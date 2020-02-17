北德州暨歌林郡臺商會全僑〝金鼠〞年迎春晚會歡喜圓滿(一)

「子時豬伴煙花去、春曉鼠乘爆竹來」豬年已悄然離我們遠去；人們為迎接「金鼠」新春的到來而開始忙碌。

北德州暨歌林郡臺商會黃甫泉會長秉承商會26年來的傳统，每屆歲末年關，提前召開理事會，分組籌備春節晚宴、晚會、舞會三合一「春晚」系列活動。年年創新的綜藝新春晚會，一直頗受地方各界的好評。這盛大的全僑迎春晚會，聯結地方主流社會及僑胞之間的互動聯誼。

2020年的「春晚」訂於二月一日(星期六) 晚上6:00pm. 假Hyatt Regency Hotel (701 E .Campbell Rd.Richardson, TX 75081)隆重舉行。

當晚Hyatt Regency Hotel門前，車水馬龍，來賓們各個盛裝打扮喜氣洋洋絡繹不絕進入會場。經久不見的老朋友大家熱情的招呼著，新知舊友相見歡，吉祥年話此起彼落。真是賓客雲集，多位地方政要應邀與我們共襄盛舉，大家圍桌斜舊一起「吃年飯、說年話」。

與會貴賓包括：中華民國駐休士頓臺北經濟文化辦事處：陳家彥處長。中華民國駐休士頓台北經文處華僑文教中心-陳奕芳主任。美國聯邦眾議員-Congress Woman Eddie Bernice Johnson。

德州眾議員-陳筱玲女士伉儷。Deputy Mayor Pro Tem, City of Plano- Mr. Anthony Ricciardelli。

李察森市商會會長：Mr. Bill Sproul。李察森市國際事務辦公室主任- Mr. Lawrence Howorth。Secretary-Ms, Sandy Angel。華興中文學校董事長：牟呈華先生。北德州臺商會名譽會長、達福科技董事長陳文燦先生伉儷。中華航空公司-孟昭煜總經理。長榮航空公司-王伯洲總經理。布蘭諾市市議員- 曹祖芳女士伉儷。前李察森市國際事務辦公室主任- Mr. Michael Skelton。歌林郡第219區法官- Ms. Jennifer Edgeworth。歌林郡第469區法官-Ms. Piper Mccreaw。歌林郡第380區法官- Mr. Benjamin Smith。歌林郡第468區法官-Ms.Lindsey Wynne。歌林郡第471區法官- Ms. Andrea Bouressa。國會眾議員Eddie Bernice Johnson辦公室助理-Ms. Susan Zeb。前達拉斯共和黨主席-Mr. Bob Driegert休士頓臺北經文辦事處經濟組-徐炳勳組長。休士頓臺北經文辦事處領務組-張家華副組長。達拉斯華人活動中心理事長-許祖瑛女士。僑務諮詢委員：林郁芳女士伉儷、畢可璞先生、宋宏一先生。僑務促進委員：盧英華女士、廖于萍女士伉儷、孫禮超先生伉儷等、張志榮先生。感謝嘉賓們的蒞臨，給予我們莫大的肯定、支持和鼓勵。

6:30pm.會長黃甫泉致歡迎詞「…感謝大家今晚的到來，為籌備這場盛大的全僑春節晚會，我們商會工作小組前後忙了將近四個月！希望今晚與會佳賓們都能吃好、看好、玩好，並祝各位在新的一年裡有”鼠”不盡的財富！”鼠”不盡的幸福！ “鼠”不盡的鈔票！…」。

休士頓經文辦事處陳家彥處長致詞，他特別表示「台灣有足夠的能力參加WHO、ICAO等國際組織。面對這次武漢冠狀病毒的疫情失控，台灣有意願及能力參與國際醫療事務，來協助健全世界防疫體系。」接著由各地方政要官員陸續上台向大家祝福及拜年。

頒發熱心公益獎：Mr. Michael Skelton前李察森市國際事務辦公室主任，在職30年，對開發地方建設、提昇經濟及引進外資、科技&中小企業到達城發展投資或創業不遺餘力，曾多次創下數億元的地方產業貢獻，同時提供許多就業機會，他的熱心負責有目共睹。現在雖已退休，仍是退而不休，繼續為社區發展服務，並任職UTD大學首席顧問，Mr. Michael Skelton熱心服務精神是我們學習的楷模。

