北德州暨歌林郡臺商會全僑〝金鼠〞年迎春晚會歡喜圓滿(一)

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全體貴賓與理事們大合照

「子時豬伴煙花去、春曉鼠乘爆竹來」豬年已悄然離我們遠去；人們為迎接「金鼠」新春的到來而開始忙碌。

黃甫泉會長致詞
黃甫泉會長致詞

北德州暨歌林郡臺商會黃甫泉會長秉承商會26年來的傳统，每屆歲末年關，提前召開理事會，分組籌備春節晚宴、晚會、舞會三合一「春晚」系列活動。年年創新的綜藝新春晚會，一直頗受地方各界的好評。這盛大的全僑迎春晚會，聯結地方主流社會及僑胞之間的互動聯誼。

2020年的「春晚」訂於二月一日(星期六) 晚上6:00pm. 假Hyatt Regency Hotel (701 E .Campbell Rd.Richardson, TX 75081)隆重舉行。
當晚Hyatt Regency Hotel門前，車水馬龍，來賓們各個盛裝打扮喜氣洋洋絡繹不絕進入會場。經久不見的老朋友大家熱情的招呼著，新知舊友相見歡，吉祥年話此起彼落。真是賓客雲集，多位地方政要應邀與我們共襄盛舉，大家圍桌斜舊一起「吃年飯、說年話」。

駐休士頓台北經濟文化辦事處陳家彥處長致詞
駐休士頓台北經濟文化辦事處陳家彥處長致詞
駐休士頓華僑文教中心陳奕芳主任致詞
駐休士頓華僑文教中心陳奕芳主任致詞
國會眾議員Eddie Bernice Johnson 致詞
國會眾議員Eddie Bernice Johnson 致詞
德州眾議員陳筱玲女士致詞
德州眾議員陳筱玲女士致詞
Plano市副市長 Anthony Ricciardelli致詞
Plano市副市長 Anthony Ricciardelli致詞

與會貴賓包括：中華民國駐休士頓臺北經濟文化辦事處：陳家彥處長。中華民國駐休士頓台北經文處華僑文教中心-陳奕芳主任。美國聯邦眾議員-Congress Woman Eddie Bernice Johnson。
德州眾議員-陳筱玲女士伉儷。Deputy Mayor Pro Tem, City of Plano- Mr. Anthony Ricciardelli。

Plano 市議員曹祖芳女士致詞
Plano 市議員曹祖芳女士致詞
Plano 市議員保蕾蕾女士致詞
Plano 市議員保蕾蕾女士致詞
Richardson 商會會長 Mr. Bill Sproull致詞
Richardson 商會會長 Mr. Bill Sproull致詞
Richardson 市長國際事務辦公室主任 Mr. Lawrence Haworth 及助理Sandy Angel
Richardson 市長國際事務辦公室主任 Mr. Lawrence Haworth 及助理Sandy Angel
歌林郡第468區法官Ms. Lindsey Wynne 致詞
歌林郡第468區法官Ms. Lindsey Wynne 致詞
15 歌林郡第219區法官 Ms. Jennifer Edgeworth 致詞
15 歌林郡第219區法官 Ms. Jennifer Edgeworth 致詞
歌林郡第469區法官Ms. Piper McCraw致詞
歌林郡第469區法官Ms. Piper McCraw致詞
歌林郡第380區法官Mr. Benjamin Smith 致詞
歌林郡第380區法官Mr. Benjamin Smith致詞
前任Richardson 市長國際事務辦公室主任Michael Skelton 及夫人
前任Richardson 市長國際事務辦公室主任Michael Skelton 及夫人

