安睦保險專欄 – 劉力瑤 聯邦紅藍卡申請攻略九大要點

一：什麼人可以申請聯邦醫療保險（Medicare）？

要加入這一個保險計劃，必須先符合以下其中一項資格：

（一）凡是美國永久居民或者在美國居住滿5年的合法居民，您只要有繳稅，工作至少10年（滿足40點），滿65歲時就可加入聯邦醫療保險（Medicare）。如果沒有交稅或沒滿40點，按比例可自費加入。

（二）若小於65歲，有三種疾病患者可加入：

殘疾超過24個月； 特殊疾病肌萎縮性脊髓側索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis，ALS）； 洗腎者（ESRD – End Stage Renal Disease）

二：紅藍卡 Medicare 申請時間

：在滿65歲之前約兩三個月，政府就會郵寄退休金福利和Medicare 的相關申請簡章，最遲必須在滿65歲後的三個月內申請好，即使不想參加也要回復，否則會受罰。

三：紅藍卡 Medicare 申請步驟

可以上https://www.ssa.gov/benefits/medicare/ 申請，或預約到當地社安局辦理，有需要的話可以要求提供翻譯，也可以讓家人陪同辦理。需要準備社安卡、ID、有效身份證明（護照、公民紙或綠卡），若依靠配偶申請，還須携帶結婚證明。過程很簡單，填完表格然後由社安局人員大致講解完之後就完成了，約兩個禮拜內就會收到紅藍卡（視個人選擇可能還有處方藥計劃卡與其他簡章）。

四：紅藍卡 Medicare 生效時間

和辦理的時間有關，如果是在滿65歲前三個月內辦理，則在生日當月生效；如果是在滿65歲當月辦理，則在生日月份後一個月生效；如果是生日月份過後辦理，則又要延遲至兩三個月後才生效。

五：聯邦紅藍卡的福利包含Part A和Part B兩個部分：Part A負責住院福利，Part B負責看診福利。 Part A, Part B只保障80%的醫療費。

聯邦紅藍卡福利幷非全保，除了自付額和co-pay外，保障範圍幷不包括長期照護、牙醫、中醫、聽力醫療等福利。因此，選擇一個合適的補足計劃也非常重要。您可以選擇比較便宜甚至免費的HMO計劃；或者是PPO計劃，每月需要支付保費，省去轉診的麻煩，有些計劃還可以獲得非常全面的福利，比如看診、驗血驗尿、住院健身，牙齒，眼睛等等。對于有特殊慢性病丶糖尿病丶心髒病丶心血管疾病的長者需要仔細選擇。

六. Part D拿藥部分保險

Part D是關於處方藥物的保險計劃。根據2006年頒布的規定，長者一旦開始擁有紅藍卡福利，就必須購買這部分拿藥保險計劃，否則也會面臨終身罰款。

七. 取消現有的個人健保計劃

若是有紅藍卡資格還繼續使用原先的個人健保計劃，不僅會因為延遲加入聯邦醫療保險(紅藍卡)而被罰款，在面臨醫療帳單的關鍵時刻，如果發現您沒有從普通個人健保轉換到紅藍卡計劃，保險公司有權拒付帳單。

八．如果65歲還未退休，還在公司提供的團體健康保險計劃內呢？

對於超過65歲還未退休且仍在公司團體健保計劃中的長者，仍須去社安局申請紅藍卡，可以選擇只申請Part A住院福利，並延用公司團體健保，但務必在退休或團體保險到期前，盡快去申請其它聯邦紅藍卡必備的福利。如果斷保超過一定時間，則會有罰款的。

九．父母剛移民可以申請嗎？

此外，對於廣大新移民群體，如果您或者您的父親母親來到美國時已經超過65歲的話，沒有辦法直接享有聯邦健保福利，只有在美國居住滿五年之後才可以去申請。

到底要怎樣選擇，還是要通過擁有Medicare認證的專業保險經紀爲你提出申請或進行轉換，藉由他們的專業和經驗確保您的醫療權益。

如各位有任何有關保險方面的疑問，歡迎致電交流：469-486-2006或電郵info@bespros.com

公司地址：7460 Warren Pkwy Suite 100, Frisco, TX 75034

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