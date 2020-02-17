各地僑社達拉斯 北德州暨歌林郡臺商會 全僑〝金鼠〞年迎春晚會照片集錦(二) February 17, 2020035 Share on Facebook Tweet on Twitter 舞獅開場與VIP貴賓們合照 陳家彥處長伉儷，台灣歌手李泳杰先生與全體理事大合照 國會眾議員Eddie Burnice Johnson、Dr. Davis Willis 與貴賓們 陳家彥處長、陳文燦名譽會長、楊毓山先生與貴賓們合照 名譽會長與理事們鼠年吉祥合照 德州眾議員 Mrs. Angie Button與貴賓們合照 陳家彥處長、黃會長及法官們合照 黃甫泉會長頒發社區貢獻獎予 Mr. Michael Skelton 陳家彥處長、陳奕芳主任頒發連任會長獎狀予黃甫泉會長 陳處長伉儷與法國光學公司Essilor US Controller Mr. Christophe Scalgado 暨家人 國會眾議員Eddie Bernice Johnson與陳家彥處長及夫人、陳文燦、林郁芳名譽會長、孫禮超禮事及趙海藍夫婦 VIP 貴賓、黃會長及理事們大合照 台北捷運設計工程師黃鋼先生鼠年生肖領取紅包及理事們 徐郁晴、黃安立金桌貴賓許先生黃會長 盧英華名譽會長及公子羅迪雄律師、楊惠清名譽會長 前台接待組趙海藍世華工商婦女會會長及其公子家人與文宣組平栗容理事 陳家彥處長、夫人及僑務諮詢委員牟呈華先生及鍾依玲理事 金牌主持人康碧娥女士及閔漢基先生 Plano市議員曹祖芳律師與先生屠華光理事 彩票組吳信賢副會長、夫人與楊福吉理事、夫人與名牌組張欣昀女士 財神爺王英仁理事與仙姑林麗麗理事 華航公司經理孟昭煜夫婦與長榮航空公司經理王伯洲及前共和黨主席Bob Driegert 達福科技DFW Technology 董事長陳文燦名譽會長贊助桌 羅迪雄律師 Ronald Rohde贊助桌與盧英華名譽會長、屠華光、郎德龍、許靜宜等理事 廖于萍名譽會長 Mass Mutual 贊助桌 陳奕芳主任與許祖瑛華人活動中心理事長、畢可璞、宋宏一僑務榮譽職、張志榮秘書長 美南銀行名譽會長楊惠清、溫恵蘭贊助貴賓桌Share from http://today-america.comARTICLE BOTTOM AD