晚會在7:15pm.開始，由商會金牌主持人，康碧娥女士& 劉志強先生以中英雙語揭『春晚』的序幕～首先由「白豹館國術總會」領銜〝祥龍獻瑞、金獅報喜〞欣見祥龍在台前騰雲駕霧，一對金獅尾隨其後搖頭擺尾穿梭在觀眾席間甚是討喜。「財神到」由仙姑引領財神爺大搖大擺在台前向觀眾席大撒紅包，佳賓開心接受財神、仙姑的紅包，為迎金鼠年取個好兆頭。兩位首次合作的歡喜神，是由商會兩位理事〝王英仁、林麗麗〞扮演，表演得如此維妙維肖真是讓人讚佩不己！「白豹館國術總會」拳腳功夫很是了得，十多位年青學員一拳一腳舞得虎虎生風，真令人佩服！

精彩節目依序進行，每項表演都有獨特亮點，真是令人目不暇給。理事們手持紅包（壓歲錢）以一首「恭喜發財」走入舞台，邊唱邊將紅包發給現場的小朋友，小朋友意外的有紅包拿格外開心，綻露天真燦爛的笑容，臺上臺下彼此互動，歡聲笑語祝福片片！

今年的春晚，特別邀請台灣當紅的歌手李泳杰先生，獻唱十首50-70年代紅極一時的流行歌曲。這些百聽不厭的老歌曲，都是台灣歌壇長青樹費玉清經典歌曲。李泳杰歌手畢業於台大國家發展研究碩士，為流行樂大師左宏元旗下藝人。在華視「龍虎綜藝王」是唯一模仿小哥費玉清的滿分參賽者。現為內湖義笙歌唱班及臺北愛樂快樂歌唱班講師。李泳杰歌手那溫潤、婉轉、柔美的歌聲，渾然天成的契合，像極了小哥〝費玉清〞的聲音，如天籟之音的歌聲貫穿了整個會場，頓時贏得全場如雷般的掌聲，尤其是「綠島小夜曲」、「南屏晚鐘」在場50年後的座上賓，都耳熟能詳的跟著哼唱。舞林高手們隨著李泳杰先生優美的歌聲在舞池中紛紛起舞，十首歌唱下來，大家仍意猶未盡~

節目進行中，突然大停電將近二十分鐘，這意外事件，反而帶動晚會賓主盡歡難得互動的機緣。

接著是本地知名的「茉莉花舞蹈社」的「藏族舞」幾位舞者配合鏗鏘有力的音樂，剛柔並濟聳肩踢腿快步移動，像極了藏族人的豪放不羈，贏得全場熱烈的掌聲。

「女人花舞蹈社」的「女人花」舞蹈，五位身穿旗袍的美女，動人的旋律配上柔美的舞姿，搏得台下觀眾「bravo」連連喝采！

「石家萍舞蹈學校」的「敦煌飛天舞」優美的音樂伴著輕盈動人的舞姿搏得滿堂喝采。「趙錢孫李」更是喜氣洋洋，舞者手持紅扇隨著輕快的音樂時上時下揮舞擺動甚是熱鬧精彩，出色的表演贏得肯定的掌聲。

Lucinda女士的Tango Evora雙人舞，穿著埃及式舞服，配合音樂急速旋轉的舞姿，她氣不喘汗不流，若沒有十年以上的舞蹈功底是很難表現如此的水準，頓時獲得全場熱烈掌聲。

最後大家期待已久的大摸彩開始，凡購有彩票的佳賓們都緊張的聆聽台上唱的每一個號碼，希望自己是中獎的幸運兒，今年商會準備的禮品特別多，有會長$1288.& $688.兩大現金獎、還有機票、現金、大小獎及禮卷數十份…，凡是中獎的佳賓連同他左右桌的朋友都會為他高興得吶喊！

9:00pm.舞會開始，一首首懷舊老歌，帶動著舞林朋友相繼進入了時光隧道，又找回了年輕時的自己，在舞池中成雙成對，翩然起舞。黃會長說「希望今晚舞會能讓舞林朋友們都能玩得開心、跳得盡興。」

11:30pm. 快樂的時光總是過得特別的快，2020年「金鼠年春晚」就在優美旋律的晚安曲中畫下美麗的休止符。北德州歌林郡台商會再次祝福大家新年快樂！我們相約明年見！

北德州歌林郡台商會不啻我們在海外的一個家！我們衷心期盼您加入這個充滿愛心溫暖的大家庭。竭誠歡迎您的參與！

請聯絡：會長 黃甫泉214-288-8867。

副會長 劉志強 469-712-8020。

副會長 吳信賢469-688-4310。

秘書長 張志榮817-903-2581。

(北德州暨歌林郡臺商會供稿)

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