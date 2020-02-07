來自白宮美國總統的榮譽

總統公民服務委員會設立 “美國總統義工服務獎” 的目的，乃是鼓勵全面奉獻四千小時做義工（志願者）的理想，幷用此來激勵其他積極響應的義工。國際領袖基金會為“美國總統義工服務獎”的官方推薦及發證機構。

川普總統特別來信祝賀“總統義工服務獎”金獎獲得者

川普總統在信中表示，我謹代表一個懂得感激的國家，來感謝義工們爲美國同胞和那些最需要幫助的人群的服務。通過義工們的竭誠服務，確保了美國對持續改善他人生活無可比擬的承諾。

在過去的一年中，義工們一直是美國精神的代表。長時間的服務加强了合作與信任的紐帶，使人們團結在一起，同時幫助應對了我們這個時代某些最大的挑戰。

我們國家最大的優勢之一仍然是我們公民日常所持有的同情心。他們慷慨地奉獻自己的時間和精力，為他人謀福利。每一代勤奮和善良的誌願者都有助於譜寫使美國偉大的新篇章。我們國家爲義工們對這一光榮傳統的承諾而感到自豪。

當我們回顧義工們在過去一年中的許多善舉和慈善行爲時，我們的國家也從那些響應呼籲去幫助他們各自的社區和我們的國家的人們中汲取靈感。通過不斷努力構建我們國家的服務文化，美國將自豪地一如既往是所有人享有自由和機會的大地。

感謝義工們爲服務社區和國家所做的持久承諾。我相信，義工們將繼續為他人的福祉，為美國人民創造更美好的未來而努力。

以下是今年榮獲總統義工獎的三位達拉斯杰出人士：

達福台商會姊妹市委員會名譽主席谷祖光醫生簡歷

谷祖光醫生出生于山東威海，父親谷顯庭博士一生奉獻基督教會。1949 年經由上海，香港，而來到台灣。1965 年東吳大學英文糸畢業。1967 年到德州威口市貝勒大學念書。1970 年在威口和自小相戀的任曼莉女士結為連理，並進入達拉斯貝勒牙醫學院，四年後畢業在 Lewisville 執業迄今。1998年開始擔任北德州大學文理學院顧問委員會委員迄今。從2001年到現在，擔任逹拉斯浸信大學董事職務，並在2004-2005，及2018-2019二度擔任董事長。徙 2012 年到現在擔任達拉斯貝勒大學醫學中心董事會董事。2015年開始擔任克羅亞州美術館理事。

在熱心投入協助僑社，結合僑胞，促進國民外交的僑領當中，達拉斯的僑務諮詢委員谷祖光醫師更是其中的翹首，在15年的僑務委員任期裏，帶領達拉斯僑社邁向主流社會，除參與僑社事務，熱心服務，出錢出力，1990年首創辦達拉斯光華中文學校推廣海外僑教，1995年爭取建造達拉斯光華老人公寓，真正達到「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的境界。

谷醫師曾任達福台商會會長，他充沛豐富的人際關係，帶領達福台商會提升至主流社會，除建立友誼往來，更發展彼此間互動和實質上的交流；推動促成達拉斯多所衛星城市與北臺灣城市等締結姊妹市、台美國際學生交換計劃、臺北捷運局與達拉斯捷運局的結盟及桃園機場與達福機場的實質交流。他行醫之餘，全心全力致力于國民外交，多年來他所付出的時間、心血以及投擲無以數計的金錢，已成爲此地中外人士衆所皆知的德高望衆之士。

由於受到主流社會政要的肯定，2008年前桃園縣縣長朱立倫前來達拉斯簽訂姊妹縣盟約時，經穀醫師安排資深國會議員Pete Sessions，Congrassman Sessions即時由華府飛回達拉斯與朱縣長見面，華人之中能有此能力者，恐無人能及。他的貢獻不僅得到華人的肯定，達拉斯浸信大學幷頒發榮譽博士學位給穀醫師；而他的堅真愛國情操更經常了然于心，每每在爲主流社會募款餐會上，他總一再重申，希望候選人士當選之後要爲台灣發聲，也爲了讓主流政要能真正認識台灣，感受台灣的繁榮與進步，更付之行動，親自帶領達拉斯歷届市長Annette Strauss、Steve Bartlett、Ron Kirk以及現任市長Tom Leppert及多位共和黨、民主黨國會議員如：Pete Sessions、Eddie Bernice Johnson，北德州大學校長、SMU(南美以美大學)校長等訪台；SMU校長更親自到台灣頒發榮譽博士學位給當時的李總統登輝；谷醫師如同一枚永不停止的陀螺，爲達拉斯僑社，爲台灣政府年復一年永無休止地旋轉付出。

旅居海外的僑胞能爲自己的僑胞和自己的國家無止盡的付出與奉獻，如谷祖光醫師者實爲少見，他幷曾榮獲中華民國外交部及僑務委員所頒發的華光一等獎章。

黃金森，生於1947年。現任世界臺灣聯合總會名譽會長、北美洲臺灣商會聯合總會永久顧問、達福地區臺灣商會名譽會長、皇星投資有限公司董事長，曾任世界臺灣商會聯合總會第13届總會長、北美洲臺灣商會聯合總會第14屆總會長、達福地區臺灣商會第1、2屆會長、大達拉斯亞裔商會第8届主席、大達拉斯亞裔慈善基金會主席、達拉斯市政府觀光局執行董事、達福少數族裔教育基金委員會榮譽主席。

陳文珊，達福華人活動中心副理事長，北美臺灣商會聯合總會副會長，達福臺灣商會現任會長，北美亞裔保險理財協會創會會長。

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