北德州臺商會2020鼠年新春晚會盛大舉行

【本報訊】北德州暨歌林郡臺灣商會2020鼠年新春晚會於上週末2月1日〈週六〉晚上在 李察遜 HYATT 旅館舉行。席開30桌、有數百位地區政商嘉賓出席，場面盛大。中華民國總統蔡英文、副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、僑委會委員長吳新興、外交部長吳釗燮、經濟部長沈榮津等致賀詞。中華民國臺灣駐休士頓辦事處處長陳家彥及僑教中心主任陳奕芳專程遠來參加活動。

北德州臺商會會長黃甫泉致詞歡迎大家參加晚會，代表商會向大家拜賀新年。駐休士頓辦事處處長陳家彥致詞，代表政府向在座貴賓及達福地區僑社賀年，並代表僑委會委員長吳新興致贈賀狀予會長黃甫泉和北德州臺商會。

晚會上也同時舉行年度社區服務獎頒發儀式，獲獎人為李察遜市長國際商務辦公室主任 Michael Skelton。當天晚會並有多場精彩節目表演，包括舞獅、功夫、民俗舞、現代舞和交際舞等各種舞蹈和歌唱等的演出，還特別安排有舞獅及迎財神開場，非常的精彩熱鬧，充分展現過年喜慶。

晚會摸彩活動由各界贊助提供的摸彩獎品總計一百多項，總獎額超過一萬。第一特獎是由黃甫泉會長所提供的$1288和$688現金大紅包，特獎還有長榮航空和華航的機票。當天晚會主要白金贊助者為黃甫泉會長 Ader Sports & AAA Floor、黃金贊助者有達福科技陳文燦名譽會長、金城銀行、正茂商業屋頂黃正茂理事、林肯金融理財集團徐郁晴、羅迪雄 Ronald Rohde 律師事務所和 Restland Funeral Home & Cemetery 呂華德理事。晚會主持人劉志強和康碧娥。

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