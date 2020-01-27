春節|團圓飯去哪吃？達福這些飯店的美食年味十足！

春節，最幸福的時光，就是家人吃一頓團圓飯，表現出中華民族家庭成員的互敬互愛。長輩對子女的愛，體現在這頓飯裏，子女對長輩的感恩，也體現在這頓飯裏！團圓飯吃的是喜悅，品的是親情，縷縷飯香中，聞到的是愛的味道。一年一度的團圓飯極其重要，是全家都要動員的大餐，家家戶戶都會擺上珍貴或是寓意吉祥的菜品，是對新一年美好生活的期許。一家老小互敬互愛、共叙天倫，圍坐餐桌，倍感幸福。

達拉斯地區華人，如果沒有時間在家裏做，到哪個飯店吃團圓飯呢？以下這些飯店，年味十足。

川味軒

川味軒Sichuan King，達拉斯地區川菜老字號之一， 繼Richardson 老店之後，Frisco又開新店，延續了老店的經典小吃，還融入了新派川菜，鉢鉢鶏、茶聊話梅牛、砂鍋鐵杆山藥、鮮椒兔丁、眉州東坡肘子，小籠包等地道川菜，菜色多樣，麻辣鮮香，春節期間，年菜的菜品更是豐富多彩。滿足食客“中國年情懷”的同時， 還有回味隽永的正宗川菜！

地點1：400 N, Greenville Ave#17,Richardson,TX, 75081

電話：972-907-1186

地點2: 4235 Preston Rd, Frisco, TX 75034

電話：469-388-1115

成都小館

成都小館Imperial Cuisine在2017年就擁有名店川菜主厨，中國一級烹飪師，製作正宗川菜，2018年重金聘請到了來自北京全聚德的退休師傅，還在店內專門打造了全新的烤爐，推出北京烤鴨，正宗川菜+正宗的北京烤鴨+優雅的環境，讓成都小館成爲本地餐飲的風尚標！春節，來成都小館，過大年，名師名厨名菜，好聚好年好運！

地點：101 S Coit Rd Ste 84,Richardson, TX 75080

電話：972- 479-9535

網址：www.imperialdallas.com（圖片，部分來自58同城，部分來自網絡）

老熊川菜

老熊川菜，達拉斯北區的川菜老字號之一，該店擁有四川經典風味的夫妻肺片、尖椒土鶏、藤椒水煮活魚、重慶毛血旺 ，很多網友網友表示：當車子停在百佳的停車場，濃鬱的香味就會迎面撲來，順著香味走過去，不知不覺就到了“老熊川菜”館。春節期間，老熊川菜更是香味四起，大菜、小吃、麻辣、冷盤一應俱全。帶上家人，在“老熊川菜”吃團圓飯，也是不錯的選擇。

地點：240 Legacy Dr, #302 Plano, TX, 75023(百佳超市西邊)

電話：972-517-1374

瑞華燒臘點心

瑞華J.S CHEN’S Dim Sum & BBQ是達拉斯地區港式粵菜老字號之一，早些年，就被美國權威的《TRAVEL+LEISURE》雜志評爲全美16家特色的餐廳之一，瑞華是德州唯一的一家飯店。同時蟬聯DFWTOP100飯店稱號，多年被評爲星級飯店。瑞華天天早晚茶市，明爐燒臘、精緻粵菜，該店不僅有正宗港式粵菜，還承接喜慶酒席，是達拉斯地區企業、社團開辦年會、慶祝的主力場所，菜品以廣東菜爲主，春節期間，推出團圓飯套餐：

地址：240 Legacy Dr #118, Plano, TX 75023(百佳超市東邊)

電話：972-517-2332

麒麟閣飯店

麒麟閣 Kirin Court，達拉斯地區老牌的中餐廳，以粵菜早茶爲主，具有無論是粵菜大菜還是港式點心、早茶，因品牌和美食，獲得DFW地區Top10 Brunch店家稱號，受到很多美國當地政商名人的贊譽。每年，該飯店都被銀行、社團等單位選爲年會慶祝場所，春節期間，家庭來聚餐，品港式美食，幸福好彩頭！

