DFW 爲抵抗中國武漢新型冠狀病毒感染肺炎流行疫情募捐活動。
請各機構學校單位負責人發到您所在的組織裏，以個人名義捐款，在注釋處標明您的姓名，也可以加上所屬機構。爲了家鄉的親人，幫助武漢就是幫助中國就是幫助世界！本活動由以下單位共同倡議，排名不分先後。參加單位和連絡人：
ACP美中專業人士協會, 閻光
北德州湖北同鄉會, 孟愚
現代漢語學校, 羅湘
交大校友會, 湯如鏡, @如鏡
東北同鄉會, 董燁歐
DASH跑團, @紅英, @LiuXiao
福建同鄉會, 劉平和陳風雷
巴蜀（川渝）同鄉會, 楊海燕
北德州中華文化促進會， 李旺
DFWPAC, @Hank
華中科技大學， @紅英
愛尚舞吧，美吧， @Jane
華裔中文學校裔, 裔文
南湖社區ACAS捐贈組織者，王京琦
厦門大學校友會， 黃良淑
天利基金會，佟天樂
天翼蒙特梭利雙語學校， 劉灩
神州合唱團， @路平
中國科大校友會， 文興宇
湖南同鄉會，張靜和王海鶯
達拉斯中華書畫協會。雷麗 何秋媚
北京大學校友會，林木多
Y-Z Education，
朱老師@yilong
huyu藝術繪畫室胡玉。
武漢大學校友會。 張靜
江西同鄉會 魯强
北德州中華文化聯合會。 劉金紅
馨香文化 劉香
合一音樂事工 劉香
日報-悅動閱美 海霞
達拉斯房地産專業經紀人 張若葵
德州福建聯合會-蘇振輝
德州廣東會館- 蘇張錦娥
歡迎加盟，請填入您的協會名稱，幷轉發到你的群裏
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