北德州暨歌林郡臺商會全僑〝金鼠〞年迎春晚會照片集錦(三)

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陳 家彥處長，名譽會長及理事們發紅包給鼠年生肖者
中華航空公司經理孟昭煜捐贈免費國際機票由 Richardson 商會會長 Mr. Bill Sproull幸運中獎
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黃甫泉會長688現金獎由仁記飯店藤夫人幸運中獎
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黃甫泉會長1288 現金特等獎由Lauren Liau女人花舞蹈社團員拔得頭籌
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李俊明名譽會長168 現金獎由王寶玲北德世華工商婦女會創會會長幸運中獎
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師大校友會會長江家榮及粵劇社甘秀霞贊助桌
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許忠森醫師及黄珊珊博士醫師贊助桌與黄崇恩醫師夫婦
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林郁芳名譽會長贊助桌與貴賓
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李俊明創會會長與夫人林郁芳名譽會長與貴賓們
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趙海藍世華工商婦女會北德會長、平栗容理事 許雪美理事和先生Paul Folkman土地開發商
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Galaxy Fiber Optics & Electronics 楊毓山及建中贊助桌
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孫禮超、莫錦强理事與政大校友會許逢仙贊助桌
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黃甫泉會長與節目手冊編輯吳信賢副會長
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石家萍舞蹈社表演的趙錢孫李
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女人花舞蹈
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茉莉花舞蹈社表演
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石家萍舞蹈社表演的敦煌飛天舞
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台灣歌手李泳杰模仿小哥費玉清維妙維肖
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Lucinda 探戈表演
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白豹舘國術總會舞龍表演
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