李察森市商會會長：Mr. Bill Sproul。李察森市國際事務辦公室主任- Mr. Lawrence Howorth。Secretary-Ms, Sandy Angel。華興中文學校董事長：牟呈華先生。北德州臺商會名譽會長、達福科技董事長陳文燦先生伉儷。中華航空公司-孟昭煜總經理。長榮航空公司-王伯洲總經理。布蘭諾市市議員- 曹祖芳女士伉儷。前李察森市國際事務辦公室主任- Mr. Michael Skelton。歌林郡第219區法官- Ms. Jennifer Edgeworth。歌林郡第469區法官-Ms. Piper Mccreaw。歌林郡第380區法官- Mr. Benjamin Smith。歌林郡第468區法官-Ms.Lindsey Wynne。歌林郡第471區法官- Ms. Andrea Bouressa。國會眾議員Eddie Bernice Johnson辦公室助理-Ms. Susan Zeb。前達拉斯共和黨主席-Mr. Bob Driegert休士頓臺北經文辦事處經濟組-徐炳勳組長。休士頓臺北經文辦事處領務組-張家華副組長。達拉斯華人活動中心理事長-許祖瑛女士。僑務諮詢委員：林郁芳女士伉儷、畢可璞先生、宋宏一先生。僑務促進委員：盧英華女士、廖于萍女士伉儷、孫禮超先生伉儷等、張志榮先生。感謝嘉賓們的蒞臨，給予我們莫大的肯定、支持和鼓勵。
6:30pm.會長黃甫泉致歡迎詞「…感謝大家今晚的到來，為籌備這場盛大的全僑春節晚會，我們商會工作小組前後忙了將近四個月！希望今晚與會佳賓們都能吃好、看好、玩好，並祝各位在新的一年裡有”鼠”不盡的財富！”鼠”不盡的幸福！ “鼠”不盡的鈔票！…」。
休士頓經文辦事處陳家彥處長致詞，他特別表示「台灣有足夠的能力參加WHO、ICAO等國際組織。面對這次武漢冠狀病毒的疫情失控，台灣有意願及能力參與國際醫療事務，來協助健全世界防疫體系。」接著由各地方政要官員陸續上台向大家祝福及拜年。
頒發熱心公益獎：Mr. Michael Skelton前李察森市國際事務辦公室主任，在職30年，對開發地方建設、提昇經濟及引進外資、科技&中小企業到達城發展投資或創業不遺餘力，曾多次創下數億元的地方產業貢獻，同時提供許多就業機會，他的熱心負責有目共睹。現在雖已退休，仍是退而不休，繼續為社區發展服務，並任職UTD大學首席顧問，Mr. Michael Skelton熱心服務精神是我們學習的楷模。

金牌主持人康碧娥名譽會長與劉志強副會長
金牌主持人康碧娥名譽會長與劉志強副會長

晚會在7:15pm.開始，由商會金牌主持人，康碧娥女士& 劉志強先生以中英雙語揭『春晚』的序幕～首先由「白豹館國術總會」領銜〝祥龍獻瑞、金獅報喜〞欣見祥龍在台前騰雲駕霧，一對金獅尾隨其後搖頭擺尾穿梭在觀眾席間甚是討喜。「財神到」由仙姑引領財神爺大搖大擺在台前向觀眾席大撒紅包，佳賓開心接受財神、仙姑的紅包，為迎金鼠年取個好兆頭。兩位首次合作的歡喜神，是由商會兩位理事〝王英仁、林麗麗〞扮演，表演得如此維妙維肖真是讓人讚佩不己！「白豹館國術總會」拳腳功夫很是了得，十多位年青學員一拳一腳舞得虎虎生風，真令人佩服！

徐郁晴女士Lincoln Financial贊助桌
徐郁晴女士Lincoln Financial贊助桌
黃正茂商業屋頂JH Roofing 暨誠明國術館贊助桌
黃正茂商業屋頂JH Roofing 暨誠明國術館贊助桌

