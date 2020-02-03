達福臺商會2020鼠年全僑新春聯歡晚會盛大舉行

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達福臺商會全體理事幹部向大家拜年

【本報訊】達福臺灣商會2020鼠年達福地區全僑新春聯歡晚會於上週末一月25日〈週六〉晚上在 Renaissance Dallas Addison旅館舉行。晚會上也同時舉行“總統義工服務獎”金獎及國際願景傑出獎的頒發。特邀全美亞裔總商會主席、國際領袖基金會創會會長、前聯邦商務部助理部長董繼玲為晚宴主講人。

晚會主席谷祖光致詞
晚會主席谷祖光致詞
達福臺商會會長陳文珊致詞
達福臺商會會長陳文珊致詞
台灣駐休士頓代表處陳家彥處長致詞
台灣駐休士頓代表處陳家彥處長致詞
晚會貴賓聯邦眾議員 Eddie Johnson 致詞
晚會貴賓聯邦眾議員 Eddie Johnson 致詞
晚會貴賓聯邦眾議員 Marc Veasey致詞
晚會貴賓聯邦眾議員 Marc Veasey致詞
特邀全美亞裔總商會主席、國際領袖基金會創會會長董繼玲為晚宴主講人
特邀全美亞裔總商會主席、國際領袖基金會創會會長董繼玲為晚宴主講人
晚會冠名贊助商美國宏盛保險理財公司總裁黃海蒂女士
晚會冠名贊助商美國宏盛保險理財公司總裁黃海蒂女士
國際願景負責人 曹明宗
國際願景負責人曹明宗

晚會主席谷祖光和達福臺商會會長陳文珊致詞歡迎大家參加晚會，代表商會向大家拜賀新年。主席谷祖光特地介紹及感謝晚會贊助者，感謝商會全體理事幹部和各界人士長期以來的奉獻及支持。晚會蒞臨貴賓有台灣駐休士頓代表處陳家彥處長、聯邦眾議員 Eddie Johnson、Marc Veasey，以及德州州議員、各城市市長、市議員等政界領袖，席開百桌、千位地區政商嘉賓出席，冠蓋雲集、場面盛大。

榮譽會長谷祖光、黃金森和會長陳文珊榮獲“總統義工服務獎”金獎
榮譽會長谷祖光、黃金森和會長陳文珊榮獲“總統義工服務獎”金獎
西南醫學中心院長Dr. Andrew Lee 國際願景傑出獎獲獎人
西南醫學中心院長Dr. Andrew Lee 國際願景傑出獎獲獎人
陳家彥處長和陳奕芳主任代表政府頒發褒揚狀予谷祖光先生
陳家彥處長和陳奕芳主任代表政府頒發褒揚狀予谷祖光先生
中為德州眾議員陳筱玲與商會美麗的女士合影
中為德州眾議員陳筱玲與商會美麗的女士合影

當天晚會上並舉行“總統義工服務獎”金獎以及國際願景傑出獎的頒發。達福臺商會榮譽會長谷祖光、黃金森和會長陳文珊榮獲“總統義工服務獎”金獎，獲頒川普總統簽名賀狀及獎章，由國際領袖基金會創會會長及現任執行長董繼玲代表頒發。董繼玲並為晚宴主講，分享她多年來的參政經驗以及二十年來精心培育亞太裔青年參與公共事務的心路歷程。今年國際願景傑出獎獲獎人為德州大學達拉斯分校校長 Dr. Richard Benson和西南醫學中心院長Dr. Andrew Lee。

名譽會長夫人洪玉慧抽中大獎
名譽會長夫人洪玉慧抽中大獎
名譽會長陳世修中1000元大獎
名譽會長陳世修中1000元大獎
美國航空Vice President Don Casey(左ㄧ) 與AA機票得獎人
美國航空Vice President Don Casey(左ㄧ)與AA機票得獎人
中華航空公司機票得獎人
中華航空公司機票得獎人

晚會摸彩活動由各界贊助提供的摸彩獎品總計超過三百項，總獎額超過兩萬、現金紅包總額超過一萬。第一特獎是由主辦單位達福臺商會所提供的$2020現金大紅包，二獎是由會長陳文珊提供的$1000現金大紅包、台灣食品公司提供$500現金大紅包兩份，其他大獎還有長榮航空提供的美西或休士頓臺北往返菁英艙機票、華航的美西臺北往返經濟艙機票以及美國航空機票、國泰旅行社提供國內AA機票、Phuong Tran提供國內AA機票。

美國宏盛保險理財公司各區負責人
美國宏盛保險理財公司各區負責人
會長與Highland Park 學區Donna Pierce
會長與Highland Park 學區Donna Pierce
會長與許蕾女士
會長與許蕾女士
會長與OCA美華協會會長王美蘭合影
會長與OCA美華協會會長王美蘭合影
西南醫學中心Vice President Ruben Esquivel(左二),達拉斯郡郡長Clay Jenkins (左四)
西南醫學中心Vice President Ruben Esquivel(左二),達拉斯郡郡長Clay Jenkins (左四)
名譽會長陳世修與理事Richard Roder
名譽會長陳世修與理事Richard Roder
商會名譽會長們和名譽會長夫人們
商會名譽會長們和名譽會長夫人們
達福台商會支持台灣參與世界衛生大會〈WHA〉獲各方響應
達福台商會支持台灣參與世界衛生大會〈WHA〉獲各方響應
會長與德州眾議員Matt Shaheen合影
會長與德州眾議員Matt Shaheen合影
德州眾議員Carl Sherman致詞
達拉斯市議員Tennell Atkins致詞
達拉斯市議員Tennell Atkins致詞
中為卡諾頓市長Kevin Falconer
中為卡諾頓市長Kevin Falconer
(左三)Richardson市市長Paul Voelker，(右一)副市長Mark Solomon
(左三)Richardson市市長Paul Voelker，(右一)副市長Mark Solomon
晚會主席谷祖光醫師與達拉斯浸信大學DBU貴賓合影
晚會主席谷祖光醫師與達拉斯浸信大學DBU貴賓合影
黃金森總會長與來賓高開怡(左三)，陳森(右二)合影
黃金森總會長與來賓高開怡(左三)，陳森(右二)合影
(左二)布蘭諾市議員曹祖芳，中為美中商會主席顧天鵬，（右一，右二）布蘭諾市副市長Anthony Ricciardelli夫婦
(左二)布蘭諾市議員曹祖芳，中為美中商會主席顧天鵬，（右一，右二）布蘭諾市副市長Anthony Ricciardelli夫婦
聯邦眾議員Mrs. Johnson頒獎給UTD校長Benson夫人
聯邦眾議員Mrs. Johnson頒獎給UTD校長Benson夫人
晚會主講人董繼玲接受大會贈送金鼠
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贈送禮物給冠名贊助美國宏盛保險理財公司總裁黃海蒂女士
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Comerica Bank高層主管Nathaniel Vennett
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贈送禮物給達拉斯機場董事會主席William Meadows
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贈送禮物給Crow Collection of Asian Art Director Amy Hofland
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贈送禮物給加拿大總領事 Rachel McCormick
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贈送禮物給World Affairs Council 主席Jim Falk
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贈送禮物給愛迪遜市市議員Guillermo Quintanilla
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贈送禮物給達拉斯郡長Clay Jenkins
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會場一角
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