地址：221 W Polk Street, Suite 200, Richardson, TX .75081

電話：214-575-8888

金華燒臘

金華燒臘Golden Joy BBQ，以香港菜爲主，香港人很喜歡，港式點心非常地道，價格實惠，多年來是各個社團首選的年會場所，承接生日、婚禮酒席， 現場可容納300多人，由于全新裝潢、港式早茶、經典的港式炒飯，深受民衆喜歡，1月18日，達福廣東同鄉會在該店舉辦了新春晚會。

地址：1475 E Belt Line Rd, Richardson, TX 75081

電話： 972- 234-2889

森林農場飯店

森林農場 Texas Forest Farm Restaurant，以淮揚菜系爲主，如達福餐飲界的一股清流，每一個環節都流露著健康的味道。森林農場飯店是本地唯一的一家從農場到餐桌的中式餐廳。所用的有森林農場標志的肉類食材，都是來自店主家農場，沒有化學添加劑，包含猪、羊肉。店內聘請專業厨師，製作精緻江南麵點和健康的淮揚菜系，令人回味無窮。春節推出健康的淮揚菜團圓飯套餐，供10-12人享用，費用也很便宜哦！全席品嘗鶏、鴨、蝦、牛、猪、羊、蔬菜、甜點！

地址：2001 Coit Rd,#163,Plano, TX 75075

電話：469-661-8609

巴蜀人家

巴蜀人家SICHUAN Folk是Plano 東區的一家川菜館，擁有經典川菜和火鍋，多年來以口味和親民的服務贏得民衆喜歡，如果不喜歡開車很遠，巴蜀人家是一個不錯的選擇，春節期間，該店火紅營業迎接客戶！

地點：1201 E Parker Rd, Plano, TX 75074

電話： 972-516-8627

湘知湘味

該店以湖南菜系爲主，從開張起就保持著正宗的湖南家鄉味道，爲此吸引很多鍾情于湖南菜的民衆，春節期間，想吃正宗的湖南家鄉味道，湘知湘味相見，滿足對家鄉的思念的情感！

地址： 2220 Coit Rd Ste 420, Plano, TX 75075

電話： 972-599-9996

湘滋味

湘滋味Hunan Taste，2017年，開張營業，抓住了湘菜的精髓，以煨，燉，蒸，炒等常見湘菜手法，給各位客官帶來香鮮，酸辣的各種地道湘菜。被食客譽爲達拉斯正宗湘菜的代表，其剁椒魚頭，小炒肉，蒜苗臘肉等已經讓人非常熟悉了，春節期間，喜歡湖南菜的民衆，可以在這裏無辣不歡！

地址：3100 Independence Pkwy #322, Plano, TX 75075

電話： 972-398-9966

King Buffet

如果你喜歡自由自在的Buffet, 喜歡吃蟹腿，喜歡豪放喧囂的場面，King Buffet 是不錯的選擇，超過140種菜品和甜品，隨意選擇，滿足亞洲、墨西哥、美國當地人等不同人們的需求，蟹脚只有在星期五晚上才供應。

地址：521 E Central Pkwy, Plano, TX 75074

電話：972-422-0000

Yellow Tail Sushi & Grill Buffet

如果你喜歡優雅精緻的Buffet 喜歡生蚝、牛仔骨、蟹腿以及臺灣風格的美食和甜品，Yellow Tail 是非常不錯的選擇， 好友小聚、家庭聚餐，可以吃到近百種的美食，店內不僅有日式、臺灣式、甜點，每一款都非常精緻！

地址：3945 Central Expy, Plano, TX 75023

電話：972- 423-8088

春節時期，無論相隔多遠，工作多忙，人們總希望和家人在一起，吃一頓圓滿的團圓飯，也叫“合家歡”。

在中國傳統文化裏，團圓飯很講究：通常有：餛飩、餃子、長面、元宵、年糕，魚等，中國南方地區的年夜飯有兩樣菜不可少，一是有條頭尾完整的魚，象徵年年有餘；二是丸子，南方俗稱圓子，象徵著團團圓圓。中國北方過年習慣吃餃子，是取新舊交替“更歲交子”的意思，一盆盆端上桌象徵著”新年大發財，元寶滾進來”之意。各個省份都有特色美食，作爲春節團圓飯的年菜，代表吉祥如意的涵義！

每逢佳節倍思親，在美國的華人，一邊思念著國內的親人，一邊還要爲孩子們講授中國傳統文化，通過春節團圓飯，開啓2020年的幸福生活吧！

（達拉斯日報海霞 整理）

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