各地僑社達拉斯 達福中國城歡天喜地過新年 January 31, 202002 Share on Facebook Tweet on Twitter 王國強舞獅團舞獅表演李察遜市達福中國城與達拉斯華人活動中心於1月25日聯合舉辦慶祝新年活動，許多民眾及遊客大人小孩，特前來感受一下中國春節的歡樂氣氛。 左活動中心理事李小濱-朱恬恬中李察遜市市長Paul-Voelker-右二活動中心理事長許祖瑛-理事宋宏一中國城走廊上裝飾滿滿的燈籠及彩球，有著過年喜氣洋洋的味道。中午中國城外場有邀請王國強武術團演出精彩舞龍舞獅表演，華人活動中心CYC義工小朋友裝扮財神、楊貴妃，宋仕女歷代民俗服裝以及教小朋友剪春字摺紙等活動一起與商家，美國人士歡渡新年。 義工小朋友教摺紙 義工小朋友教摺紙 小朋友學習剪春字達福中國城特別邀請李察遜市府政現任市長Paul Voelker、市議員Bob Dubey前來與民眾歡度新春活動，向民眾賀年。 義工小朋友民眾合照 義工小朋友裝扮歷代民俗服裝 小朋友與舞獅歡渡新年 李察遜市市議員Bob-Dubey-與孫子一起歡度新年 李察遜市市長Paul-Voelker-與民眾歡度新年 王國強舞獅團舞獅表演Share from http://today-america.comARTICLE BOTTOM AD