關于武漢冠狀病毒疫情，達拉斯華人做了哪些暖心工作？

（達拉斯日報記者 海霞）2020春節期間，從開始的滿懷欣喜地迎接新年，到媒體上持續發酵的“新型冠狀病毒疫情”，再到科比墜機，驀然間，喜慶變成揪心，祝福變成擔心，一切的新年問候，變成了健康平安！也讓達拉斯華人安靜下來思考，重新規劃新年的工作和生活。看看達拉斯華人社區都做了什麽？

一、華人社區的春節活動，基本上取消或者延期。

巴蜀江西同鄉會、達拉斯書畫協會、湖南同鄉會、東北同鄉會、達福廣東同鄉會的春節慶祝活動，早在農曆新年之前舉行。獲悉“武漢新型冠狀病毒疫情”，原計劃1月25日，三大華人教會各自舉辦的新春慶祝聚餐活動，也隨即取消。

達拉斯福建同鄉會發布：《原計劃1月26日舉行春晚延期舉行》的通知；

美國達拉斯河南同鄉總會决定延遲原定于2020年2月1日春晚活動，具體延期時間另行通知；

達拉斯美中商會爲了商會會員及參會賓客的安全，理事會决定將原定于二月一號的本商會年會及晚宴改期舉行，具體日期待定。

“幸福百家”春晚組委會决定：將原定于1月31日、2月1日舉行的“幸福百家”春節慶典活動改期到3月20日、3月31日，同一地點，同一時間，更加精彩的節目。

德克薩斯文化交流中心决定：原定于2月1日舉辦的新年慶祝活動，將延期至疫情可控的最佳日期。

安徽同鄉會、湖北同鄉會 都將原定于2月8日舉行的春節慶祝活動，相應延期，具體日期待定。

很多社區民衆表示，他們非常擔心國內的親友，尤其是湖北武漢地區的親友，根本沒有心思“喜慶新年”。

二、由ACP、北德州湖北同鄉會、武漢大學校友會牽頭，發起【北德州僑社支持武漢獻愛心的共同倡議】

倡議書如下：

大家好！爲了援助和支持武漢抗疫，我們北德州衆多團體和個人都願意伸出援助之手，爲祖國和家鄉人民盡微薄之力。下面幾點說明，歡迎各位提出建議和意見。

（1）這次捐助活動由ACP、北德州湖北同鄉會、武漢大學校友會牽頭，現有50多個團體積極參與。我們由ACP專門立賬號，專人管理，專款專用，透明幷隨時向大家彙報賬戶收支細節。

（2）我們臨時成立相關小組，總協調人：孟愚，閻光；各組負責人包括，物資計劃組：陳尊旋；財會組：高莉；宣傳組：劉灩；釆購配送組：龍漢巍。

我們與武漢一綫醫療人員和政府機構直接聯繫，隨時關注武漢相關情勢，以最快的速度送達需要地點。今天我們已委托在漢的醫療機構馬上送第一批物品。

（3）目前信息很多，請大家鑒別，沒有價值的轉帖不要轉發，但有用的信息儘量溝通。

願大家齊心協力，同舟共濟，與祖國親人共同戰勝疫情！

捐獻方式如下（Zelle、Quickpay或Paypal）

wuhanrecovery@gmail.com

參與捐助倡議的團體及相關內容請看以下鏈接：

https://tinyurl.com/wuhango

湖北同鄉會會長孟愚說：“自捐款群成立以來，許多捐助者和志願者都在忙碌著捐款，物資計劃，采購和安排物流，短短的72小時，聯合籌款總額達55,000餘元，發送，采購，安排和計劃了4批物資。每一位捐助者和志願者都值得自豪的。德州儀器的員工積極籌款，成爲公司捐款大戶，公司將爲所有爲本次活動捐款的員工做一對一匹配，讓我們款項和信心倍增。物資組，釆買組和物流組的專家們夜以繼日，發貨一批，采買一批，計劃一批。爭分奪秒把物資送達家鄉，以實際行動爲家鄉人民做實事，獻愛心。”

三、美國關于“武漢新型冠狀病毒疫情”的動態

根據網絡數據：截止北京時間1月28日12:56時，全國累積報告確診病例4547例，疑似病例：6973，治愈人數：62，死亡106例。

截至美國中部時間2020年1月26日下午3點，北京時間1月27日上午5點，根據美國本地媒體報道，美國衛生官員已經證實美國加州、亞利桑那州新增兩例新型冠狀病毒病例。美國確診新型冠狀病毒病案例累計達到5例，這些病例都是前往疫情中心城市的人。26個州新增疑似病例110人，加拿大確診2人，疑似19例。

來自美國疾控中心的消息：美國疾控中心今天將新型冠狀病毒警告升級到三級：建議

針對湖北的旅行警告升至最高級別的“四級”，警告美國公民不要前往湖北，幷表示美國政府向湖北省的美國公民提供緊急服務的能力有限。

美國將于1月28日，用一架包機從武漢撤出美國領事館工作人員和一些美國公民。

上周，德州A&M大學和貝勒大學各有一名學生因新型肺炎疑似症狀接受了測試，樣本被送到亞特蘭大的疾病預防控制中心檢驗。如今，測試結果已公布。星期天下午（1月26日），德州A＆M大學確認該名學生的測試結果呈陰性。貝勒大學所在的Waco-McLennan縣公共衛生區也表示，該校疑似新型肺炎的學生測試結果爲陰性！

參考來源；騰訊網、中新網、央視新聞，財新網及美國當地媒體等。

四、達拉斯地區華人還將如何支持抗擊“病毒”戰役？

我們配合國內、美國權威媒體報道，配合經過證實的諮詢，時刻關注主流、權威媒體的實時動態，如果親友在疫區，請多加鼓勵！同爲中國人，時刻惦記著國內的親人，積極參與北德州華人社團組織的捐款活動。

根據群裏的信息：“鑒于春節後返美及高校學生返回學校，熱點話題爲：“守住美國，人人有責”：春節前後返美的朋友們，家長們，請自我在家隔離2周，如有懷疑或不適請立刻📞聯絡美國疾病控制中心CDC 1-800-232-4636。

不要到醫生診所就醫排查，因爲他們沒有應付這種高度傳染病毒的能力。請愛護自己及他人生命。希望更多的朋友看到幷做到。”

也有很多網友表示，由于病情的潜伏期爲2-14天，潜伏期也傳染，儘量少出門，因爲你永遠不知道，出門遇見的那個人，Ta 是否和來自國內疫區或者和國內病區接觸過。如同預防流感一樣，保持謹慎清晰的思維，保持酒精消毒的衛生習慣，妥善照顧自己和家人。少出門、少參加人數衆多的場合，是對家人最好的保護！

相信：經過衆志成城的努力，我們的國家、武漢同胞、我們居住的城市，一定會打贏本次“冠狀病毒”的戰役！

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