藝術名家顧問爲 新 人引路。不僅 有 鄧衛平、何嘉雄、範宇老師，更有美國西畫領軍人物張翔、林玉山關門弟子張毓琇、 及 萬國博覽會藝術終身成就獎獲者彭查理為榮譽藝術顧問。雷麗會長正在有計劃性地邀請各大師級藝術家們介紹給新會員，並開講座 和 藝術賞析會。雷麗自2018年接任會長以來，做事積極大氣。在盡量保持協會傳統的同時，大膽廣闢新徑，採賢納眾，鼓勵新構思與時俱進。 在 2019一年裏主辦協辦了大小藝術專題講座達九次之多幷在僑社新開二班書畫班，同時藉此聯繫僑胞情誼及提升華人形象。籍此平臺，當地優秀的藝文朋友齊聚一堂，發揚光大書畫藝術。為此DCAA理事會會一直是不遺餘力地運 作 。近幾年來，達拉斯中華書畫協會漸漸在達福地區樹立了良好形象和奠定 了 穩定的基礎。

DCAA在一月十八日(星期六) 10:00am.- 1:00pm.假華人活動中心(400 N. Greenville Ave. Richardson, TX 75081)隆重舉辦中華書畫會二十三週年慶暨金鼠年新春書畫展開幕典禮。三十七位師生、會員們己中、西畫及各種大小不同形式的書法作品，將中心的整個大廳及墻壁布置的滿滿濃濃的書香氣，桌面上擺放著講究的「紙、筆、墨、硯」文房四寶及其他擺飾品，真是玲琅滿目， 令 人目不暇接。

當天華人活動中心門前廣場車水馬龍，大廳內賓客雲集、舊雨新知三五成群，鑑賞壁畫、書法談笑甚歡，真是喜氣洋洋滿室滿生輝，好不熱鬧。

10:30am. – 2020新春畫展準時開始，由才華洋溢美麗大方的秦明霞女士主持:「歡聲笑語辭舊歲、鶯歌燕舞迎新春。跨越時間的門檻、告別難忘的2019年。伴隨溫暖陽光、我們迎接充滿希望的2020，祝福大家事事如意、心想事成」揭開畫展的序幕。

首先由才女雷麗會長致迎新賀詞幷開宗明義。接下來總顧問谷祖光致辭幷當面經全體顧問及理事會一致通過後，請她再繼任兩年，繼續帶領書畫協會發展更上一層樓。副會長晏靜也上臺祝賀詞。在贊譽環節時，雷麗特別感謝了會場的義工團隊，幷宣布提名新會長何秋媚、張國駿；新提名理事葛佳彥、梁夏；新提名顧問羅玉 昭 ；新榮譽理事平栗蓉、王會平。九名到場顧問也被特別頒發銀色胸牌及榮譽花帶，包括有谷祖光、雷麗、李慶民、 陳啟雄、張毓琇、張翔、楊德進、楊愛民、孫禮超。雷麗會長並請Plano議員Lily Bao 、 榮譽顧問Ken Weatley、藝術顧問張翔、乒乓球協會會長劉偉中、美中商會主席顧天鵬 、 Plano 亞裔節理事李鍵、學委王會平上臺講話。

其它到場特邀嘉賓還有

湖北同鄉會會長孟愚、林岳群 、 中美文化交流會莊燊南和陳卿珍、臺商會會長黃甫泉、ACP會長閆光 、 廣東同鄉會會長 莫錦強、華誼基金會長茱莉雅、江西同鄉會長魯強、美中商會會長TOM TONG童律師、文化生活協會會長蕭淩教授 及 錢明鈞教授伉儷 、 Logan Renfrow 、 美媛會長Summer俞、福建同鄉會長陳風雷、房產投質行Sheila Man、Fusion Art會長俞宏靜、古玩收藏協會會長賈向海 、 文宣王海霞、榮譽理事譚琳。

感謝全體佳賓朋友及達拉斯的僑胞們，中華書畫協會(DCAA)因爲有了你們的肯定和支持，給了我們極大的精神鼓勵和勇氣，歡迎有興趣學習書法、國畫的朋友們，請隨時加入我們行列，讓我們一起切磋、一起學習、一起快樂成長。

最後的環節是賞畫時光和國粹雅 集 。老師、會員、學生、兒 童 同時有六張現場演示交流桌，這是在平時很難看到的。同時間還能欣賞國粹雅集由幾位京劇票友粉墨登場及清唱，包括有：1.吳玉珍唱：《狀元媒》 …自那日在陣前與六郎見…。2. 姜謙唱：《赤壁大戰》 …壯行…。3.Angela Chen《西廂記》 …碧雲山黃花地…。4.夢江南唱：《貴妃醉酒》…海島冰輪初轉騰…。賞畫聽戲在這他鄉異鄉，還真是絕響的一天。主辦單位還精心準備了許多點心茶水供大家享用，很多人還不捨離去，在這滿屋充滿中國風的包圍中盡情沉靜在戲曲書畫之中，難得有偷得浮生半日閑的，可是最後還是要曲終人散各自歸去，2020 DCAA就在大家聲聲的新年祝福中圓滿畫下句點。中華書畫協會雷麗會長率全體會員藉此祝僑居達拉斯的全體僑胞「〝福〞鼠祝你鴻福齋天。〝祿〞鼠祝你財元廣進。〝壽〞鼠祝你健康長壽。喜鼠祝你幸福安康。」。

附參展者名單：

張毓琇、陳啓雄、範宇 、鄧衛平 、晏靜 、丹青、周素嬌、鄭海良、何艷芬 、鄭美生 、趙碧人、梁 夏 、陳忠、林鴻 、秦明霞 、李文鐸 、李慶民、雷麗、何秋媚 、

何方、葛佳彥、唐忠勛、劉景勝、丘菊、張國駿、黃兆銘、王 偉、翁淑娥、鄭曼迪、夢江南、王曉峰 、胡結誼、沈涯華 、梅美萍、楊元、陳文、章淩彬

少兒書畫(最小3歲 ) 約有20 人

撰稿人: 平栗 蓉

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