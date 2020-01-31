2020年健康保险交易市场特殊注册期

2020年健康保險交易市場開放注册期（OpenEnrollment Period）現已結束，但是如果您的個人情况發生一些重大變化，您還是有可能通過特殊注册期（SpecialEnrollment Period）購買健康保險計劃的。

四種個人情况變化可能符合特殊注册期

1，家庭成員的變化。

結婚

生小孩，收養小孩，或者把小孩放在寄養機構

由于離婚或分居導致失去健康保險（只是離婚或者分居不符合特殊購買期）

家庭成員身亡

2，搬家

搬到新的郡（縣）

從國外搬到美國境內

學生入學或離校

季節性工人前往或者離開工作地點

搬入或者搬離避難所

注：如果是由于治療或者度假等原因暫時搬到新的地址不符合特殊購買期

3，失去健康保險

由于失去工作而失去健康保險

失去個人保險（自己自願退出保險計劃或者沒有按時交保費而失去個人保險不符合特殊購買期）

失去Medicaid/CHIP

失去免費MedicarePart A的資格

年滿26歲，而無法跟隨父母的保險

4，其他情况

開始或者終止在AmeriCorpsState and National，AmeriCorpsNASTA，或AmeriCorpsNCCC組織的服役

身份轉變

出獄

加入印第安或者阿拉斯加部落

是否符合特殊注册期，除了以上個人情况的變化，有些申請人需要同時具備一些其他條件。申請人可以通過https://www.healthcare.gov/screener/查詢是否符合特殊注册期的條件。也可以向角聲中心諮詢，角聲中心自2019年開始，爲政府授權的協助民衆購買健康保險交易市場個人保險的機構，有多名政府認證的健康保險交易市場諮詢員。角聲中心可以協助您評估是否符合特殊注册期的條件，幷且協助符合條件的衆申請健康保險交易市場的個人保險。

如果你符合特殊注册期的條件

請準備如下資料

如果你已有市場計劃的賬戶：你需要你的用戶名及密碼

你家中每位申請該計劃的家庭成員需要：

社會安全卡或身份證明文件

收入證明, 例如W-2表格, 1099表格, 或工資單

最新的個人資料

現有健康保險計劃的名稱及保險公司

雇主地址及電話

醫生—列下您和您家人看的醫生及其他健保提供者, 以確保您選擇的健保計劃涵蓋這些醫生。

藥品—列下您和您家人服用钜藥品以確保您選擇的健保計劃可以支付這些藥品

角聲中心諮詢電話: (972)422-8665, (972)680-2999

地址

1108 W Parker Rd #108-110. Plano, TX 75075

300 Terrace Dr #309. Richardson. TX 75080

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