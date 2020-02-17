各地僑社達拉斯 北德州暨歌林郡臺商會全僑〝金鼠〞年迎春晚會照片集錦(三) February 17, 2020033 Share on Facebook Tweet on Twitter 陳 家彥處長，名譽會長及理事們發紅包給鼠年生肖者 中華航空公司經理孟昭煜捐贈免費國際機票由Richardson 商會會長 Mr. Bill Sproull幸運中獎 黃甫泉會長688現金獎由仁記飯店藤夫人幸運中獎 黃甫泉會長1288 現金特等獎由Lauren Liau女人花舞蹈社團員拔得頭籌 李俊明名譽會長168 現金獎由王寶玲北德世華工商婦女會創會會長幸運中獎 師大校友會會長江家榮及粵劇社甘秀霞贊助桌 許忠森醫師及黄珊珊博士醫師贊助桌與黄崇恩醫師夫婦 林郁芳名譽會長贊助桌與貴賓 李俊明創會會長與夫人林郁芳名譽會長與貴賓們 趙海藍世華工商婦女會北德會長、平栗容理事許雪美理事和先生Paul Folkman土地開發商 Galaxy Fiber Optics & Electronics 楊毓山及建中贊助桌 孫禮超、莫錦强理事與政大校友會許逢仙贊助桌 黃甫泉會長與節目手冊編輯吳信賢副會長 石家萍舞蹈社表演的趙錢孫李 女人花舞蹈 茉莉花舞蹈社表演 石家萍舞蹈社表演的敦煌飛天舞 台灣歌手李泳杰模仿小哥費玉清維妙維肖 Lucinda 探戈表演 白豹舘國術總會舞龍表演Share from http://today-america.comARTICLE BOTTOM AD