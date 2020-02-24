2020 亞裔地産協會達福分會年會暨慈善晚會盛大舉行

（達拉斯日報 海霞報道）美國當地時間2月8日傍晚，2020 亞裔地産協會達福分會（以下簡稱：AREAA-DFW）年會暨慈善晚會在Plano 西部Legacy West 的Renaissance 酒店舉行！

晚會邀請State Representative Matt Shaheen (District 66)，全美亞裔地産協會總會主席James Huang，Plano市議員MariaTu 、LilyBao, 亞裔地産協會休斯頓分會Casey Kang及達福台商會代表、贊助商代表、約700位地産行業及相關政商代表參加。所有來賓共同見證了亞裔地産協會達福分會年會上新一届董事會就職儀式，未來以服務房産行業社區的規劃以及幫助AREAA教育基金會慈善籌款的善舉！

傍晚5點，是VIP 簽到，來賓互動時間，大家在自由、寬鬆、隨意的氣氛中互相交流。6:00時晚會正式開始，專業的舞獅表演讓整個會場充滿“一元複始，萬象更新”的喜慶氣氛。晚會由Against The Grain 製片公司的Tammy Nguyen Lee 擔任主持人！Tammy Nguyen Lee 是獲獎電影、電視節目製作人和導演，同時活躍于慈善領域。

圖1 爲獅子點睛

圖2 舞獅表演

圖3 主持人Tammy Nguyen Lee

Tony Nguyen 作爲前任會長向來賓表示祝賀，表彰上一届董事會成員的業績幷頒發獎牌，同時隆重感謝贊助商Jeff Pickering CPA、建築商Risland Homes、Mutual of OmahaBank(is now CIT)等等。全美亞裔地産協會總會主席James Huang，發表熱情洋溢的講話 ，講述亞裔地産協會的宗旨：即繼續提升亞裔在美國的房屋擁有率，提升本協會成員和社區服務的影響力，尋求各種資源和機會，幷希望分部幫助總部完成年度工作目標。

圖4 AREAA-DFW前任會長

圖5 表彰

圖6 贊助商Jeff Pickering CPA

圖7全美亞裔地産協會總會主席James Huang

晚會中，專業舞獅、舞蹈、樂器演奏，爲晚會增加了節慶色彩、在賞心悅目的同時，來賓們度過了一個交流、共識的夜晚。

圖9、越南舞蹈

圖10、樂隊演奏

接下來，2020年董事會新理事成員、顧問、和新任協會的主席Trang Dang-Le 宣誓就職儀式，使來賓看到一個新的團隊、新的起點！AREAA-DFW新任會長Trang Dang-Le發表講話時說:作爲越南人來到美國，從什麽都不明白的時候，就貿然開啓了美國夢！是家人和美國環境給了很大的鼓勵，12年前AREAA-DFW 成立了，而當時，我剛開始從事房地産行業，于是一直在這個大家庭裏學習，可以說：AREAA-DFW 同樣是我的家，在這裏，我收到很多兄弟姐妹、同行的關心！AREAA是一個有使命的非營利組織，即服務、社區構建、倡導！我們有信心在2020年，將協會的會員量增加1.5倍，幷通過各種活動，建立橫向溝通聯合、縱向服務亞裔社區。榮盛國際商業地産公司Tracy Li 將是2021年亞裔美國亞裔地産協會達福分會主席，幷發表講話。

圖11、12、AREAA-DFW 成員宣誓儀式

圖13、AREAA-DFW新任會長Trang Dang-Le

圖14、全美亞裔地産協會總會主席James Huang（右一） 向AREAA-DFW新任會長Trang Dang-Le（右二） 頒發獎牌。

圖15、2021年AREAA-DFW會長 Tracy Li.

晚會中，舉辦了一場別開生面的活動， 即Head-and- Tail 慈善活動，讓多數來賓共同參與，最後將收入捐給AREAA 教育基金會。

圖16、Head-and- Tail活動

德州達拉斯榮盛國際商業地産、天利偉業地産公司、美國華盛國際地産公司Julie Vines等華人房地産公司和經紀人，作爲贊助商或重要組織人員，參會幷爲會議的舉行，做了大量籌備工作。

圖17、德州達拉斯榮盛國際商業地産Daniel C.Eng（左一）

圖18、天利偉業地産公司Tianle Tong (右一)

圖19、美國華盛國際地産公司Julie Vines

天利偉業地産公司負責人說：有幸作爲贊助商參加美國亞裔地産協會達福分會年會，前南湖市長John Terrell加入我們公司， 成爲合夥人，自此公司更名爲“Tong Parsons and Terrell Realty”同時歡迎新VP Robert 的加入！

圖 20 天利偉業地産公司John Terrell（左一）

圖21 頒獎會場：AREAA總會主席James Huang（右一）2020年AREAA-DFW會長Trang Dang-Le（左二）和2021年AREAA-DFW會長 Tracy Li（左一）

根據AREAA 資料顯示：美國亞裔地産協會AREAA成立于2003年，是一個非營利性的專業組織，其使命將通過服務于房地産市場和從業人員，增强亞裔在美國社區中的房屋所有權機會。各個分會貫徹執行總會的宗旨，通過服務社區、熟悉政策、解决亞裔房地産問題、增加可持續發展的抵押貸款業務和房地産人員的創業機會；舉辦國家級別和地方性活動，以教育和告知會員有關影響亞裔社區的住房和發展，同時針對亞洲合作的機會，以發展業務合作幷提升品牌知名度！AREAA的會員來自亞裔的各個族裔，代表著多樣性的文化，種族和專業背景。AREAA在美國和加拿大有41個分支，擁有17,000多名成員，是北美最大的亞洲組織之一。

AREAA-DFW

Chapter President: Trang Dang-Le；

Email: trangdangle@yahoo.com；Phone: 214-563-2438。

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