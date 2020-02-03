達福臺商會2020鼠年全僑新春聯歡晚會盛大舉行

【本報訊】達福臺灣商會2020鼠年達福地區全僑新春聯歡晚會於上週末一月25日〈週六〉晚上在 Renaissance Dallas Addison旅館舉行。晚會上也同時舉行“總統義工服務獎”金獎及國際願景傑出獎的頒發。特邀全美亞裔總商會主席、國際領袖基金會創會會長、前聯邦商務部助理部長董繼玲為晚宴主講人。

晚會主席谷祖光和達福臺商會會長陳文珊致詞歡迎大家參加晚會，代表商會向大家拜賀新年。主席谷祖光特地介紹及感謝晚會贊助者，感謝商會全體理事幹部和各界人士長期以來的奉獻及支持。晚會蒞臨貴賓有台灣駐休士頓代表處陳家彥處長、聯邦眾議員 Eddie Johnson、Marc Veasey，以及德州州議員、各城市市長、市議員等政界領袖，席開百桌、千位地區政商嘉賓出席，冠蓋雲集、場面盛大。

當天晚會上並舉行“總統義工服務獎”金獎以及國際願景傑出獎的頒發。達福臺商會榮譽會長谷祖光、黃金森和會長陳文珊榮獲“總統義工服務獎”金獎，獲頒川普總統簽名賀狀及獎章，由國際領袖基金會創會會長及現任執行長董繼玲代表頒發。董繼玲並為晚宴主講，分享她多年來的參政經驗以及二十年來精心培育亞太裔青年參與公共事務的心路歷程。今年國際願景傑出獎獲獎人為德州大學達拉斯分校校長 Dr. Richard Benson和西南醫學中心院長Dr. Andrew Lee。

晚會摸彩活動由各界贊助提供的摸彩獎品總計超過三百項，總獎額超過兩萬、現金紅包總額超過一萬。第一特獎是由主辦單位達福臺商會所提供的$2020現金大紅包，二獎是由會長陳文珊提供的$1000現金大紅包、台灣食品公司提供$500現金大紅包兩份，其他大獎還有長榮航空提供的美西或休士頓臺北往返菁英艙機票、華航的美西臺北往返經濟艙機票以及美國航空機票、國泰旅行社提供國內AA機票、Phuong Tran提供國內AA機票。

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