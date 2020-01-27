美德中文學校舉行新春團拜 祝僑友龍馬精神，萬事勝意

『爆竹一聲除舊歲，金鼠報喜迎新春』，美德中文學校送豬迎鼠，於年廿四在學校舉辦春節團拜，年宵盛會和團年午飯。師生家長歡渡佳節，喜樂盈盈。

今年慶祝會贊助商戶包括第一燒臘麵家暨頂好食品公司梁偉昌先生、ERA I Realty暨榮盛國際商業地產 Daniel Eng吳家盛先生、Texas Pioneer Title 暨DM Mortgage Midi Tung董美德女士、JH Roofing 正茂商業屋頂Jesse Hwong黃正茂先生、Lucky Bamboo竹園餐廳、FCBC費斯可基督徒中國教會、Roden+Fields護膚產品代理Anita Browning女士、99大華超級市場、Ultima地產代理Una Tang鄧敏儀女士、榮石保險事務所Caleb Goh吳多廷先生、Beauty Skin 美容師 Laura Lam、Esther Chow周老師鋼琴教室、Dr. Stephen Chu牙齒矯正醫生、新派亞洲美食Chasu Kitchen周先生、美國白豹館勵光明大師、六福旅行社Maria So女士、ERA I Realty地產代理Elisa Lo 盧美玲女士、德田恒基地産暨貸款公司曹德田先生、梅琳凱化妝品諮詢師劉美芹、Keller Williams 地產代理Arnold Lira李亞諾先生、Sislan Holdings Queenie Mak女士， 以及Coldwell Banker地產代理Taleena Santos。美德中文學校藉此感謝僑友商戶的鼎力支持。

特別鳴謝懷恩浸信教會贊助場地舉辦春節團拜。美德學校自2003年在懷恩浸信教會舉辦非牟利中文班，感謝教會過去十七年來對美德學校的厚愛和對本地中文教育的支持，造福莘莘學子。團拜當日，教會牧師Pastor Dan Harmon代表祝禱，對于小朋友有機會學習中文和認識中華文化，牧師感到非常欣慰。藉此也感謝布蘭諾市基督徒角聲中心借出舞臺和物資，讓表演活動圓滿成功。

新年派紅包是學校最開心的過年傳統，今年小朋友的紅包由李察遜市新開業的Lucky Bamboo竹園餐廳贊助。校長一聲『大家準備好，一起來拜年！』全體同學起立，拱手說『恭喜發財，利是逗來』！在場每位小朋友都收到紅包，開開心心過新年。

慶祝活動多彩多姿。廣東話和普通話班的老師別出心裁，設計精彩節目跟大家拜年。廣東話幼稚園唱有趣兒歌《青蛙媽媽》、《有隻雀仔跌落水》和《世界真細小》。廣東話一年班唱經典兒歌《何家公鶏何家猜》。二年甲班唱懷舊金曲《迎春花》。二年乙班向大家講解她們名字的由來。中國文字字字有珠機，父母給孩字取名，當然大有故事。三年班非常有創意，以水瓶製造敲擊樂，鍾鼓樂之，慶祝新年。四年班舞小獅，敲鑼又打鼓，介紹美味新年菜。五年班朗誦《有禮的孩子》，鼓勵大家新年新氣象，要努力學習，做個有禮貌的孩子。

可愛的普通話拼音班高聲唱《小星星》。一冊班又唱又跳，表演兩首經典兒歌《如果開心你就跟我拍拍手》和《我喜歡冰淇淋》。二冊班唱《春天在哪裏》和《新年好》。三册班和四册班合唱《爸爸媽媽我愛您》，歌誦親恩的偉大。普通話中學部一二年級朗誦《過新年》∶『新年到，新年到，家家過年真熱鬧。貼對聯，賀新年，包餃子，慶團圓。我給大家拜過年，新年快樂又平安。』。最後，普通話中學部三年級一邊演奏精彩的西洋樂曲，一邊表演中國扯鈴。中西合壁，一靜一動，相影成趣，贏得不少掌聲。壓軸節目爲幸運大抽獎，幸運兒喜獲紅包，滿載而歸。

表演節目圓滿結束，又是另一高潮的來臨，校長宣佈團年午飯正式開始！吃團年飯是美德賀年的傳統，感謝李察遜市Lucky Bamboo竹園餐廳以特別優待為學校預備了精美菜式。還有布蘭諾市第一燒臘麵家馳名的燒豬肉，家長吃得非常滋味，讚不絕口！

團年午飯舉辦同時，『年宵市場』開鑼了！今年理事會各位媽媽舉辦『新春年宵市場』。在亞洲一家大小總愛在除夕夜到『年宵市場』逛逛，買點年貨。學校舉行兒童年宵市場，讓小朋友以禮券兌換小禮物，感受一下遊年宵的樂趣。

是次新春團拜圓滿舉行，理事會感謝各位老師、同學和義工們的努力，以及教會和商戶的支持。粵語部和普通話部老師群策群力，設計多彩多姿的賀年節目，讓小朋友從節日活動中學習到傳統文化。

美德學校的學生來自不同地方的華人家庭，包括香港、廣州、澳門、越南、緬甸及星馬泰等等各地華僑。學校著重培養小朋友學習中文的興趣，課題內容生活化，著重中英文翻譯，適合以中文爲第二語言的兒童。課程包括廣東話班和普通話班。廣東話部開設幼稚園和小學。幼稚園選用香港課本，老師以有趣兒歌、故事和遊戲，教授簡單字詞和筆順。小學選用加拿大多倫多中文學校課本，內容包羅萬有，包括名人傳記、成語故事、中國歷史、北美生活、環保教育等。程度特別適合以中文爲第二語言的兒童。

保留粵語家庭文化，同時讓孩子認識普通話，美德中文學校推廣國粵語並重的課程。廣東話班從小學二年班開始每週每班設半小時免費『普通話基礎課』，教授小朋友漢語拼音和日常會話。廣東話班課程主幹是廣東話，就是小朋友家裏說的語言。最大特色就是加入普通話的元素，讓每個同學也有機會認識多一個語言。

如果喜歡讀普通話的家庭，美德學校也有開辦普通話班，課程特別適合在家裏不說普通話的小朋友。學校開設拼音班和其他班別，小班形式，由國內資深老師任教。

美德學校創辦於一九八七年，三十多年來以非牟利精神，為本地僑友提供質優而廉宜的中文教育。從幾個小班發展至今時今日國粵語並重的中文學校。桃李滿門，全憑老師無私的付出，家長鼎力的支持，和同學的努力。粵語部和普通話部老師攜手合作，以認真的教學態度和一夥愛孩子的心，為小朋友帶來最好的學習經驗。

美德學校鼓勵同學積極參與社區活動，服務社群。例如﹕學校每年參加亞洲文化節，聖誕節天使樹等，鼓勵青年人多做義工，回饋社會。

學校位于布蘭洛市懷恩浸信教會內1108 W. Parker Rd, Plano, TX 75075（Alma 夾Parker西南角）。報名詳情請聯絡學校梁校長214-477-3946。詳情請瀏覽學校網頁www.meritchineseschool.org

學校每週六早上授課，歡迎年滿五歲小孩報名。學校乃政府註冊非營利教育機構 ，學費廉宜，並扶助清貧子弟，志在推廣中國語言和傳承文化。學校將於四月中旬開始接受新生報名，歡迎僑友查詢下學年秋季班的報名詳程。

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