精彩節目依序進行，每項表演都有獨特亮點，真是令人目不暇給。理事們手持紅包（壓歲錢）以一首「恭喜發財」走入舞台，邊唱邊將紅包發給現場的小朋友，小朋友意外的有紅包拿格外開心，綻露天真燦爛的笑容，臺上臺下彼此互動，歡聲笑語祝福片片！
今年的春晚，特別邀請台灣當紅的歌手李泳杰先生，獻唱十首50-70年代紅極一時的流行歌曲。這些百聽不厭的老歌曲，都是台灣歌壇長青樹費玉清經典歌曲。李泳杰歌手畢業於台大國家發展研究碩士，為流行樂大師左宏元旗下藝人。在華視「龍虎綜藝王」是唯一模仿小哥費玉清的滿分參賽者。現為內湖義笙歌唱班及臺北愛樂快樂歌唱班講師。李泳杰歌手那溫潤、婉轉、柔美的歌聲，渾然天成的契合，像極了小哥〝費玉清〞的聲音，如天籟之音的歌聲貫穿了整個會場，頓時贏得全場如雷般的掌聲，尤其是「綠島小夜曲」、「南屏晚鐘」在場50年後的座上賓，都耳熟能詳的跟著哼唱。舞林高手們隨著李泳杰先生優美的歌聲在舞池中紛紛起舞，十首歌唱下來，大家仍意猶未盡~

金城銀行Golden Bank副董事長曾柏華贊助桌
金城銀行Golden Bank副董事長曾柏華贊助桌

節目進行中，突然大停電將近二十分鐘，這意外事件，反而帶動晚會賓主盡歡難得互動的機緣。
接著是本地知名的「茉莉花舞蹈社」的「藏族舞」幾位舞者配合鏗鏘有力的音樂，剛柔並濟聳肩踢腿快步移動，像極了藏族人的豪放不羈，贏得全場熱烈的掌聲。
「女人花舞蹈社」的「女人花」舞蹈，五位身穿旗袍的美女，動人的旋律配上柔美的舞姿，搏得台下觀眾「bravo」連連喝采！

呂華德理事Restland贊助桌與理事黄志白夫婦、莫錦强理事等
呂華德理事Restland贊助桌與理事黄志白夫婦、莫錦强理事等

「石家萍舞蹈學校」的「敦煌飛天舞」優美的音樂伴著輕盈動人的舞姿搏得滿堂喝采。「趙錢孫李」更是喜氣洋洋，舞者手持紅扇隨著輕快的音樂時上時下揮舞擺動甚是熱鬧精彩，出色的表演贏得肯定的掌聲。
Lucinda女士的Tango Evora雙人舞，穿著埃及式舞服，配合音樂急速旋轉的舞姿，她氣不喘汗不流，若沒有十年以上的舞蹈功底是很難表現如此的水準，頓時獲得全場熱烈掌聲。

態度紅品汪燕及王英仁理事贊助桌
態度紅品汪燕及王英仁理事贊助桌

最後大家期待已久的大摸彩開始，凡購有彩票的佳賓們都緊張的聆聽台上唱的每一個號碼，希望自己是中獎的幸運兒，今年商會準備的禮品特別多，有會長$1288.& $688.兩大現金獎、還有機票、現金、大小獎及禮卷數十份…，凡是中獎的佳賓連同他左右桌的朋友都會為他高興得吶喊！
9:00pm.舞會開始，一首首懷舊老歌，帶動著舞林朋友相繼進入了時光隧道，又找回了年輕時的自己，在舞池中成雙成對，翩然起舞。黃會長說「希望今晚舞會能讓舞林朋友們都能玩得開心、跳得盡興。」
11:30pm. 快樂的時光總是過得特別的快，2020年「金鼠年春晚」就在優美旋律的晚安曲中畫下美麗的休止符。北德州歌林郡台商會再次祝福大家新年快樂！我們相約明年見！

韓美銀行Hanmi Bank 林郁芳名譽會長贊助桌
韓美銀行Hanmi Bank 林郁芳名譽會長贊助桌

北德州歌林郡台商會不啻我們在海外的一個家！我們衷心期盼您加入這個充滿愛心溫暖的大家庭。竭誠歡迎您的參與！
請聯絡：會長 黃甫泉214-288-8867。
副會長 劉志強 469-712-8020。
副會長 吳信賢469-688-4310。
秘書長 張志榮817-903-2581。
(北德州暨歌林郡臺商會供稿)

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