Legacy Hall 熱烈歡慶中國年

Legacy Hall(Food course)趕上中國年的尾聲，在2月8號，舉辦了一場慶祝中國新年的，歡慶活動。

这是 Legacy Hall 第一次舉辦，歡慶中國年的活動。當天，天氣晴朗，溫度暖和，吸引了各地湧來的人潮，把現場圍的滿滿的，熱鬧非凡。節目主持人陳芳萱和Bob wood ，穿著中國式的服裝喜氣洋洋，分別用中文以及英文介紹節目。節目從華韵國樂社的，精彩演出，拉開序幕。愛樂合唱團，緊接而來，帶出年節歡慶的氣氛，石家萍舞蹈學校，演出了10首舞蹈，每一曲都精彩萬分。汪大衛兒子汪瑞恩年僅6歲，上得台來，沈穩冷靜，與父親合作二重奏，驚呆了現場。台大校友們，與指揮鄧祖慶，合作無間，鄧教授的英文歌曲，宏量有力，讓外國人士讚不絕口！茉莉花舞蹈團，具有專業的水準，服裝喜氣，演出備受矚目，掌聲不絕！宴靜的書法，是當代少有的作品，當場揮毫書寫「紅塵有愛」，贏得滿堂喝采，真是難能可貴。余濤老師，在現場為嘉賓書寫春聯，把吉祥的祝福送給大家。美媛會的旗袍秀，美女嬌態，婀娜多姿，看呆了所有觀眾，掌聲如雷，甚受歡迎！白豹是整場活動的重頭戲，功夫，舞龍，舞獅表演。讓現場的外籍人士，看傻了眼。直呼：不可思議。

贊助方的豆豆師傅，更在現場，表演了拉麵絕活。一塊看似平凡的麵糰，在他手上，抖動幾下，便拉出了一把跟頭髮一樣細的麵條。真是驚呆了現場的所有人。

Legacy west 是近年新崛起的地標，結合了世界各大名牌商品商店，以及各國的代表性美食，Legacy Food course，裡面更有各個國家的美食，喜歡吃拉麵的朋友，不要忘了到「Beijing Brother」點一碗 拉麵，嚐一嚐，熱呼呼的水餃，解一解鄉愁喔！室內每一層樓，都有酒吧，提供不同的調味酒。美食美酒，歡迎大家一起來品嚐佳餚美酒！

今年的中國年慶祝活動，圓滿結束了。讓我們期待，明年再見！

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