“湘”情在心，牽手抗“疫”——達拉斯湖南同鄉會支援湖南新冠肺炎疫情

新冠肺炎疫情牽動著千千萬萬人的心，居住在達拉斯的華人也是一樣的心系同胞、心系家人，祖國各地醫院抽調醫務人員，去支援病情最嚴重的地區，美國湖南同鄉總會達拉斯分會組織捐款，彙聚點滴力量，以支援湖南省的醫護人員。

2月14日是情人節，一張捐給達拉斯湖南同鄉會的支票顯得特別有情有義：由Southwestern National Bank（美南銀行）President /CEO Mohammed Younus代表該銀行向達拉斯湖南同鄉會捐款2000美元，用于“新冠肺炎疫情”幫助湖南省的醫護人員。這是本地首家向新冠肺炎疫情捐款的金融機構，希望起到“抛磚引玉”的作用。

截止2月18日，達拉斯湖南同鄉會成員心系家鄉、真誠奉獻，通過各種形式，積水成河，聚沙成塔，將首批捐款物質合計：54000元人民幣，正通過美國當地物流發送國內。

達拉斯湖南同鄉會歡迎湖南籍同胞、社會各界人士踴躍捐款，共同支助國內同胞，捐款方式如下：

1. Zelle、Quickpay

Hunan Associate Inc.

dfwhunanassociate@gmail.com

2. 支票抬頭請寫:

Hunan Associate Inc

支票郵請寄到;

Jean Fan

Southwestern National Bank

2304 Coit Rd #600, Plano, Tx 75075

（達拉斯日報海霞報道）

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