「耶穌聖心堂」邀請李裕慈醫師舉辦「經絡保健工作坊」 二月一日起三天完全免費歡迎參加

) 天主教「耶穌聖心堂」將於二月一日起三天舉辦免費專業「經絡保健工作坊」，服務僑社。竭誠歡迎僑學各界朋友參加。講座地點為天主教「耶穌聖心堂」。位于東布蘭諾區，地址爲：4201 14th Street, Plano, TX 75074，詳細地圖請見本報宗教版廣告欄。

「耶穌聖心堂」有幸邀請到學有專精的李裕慈先生. 浙江中醫藥大學醫學碩士. 自1993年開始 , 至今 20 餘年來, 免費教授「經絡理療」自我保健之課程, 服務對象遍及教會及扶輪社等公益團體 ,亦數度受邀訪美,舉辦免費工作坊, 分享給僑學各界朋友。專精中醫的李裕慈醫師 ,強調疏通經絡, 可以使身體的循環通暢, 促進身體健康, 提升精氣; 以自己的雙手(推、按、揉…)就可以自我保健。在這次工作坊中,李裕慈醫師將介紹全身經絡，為何要循經脈體穴 來疏理全身經絡? 教導每一個人實際的方法以便學習和操練，以及現場回答 : 如何舒緩個人身體局部的問題。

「經絡保健工作坊」時間:

2/1週六 下午 1:30 pm-5:00 pm經絡保健工作坊

2/2週日 下午 1:30 pm-5:00 pm 經絡保健工作坊

2/3 週一 晚上 7:00 pm-9:30 pm經絡保健工作坊

「個別輔導」時間:

一月三十日、三十一日、二月四日下午及晚上均可。

有特別健康上需要李老師個別輔導的人，請事先向蕭康宜姐妹聯絡。

（電話：469-951-0403）請留言

竭誠歡迎僑社各界朋友們來參加 , 此一非常難得的免費講座「經絡保健工作坊」增進疏理經絡，自我保健之觀念，維護個人及全家的健康。

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