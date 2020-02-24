北德州暨歌林郡臺商會鼠年新春晚會慶功宴

北德州暨歌林郡臺商會農曆「金鼠」年全僑三合一新春晚會，于二月一日星期六晚上6:00pm.假Hyatt Regeney Hotel(701 E.Campbell Rd. Richardson TX 75081) 隆重舉辦，當晚賓客如雲，堂內布置的喜氣洋洋，節目多元精彩，新年晚會直到11:30pm.才賓主盡歡圓滿結束。

春節晚會慶功宴定於二月十三日(星期四) 6:00pm.假小開平餐廳(4011 E. Renner Rd. #128 Richardson ) 舉辦。會長黃甫泉為感謝這次籌備「春晚」辛苦的各工作小組及義工，並邀請商會好友及榮譽會長達三十餘人參加，席間黃會長致詞「…由衷感謝！這次「全僑迎春晚會」大家全力以赴的支持及配合！晚會終於圓滿結束，贏得各界一致好評。如此好的成果是靠大家幾個月來熱心無私的支持與付出，因爲有了你們的積極參與，才能使活動工作進行順利，三合一的大型「春晚」最後才能取得圓滿成功…」。慶功宴上黃會長特別帶了幾瓶紅酒來助興，理事孫禮超先生更是加碼回家拿了兩瓶茅臺酒來爲大家慶功，席間大家互敬互賀、談笑交融特別溫馨。

北德州臺商會自1995年成立至今已有二十六個年頭！在這二十六年裡，商會一路走來都是稟承「取之與此、用之與此」的理念，爲社區、爲地方、為僑胞，每年都會舉辦大大小小的活動，有時是商會主辦的專題講座、有時是與其他單位合作協辦的活動、只要地方上需要商會支援，我們都會積極參與勇於承擔而不遺餘力。

席會上黃會長一再强調，商會是我們大家的，就像個快樂家庭一樣，大家要團結互助才能昌隆興盛，我們的家需要大家的維護。商會成員的結合，也多半是來自臺灣各地在此生根打拼創業的各中小企業或專業人士，相信在會員之間彼此不吝的互動下，將資訊和知識經驗相互交流和分享，並積極參與美國主流社會及僑社的公益，相信有好的資訊對商機的前景都是最好的 。

但是在二十六年過去的今天，商會不能再局限于原地不前，宏觀整個世局，商會是需要有所改變及提升內外務的水平，我們熱誠歡迎各行各業及正在創業的青年朋友來加入我們的團隊，讓我們在彼此互動的平臺上，大家資訊交流，一起打造出一個更有遠景的美麗「達拉斯」城。

鼠年慰勞全體工作人員的慶功宴，就在大家仍吃著西瓜水果彼此溫馨的談笑聲中圓滿結束。

商會竭誠迎您來加入我們的行列，成為我們商會的理事或會員，有興趣者請聯絡會長：黃甫泉214-288-8867。 副會長：吳信賢：469-688-4310

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