德州初選風平浪靜？暗中角力的超級星期二 四兩撥千斤的發聲機會！選舉日：3月3日

作者：弗村

校對：Tina，似水年華

2020德州初選進行中…

提前投票日期/時間

2月24日 – 2月28日：7am – 7pm

選舉日/時間

3月3日星期二：7am – 7pm

什麽是Primary Elections和Super Tuesday？

美國的Primary Elections（初選，簡稱Primaries），是選民推舉黨內候選人的選舉過程。在兩年一次的聯邦、州、縣的General Election（11月的大選）之前，先進行黨內（民主黨和共和黨）初選。2020年德州初選的選舉日定于3月3日，之所以被稱作“Super Tuesday（超級星期二）”，是因爲其它十幾個州的初選也安排在這個周二舉行。兩黨各自的候選人往往能憑藉這一天的選舉結果奠定初選的優勢。

這次初選投票的人好像不多？

初選投票率歷來是遠低于大選。爭取連任的現任總統Trump在共和黨內擁有百分之九十幾的高支持率，出現在共和黨初選選票上的其他挑戰者都是打醬油的級別。而民主黨總統候選人從二十幾人一路淘汰到現在的七八位，仍在激烈爭奪中。下圖的數據反映了早投前5天兩黨投票熱情的差异。

（圖片來源：texastribune.org）

我是中間選民應該參加哪一個黨的初選？

德州初選屬Open Primary（開放式初選），選民可以選擇參與任一政黨的初選投票，無須登記成爲黨員。如果你對從民主黨總統候選人中選個稍微靠譜點的更感興趣，可以考慮去參加民主黨的初選。但在州、縣級別的候選人中，尤其是在Collin、Denton這樣的“紅區”，最終在11月當選的候選人，基本上都將會來自共和黨。所以說，共和黨的初選結果，對本地選民的影響更直接。

選票上很多是單個候選人，投票還有意義嗎？

每次初選都有不少席位沒有競爭對手，尤其是Incumbent（現任）尋求連任的情况下，很少有黨內挑戰者。但單一候選人的得票多少，也是衡量其黨內支持度的標準。所以，大家可以給自己不滿意的現任議員/官員差評，也就是在選票上空著不選他/她；反之則投其一票以示支持。

Collin縣有熱點競選嗎？

根據你所在的選區（Precinct），會有三、四個涉及到Collin縣的司法、稅務和行政等方面的競選值得關注。

（√ 獲DFWPAC背書）

District Judge, 380th Judicial District

地區法官（第380區）候選人：

√Melvin Thathiah

Ben Smith

這大概是本次初選中最激烈的爭奪。地區法官候選人必須有律師資格。大家可能比較熟悉Melvin， 2018年他是爲華人社區舉辦的法庭常識講座的主講人之一。Ben是現任法官，自然得到許多律師的背書和捐款。雖然屬同行推薦，但筆者覺得法官應回避向本地律師拉贊助和支持，以免有利益衝突的嫌疑。

本地許多草根保守派、包括Precinct Chairs支持Melvin，究其原因主要有兩條：1）Ben對非法移民罪犯量刑過輕（見下圖新聞報道）；2）Ben爲避免得罪金主，在聽證當天上午，未經通知原告，就將“燙手山芋”案件——去年令人矚目的Plano Tomorrow Plan訴訟，分配給本縣選民無法問責的訪問法官。最後，該訪問法官草草宣判Plano市府勝訴。

（圖片來源：dallasnews.com）

District Judge, 401st Judicial District

地區法官（第401區）候選人：

Brook Fulks

George Flint

Sarah Fox

George是Collin縣共和黨前任主席，Brook是Golden Corridor共和黨婦女俱樂部的現任會長，他們倆都多次參與華人社區的活動。筆者之前對Sarah瞭解不多，但通過最近的兩場候選人辯論會，她的刑事訴訟經驗令人印象深刻。三位律師之間的競爭屬氣氛良好的“友誼比賽”。

County Tax Assessor-Collector

縣稅務官候選人

Kenneth L. