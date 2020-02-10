卓靈倩專欄：美國買房，詳細步驟，新手必看

達拉斯買房流程-現金與貸款購入

一般的購房者分爲現金購入與貸款購入兩種鑒于國內的外匯管制政策，决定現金購入房屋的投資者最好是在買房前把所需要的資金轉到美國的銀行賬戶上來。因爲針對現金買房，賣家都會要求買家出示存款證明（proof of funds）.如果是中國國內銀行的存款證明，由于國內的外匯管制原因，賣方很可能會因爲擔心錢款不能在過戶前到賬而猶豫是否要接受這個OFFER。

如果準備貸款買房的，那就要先聯繫貸款專員，開具一份可貸款證明（pre-approval letter）。因爲針對貸款買房的買家，賣家通常要根據買家提供的可貸款證明後判斷其是否有符合買房條件，才會决定接不接受這個OFFER。

2.聯繫房産經紀人看房

經過一番篩選，找到滿意的房子之後，一定要讓房産經紀人讓賣家那邊出示房屋的基本情况報告（seller disclosure notice）在這份報告裏，賣家會把他所知道關于房屋的重要信息進行披露。地基有沒有修過，哪年修過。屋頂哪年換過。房子之前有沒有白蟻灾害之類是購房者比較關心的問題。

3.考慮出價

當對選定的房子各方面都滿意後，就要考慮出價了（offer）這個offer將直接關係到交易的成功與否，所以也要格外地審慎，一定要根據房子的實際情况合理出價，促成交易達成。

出價的時候，有一個日期要特別注意：可反悔期（option period）。可反悔期一般是7-10天。這個的作用主要是你交給賣家一點錢，這個期間內賣家不能把房子賣給其他人。（option fee）通常在100-300.。你也可以在此期間請檢查師對房子進行檢查，房子如果檢查出任何問題，買家可以提出讓賣家維修，但檢查後，如果對房子的狀况感到不滿意，或者有需要維修的賣家那邊不予維修，那就可以選擇不買這個房子。而之前交付的押金可以退回。但是值得注意的是，在檢查期內檢查出房子所有的問題，賣家是沒有義務負責維修的，如果關于維修事項談不攏，買家選擇不買這個房子，在可反悔期內，買家也可以無條件隨時退房。退房押金是可以退回，但是option fee是不予退回的，找檢查師檢查的費用也需要買家自行承擔，因此，買房前還是要思慮再三，不要損失沒有必要的錢。

4.房屋檢查

家那邊接受你的出價後，就要聯繫房屋檢查師進行房屋檢查了，這個費用大概在350到600左右。檢查完成以後，檢查師會出具一份報告。你可以讓經紀人拿著這份報告在檢查期/反悔期內，跟賣家那邊談維修事宜。如果談不攏，則退出合約。如果談妥了，則繼續合約。

5.準備過戶

過了檢查期/反悔期，如果是現金買房，兩方都沒問題了，就可以準備過戶了。如果是貸款，貸款公司那邊會要求做一份房屋的市價報告（appraisal）這個費用一般在500-600左右。市價報告出來後，如果高于合約價，貸款公司那邊則繼續處理貸款。如果低于合約價，貸款公司則不會放款。這時候有兩個選擇。1.讓經紀人跟賣家進行溝通，爭取將合約價降到市場價 2.如果房子比較熱門，很多人搶，賣家不願意降價，而你又非常喜歡這個房子，不在乎多花一點錢買下這個房子，那就要自己多承擔一些首付，補齊合約價跟市場價的差價，然後等待貸款公司放款。如果賣家不肯降價，而你首付又不够，可以放弃合約，押金退回。值得注意的是，估價報告是很主觀的東西，每個估價師的估價都會不有所不同。有的估價師喜歡往高了估價，有的喜歡往低了估。所以還是具體情况，具體分析，視房屋的實際情况而定。

6.過戶交房

完成以上步驟後，就等著過戶交房了。在交房的前一兩天，可以讓經紀人帶你去房子再檢查一遍。確保房子還是你之前看到的樣子。

7.擁有房屋的所有權

過戶那天，需要携帶兩個身份證明（可以是ID加上信用卡，社安卡之類的）跟首付款去産權公司簽字，首付款需用銀行本票（cashier check），如果事先匯款給産權公司了，則不需要帶本票。貸款的話，貸款公司一般會在簽字的當天或第二天進行放款，放款後就可以拿到鑰匙，也就正式擁有了房屋的所有權。

在整個過程中，以下幾點買家需知

第一，美國的合同往來很多采用的都是電子簽名，或者簽名後再掃描然後發電子郵件的，幷不像中國那樣重視原件。

第二，美國的房産交易流程非常的固定和規範。在德州，重要的法律文件跟合同都是地産協會製作得公認格式的文件。

第三，在德州，買賣雙方在整個交易過程中不需要見面。如果買家是貸款買房，買家可以异地過戶，异地指（美國各個城市），都可以讓産權公司找公證人在買家或者賣家的所在地進行簽字。首付款需給cashier’s check ,而且要當場給公證人，或者直接匯款到産權公司。

相信通過以上，大家對于美國的購房流程也有了一定的瞭解。如果購房中遇到任何問題，請諮詢卓靈倩房産經紀人。掃一掃，添加我們的房産經紀人卓靈倩

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