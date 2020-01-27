達拉斯湖南同鄉會新春晚會圓滿成功

達拉斯湖南同鄉會2020年1月18日(星期六)假Ivy International Education Center (903 parker Rd.) 長春藤中文學校舉辦農曆二合一「金鼠」年新春晚會。當晚五點左右，校門前的停車場陸陸續續幾乎停滿了車，鄉親們相繼來到學校，有些還是祖孫三代的全家福，大家扶老携幼在這歲末溫馨的時刻，一起相聚在此，大家同慶同樂，圍桌敍舊、迎新送暖，在這異鄉過個快樂年，張會長形容說「真沒想到！今年第一次在中文學校舉辦新年晚會，老鄉親們來的這麼多，真是滿屋人海星光璀璨、今晚我們三湘四水、五湖賓友大家歡聚一堂，真是因緣殊勝！室內燈火輝煌，歡喜之氣寫在每個人的臉上，連彩球都忙碌在人群之間相映成趣。場內老、中、青、少…不管認不認識大家都熱烙的招呼、敘舊話家常…歡笑聲此起彼落，濃濃的〝湘〞音聽來特別親切。室內坐滿了人，真像是回老家圍火爐的感覺！

6:30pm. 準時上菜，一道道美食都是由張會長及工作小組精心點選配，相信其中有幾道是屬於家鄉口味的！會場布置的五彩繽紛喜氣洋洋，當然幕後功臣，除了張會長及幾位理事外另有幾位學生熱心的幫忙也實在功不可沒，早在兩個月前他們就開始策劃討論，並幾次三番親臨會場勘查。

7：00pm. 表演節日 開始，由我們三位美麗大方、才華洋溢的張靜會長及謝旻岑、厚之秀小姐聯合主持，節目內容採用多元化的綜藝項目，在揭開序幕之前，首先以對話的方式向現場的鄉親父老拜個早年「今晚讓我們相親湘味相互祝福、今晚讓我們相識相知共慶新春」，祝福大家「在這一元復始、萬象更新的新年裏，希望〝湘〞親們拿出我們湖南人的精神：「忠誠、擔當、求是、圖强」實事求是奮發向上的精神，燦爛陽光總會照亮你我。

節目展開前，由張靜會長介紹來賓我們華裔地方父母官曹祖芳議員，感謝她的厚愛，蒞臨現場為我們打氣和鼓勵，讓我們倍增信心倍增。

迎新送舊是少不了由王濤武術學校學員熱鬧的舞獅表演。

接下來表演節目開始(民族舞串燒)：

五十六個民族五十六朵花！ 每個民族有不同的文化與習俗，然而，慶祝新春的喜悅是一樣的。特別邀請到麗人舞蹈團由邵麗莎老師指導的群舞〝愛我中華〞。 曾經，湖南妹子宋祖英由一曲辣妹子紅遍中華大地，讓大家知道了我們湖南妹子的火辣！今天我們也有達拉斯的湖南妹子蔣林帶來的這一曲〝辣妹子〞確實唱的可圈可點。 瀏陽河是我們湖南的一個象徵，一曲瀏陽河，讓我們又回到那美麗的故鄉。由民樂的四位老師盧衛平，王藝童，Emily，馬小玉帶來的馬小合奏： 瀏陽河。還是我們的國樂奏出來的音樂特別有感情。 中國服飾就像文字一樣，多姿多彩，千變萬化。唐宋元明清，各中姣嬈。接著表演各朝代的古裝服飾秀由幾位我們湖南妹子串代爲大家演繹一度霓裳羽衣的故事〝清明上河圖 〞由張靜會長領銜。一群穿著不同朝代的美女婀娜的走上臺，給人錯覺的好像穿越丁時光隧道。 水洛月神，是由石家萍老師的得意門生李欣怡根據舞劇片段改變的，在歷届舞蹈大賽中厚的3項雙鉑金獎。描寫寫的是月亮女神的故事。柔軟的舞姿配合音樂贏得不少臺下的喝彩。 擊鼓傳花，猜謎語遊戲。現場老鄉親們的活動，臺上出題台下猜，猜中的有獎，大家都很激動的備戰，都希望猜中得獎。 古箏，清麗悠揚，鋼琴，華麗激昂，兩者在一起會是怎樣的動聽。以中西樂合璧的演奏方式請大家欣賞其中奧妙由兩位年青朋友Evelyn Yu, Jeffery Tang 帶來的古箏鋼琴合奏。 石家萍舞蹈學校是達福地區最資深的舞蹈學校之一。培養了無數位優秀學生，也獲得無數個大獎。接下來由石家萍舞蹈的舉校的學員們表演的蒙古舞〝天鵝〞整齊劃一的動作，就像是天鵝在湖中戲水般那麼天成美麗。 中國的民族樂器，古老而神秘。如今，中國民樂已經不再是只有中國人喜愛了。殊不知在達拉斯，有一群不會講中文的孩子也深深地被中國民樂吸引。接下來是民樂合奏，由UNT梅予馨老師帶領的學生爲大家演奏兩首〝鴻雁〞&〝賽馬〞難得這群學生演奏的還真不是蓋的，真的非常棒，當場贏得大家肯定的熱烈掌聲，真是了得。

10.全場遊戲〝擠汽球〞臺上台下歡聲雷動，老中青少大家都動了起束叫嚷成一片。

11.紅包大派送足小朋友最愛，未婚的年青朋友也有份，真是有吃、有看、有玩、又有拿, 太幸福了！。

12.秧歌是中國民間慶祝春天，在勞動中尋找快樂的舞蹈。秧歌其實有很多種，膠州秧歌是比較藝術化的，它講究三道彎，嫵媚動人，又不失俏皮可愛。接著欣賞Jane ZHANG老師的愛尚舞吧團隊帶來的膠州〝秧歌〞。

12.今天我們真的有幸請到陸滌老師與她的學生們給我們帶來一首〝母親是中華〞相信在很多大型文藝表演都會看到陸滌老師的精彩大氣演唱。

最緊張的時間到了！抽獎時間，今年有好幾個大獎，每個人都緊盯著自已的號碼，希望下一個唱出來的號碼就是自己，真只是幾家歡笑幾家愁，沒中獎的只好請等明年了。

最後請所有理事、演員、老鄉親、義工上臺照相「辭去金猪、迎來鼠年。祝各位老鄉親在新的一年裏有數不盡的快樂，數不盡的幸福。日子過的「一帆風順年年好、萬事如意步步高。一年四季春常在、萬紫千紅永開花。」

2020 達福湖南春晚到此結束！我們相約明年見！

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