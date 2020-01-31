達福中國城歡天喜地過新年

李察遜市達福中國城與達拉斯華人活動中心於1月25日聯合舉辦慶祝新年活動，許多民眾及遊客大人小孩，特前來感受一下中國春節的歡樂氣氛。

中國城走廊上裝飾滿滿的燈籠及彩球，有著過年喜氣洋洋的味道。中午中國城外場有邀請王國強武術團演出精彩舞龍舞獅表演，華人活動中心CYC義工小朋友裝扮財神、楊貴妃，宋仕女歷代民俗服裝以及教小朋友剪春字摺紙等活動一起與商家，美國人士歡渡新年。

達福中國城特別邀請李察遜市府政現任市長Paul Voelker、市議員Bob Dubey前來與民眾歡度新春活動，向民眾賀年。

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