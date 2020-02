迎接美好未來—美華協會達福分會2020年新年晚宴隆重舉行!

(達拉斯日報記者 海霞)美國當地時間2020年2月1日晚,美華協會達福分會(Organization Of Chinese Americans,簡稱:OCA-DFW)籍新年之際,在麒麟閣飯店舉辦喜慶的新年晚會。

晚會邀請美國國會議員U.S.Congresswoman Eddie Bernice Johnson, State Representative Angie Chen Button(District 112); State Representative Matt Shaheen (District 66), City of Richardson Mayor Paul Voelker, City of Irving Mayor Rick Stopfer, Genvieve Collins, Candidate of US Congress,Linda Koop, Former State Representative, Collin County Judge Jay Bender, City of Carrollton Council Member Young Sung, City of Plano Council Member Maria Tu,及OCA董事及成員、各個贊助商、各個華人社區代表及友好人士,近250位嘉賓莅臨,社團包含:DFW亞裔公民協會、達福台商會、美國中國工程師學會達拉斯分會、ACP美中專業人士協會,達拉斯美中商會、達拉斯亞裔律師協會等, 全體來賓共同見證OCA-DFW在過去一年裏取得的成就,幷祝福新年新里程!

晚會開場,舞獅歡迎賓客入座,兩位小朋友Samuel Wu和Jessica Wu做開場白,隨後達拉斯著名司儀Sam Liu 正式開始晚會的主持。OCA Banquet Chair —May Lee 和 Alejandra Reyes 致簡短歡迎詞,OCA –DFW President —Diana Wang Madsen (王美蘭) 發表講話,她首先祝福大家新年快樂,感謝今天所有政要、贊助商的莅臨和大力支持,也感謝OCA—DFW 的全體董事及成員,一致的努力成就今天的繁榮,感謝家人的支持,幷强調OCA 是一個具有歷史性、旨在服務亞裔美國人的組織,致力于爲亞裔社區服務,幷預祝新年晚會圓滿成功,同時請出OCA-DFW 的理事成員,由Judge at Texas County Court at Law Jay A. Bender主持OCA理事會成員宣誓,在未來,繼續跟隨使命, 爲社區服務幷向大家拜年!

City of Richardson Mayor Paul Voelker代表Richardson市政府向OCA—DFW表示贊譽和祝賀;國會議員Eddie Bernice Johnson發表講話時,充分肯定OCA—DFW在過去爲社區所做的成績,幷爲亞裔人群在美國土地上的努力而倍感驕傲,祝福OCA-DFW未來前景,預祝晚會成功! State Representative Angie Chen Button發表講話時,代表州政府,向所有來賓致以春節的問候,大力贊譽OCA—DFW爲社區所做的貢獻,在促進華裔、亞裔積極參加公民和政府事務所做的工作表示肯定,幷用歌聲祝福新年快樂!State Representative Matt Shaheen,感謝亞裔人群,特別是OCA-DFW爲社區所做的貢獻,盛贊亞裔美國人的務實和努力! City of Plano Council Member Maria Tu 和City of Carrollton Council Member Young Sung和先後發表講話,祝福農曆今年更美好,爲亞裔人群在當地所作的努力而榮耀!

在晚宴的階段,以中國文化中心—洪拳武館喜慶的舞獅表演拉開文藝節目的帷幕,才華橫溢的演員們,先後表演薩克斯、爵士音樂、民族舞等。其中最吸引眼球的是OCA-DFW 優秀青少年表彰,現場表彰三位青少年在OCA –DFW 領導力幷頒發獎牌!OCA-DFW理事張靜、MayLee帶領OCA姐妹們表演了中國傳統服飾秀,成爲晚會的靚麗的風景綫! OCA—DFW誠意地感謝各大企業和友好社區一如既往的大力支持!

隨後,泰國風格的舞蹈、武術表演、熱烈風格的夏威夷草裙舞、中國扇子舞、時尚旗袍秀、二胡獨奏、贊助商演講,晚會幸運抽獎(獎品有:國際往返機票、空調、方太油烟機、現金),給整台晚會劃上華麗的句號,大家一致表示,祝福新年美好,期待來年再聚!

來自OCA的消息:美華協會(OCA)成立于1973 年,已發展成全美最大的亞裔民權組織,在全美設有80 多個分會,除了在不同城市成立分會外,已在華盛頓設立總部,成爲美國史上第一個總部設在華盛頓的全國性亞裔團體,也是美國史上第一個在華盛頓購置物業設立永久會址的亞裔團體,被定名爲“全國亞太裔領袖中心”,美華協會擁有的永久會址不但深具歷史和象徵意義,尤爲重要的是,在華盛頓全美最重要的政治舞臺上,亞裔社區將發出更大、更團結的政治聲音。美前勞工部長趙小蘭曾經出席美華年會開幕酒會時,也曾贊許OCA 多年來深耕社區、爲邁入主流不懈努力,特別贊譽“美華協會”培植亞裔新生代參與公共事務的種種舉措,多位曾參與實習計劃的亞裔青年,如今已嶄露頭角。

今年是OCA-DFW成立第34年,該協會表示將一如既往秉承協會總目標:促進華裔/亞太裔美國人積極參與公民和國家事務;確保亞太裔美國人獲得同等機會、同等待遇以及社會正義;促進亞裔和主流團體聯合;不分民族、種族和信仰,通過教育和服務爲社會做出貢獻。

OCA –DFW 網站:http://www.ocadfw.org/

