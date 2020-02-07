國際領袖基金會德州逹拉斯分會再舉盛會 被聯邦政府選入優良社團組織名錄

國際領袖基金會(簡稱ILF)，2000年成立於加州首府沙加緬度，自創會會長董繼玲女士赴首都華盛頓擔任聯邦商務部副助理部長以來，總部一直設在首都華盛頓特區。該會有二十個分會，遍布美國東西海岸及中部地區。2018年6月22日在逹拉斯市宣告成立了德州分會，是最新成立的分會之一。該分會的成立，增强了國際領袖基金會在美國中部的影響。

國際領袖基金會系全美最著名的青年領袖人才訓練機構，其宗旨是要結合美國政經資源，提升美國亞太裔地位，幷以培育國際青年未來領袖爲己任，促進美國及亞太地區國際交流活動。過去二十年來，該會結合美國及亞太地區的領袖資源，提供獎學金及領袖訓練，培育輔導了上千名美國亞裔優秀大學生，讓他們參加「公共事務實習計劃」，到美國聯邦政府各行政部門正式實習，瞭解美國國會、白宮的運作及政策發展。2019年的暑期公共事務實習生進入了11個美國聯邦政府部門以及3個國會議員辦公室進行了8週的實習。

該基金會還頒發領袖力獎給亞裔杰出楷模，組團拜訪國會及政府各部會，以提升美國亞裔權益，推展國際交流計劃。該基金會還主辦「企業與領袖高峰論壇」，以及提供國際青年領袖人才培訓，讓來自亞太地區國家與美國的優秀企業及社區領袖、青年學員，彼此互相研討國際事務，共創未來，建立成爲全球青年領袖社群。

去年7月25日，該會剛剛在華府希爾頓大酒店隆重舉行年會，慶祝二十周年。全國各地政要及亞太裔商界首領以及各方代表近六百人應邀出席了大會。美國聯邦交通部部長趙小蘭親臨大會致辭。在大會上榮獲國際領袖基金會領導力獎的杰出亞太裔楷模當中，就有達拉斯分會的榮譽會長谷祖光博士。

國際領袖基金會在每年舉辦的年會中所頒發的大獎，主要是表彰在政治、經濟、科學、文化、藝術方面做出杰出貢獻的亞裔人士，以作爲所有美國青年領袖的學習楷模，其中包括美國聯邦交通運輸部暨前勞工部部長趙小蘭部長，美國聯邦商務部暨交通運輸部前部長峰田部長，參議院多數黨領袖麥康諾，國會參議員廣野慶子，國會外交委員會主席羅斯，國會少數黨領袖波洛西以及華裔國會議員趙美心,孟昭文,劉雲平以及國際名探李昌鈺博士等。在全美已有15個地方分會和5個委員會。

原聯邦商務部副助理部長董繼玲女士1月25日星期六在逹拉斯市Renaissance Hotel 向近千名熱情社區領袖聽衆發表演講，分享她多年來的參政經驗以及二十年來精心培育亞太裔青年參與公共事務的心路歷程，幷介紹國際領袖基金會這些年來的成就與發展

1月26日的分會大會上，大家饒有興致地聆聽了國際領袖基金會執行主任朱小棣介紹基金會現狀與歷史以及使命和宗旨。隨後，創會會長董繼玲女士即席做了深情演講，深深打動每一位現場聽衆的內心。大家紛紛表示要積極響應幷支持這樣扶持亞裔族群的非營利組織。

董繼玲在講演中特別提到：“美國亞裔族群在美國社會中，是十數年間最新、最迅速掘起的新移民族裔，是目前美國少數族裔中，經濟實力最優越的族群。各方面皆飛快發展，成就卓越，這些杰出的表現，都可以作爲美國少數族裔的典範。但在參政及從政的比例，與其經濟實力的對比，卻非常的低；能為亞裔代言，爭取權益的領袖人才也太少。正因為如此，亞裔的力量並未受到主流社會足夠重視，屬於最沈默的族群。故而需要培訓更多優秀的青年，日後能爲亞裔族群在社會上隨時爭取自身的權益，幷適時加入美國政經界，學習美國聯邦政府在國際暨國內事務實際運作的程序與方式，充分瞭解政府公共政策對亞裔社區發展的重要，積極結合與善用各級政府的各項資源，來擴大對國際社會的影響力”。

國際領袖基金會總部向德州逹拉斯分會會長陳文珊（Ms. Suzanne Chen）以及每位成員頒發了證書，感謝他們對基金會工作的大力支持，祝願大家共同努力把基金會的各項事業辦得好上加好，更上一層樓。德州逹拉斯分會現有會員包括：谷祖光、黃金森、陳文珊、葛兆涵、陳世修、楊慧美、曹明宗、雷筱鳳、楊毓山、吳美娟、于榮珍。

國際領袖基金會2020年度「暑期公共事務實習計劃」已完成報名，報名截止日期為2019年12月31日。國際領袖基金會每年選拔約30位杰出的亞太裔大學生，前往華盛頓首都的聯邦政府機構及國會山莊。參加為期八到十週的公共事務實習。被選入此計劃的學生們，除了在聯邦機構的實習工作之外，幷將在周末期間，參加在國會山莊舉辦的領袖才能研討會，學習發展人際關系的技巧，掌握美國政府系統最有價值和第一手的知識。參加ILF暑期公共事務實習計劃的學生們，每位學生將獲得基金會補助的$2000美元奬學金。申請者必須是美國亞太裔本科大學生，具有美國公民身份，擁有3.0及以上的GPA成績。每位學生需要自付食宿和旅行的費用，欲瞭解更多信息或提交申請，請查詢www.ILFnational.org。

由于透明度和卓越的管理，國際領袖基金會自2012年連續被美國聯邦政府慈善活動(CFC),選入最佳慈善專業組織名錄。CFC是由雷根總統1982年頒布的“慈善籌款”第12353號行政命令，由美國聯邦政府人事管理辦公室設立的，目的是鼓勵聯邦工作人員、退休人員和政府承包商在慈善捐贈方面更加積極主動。有意捐贈者可以從CFC出版的“最佳慈善專業組織關愛目錄”中找到基金會，也可以在http：/www.cfcnca.org/sitative-Search上搜索到ILF的CFC號碼：#24372，並給予支持。基金會也被全美知名的慈善機構透明度審查委員會 Guidestar 頒發金質獎章，是全美頭等慈善專業組織之一。

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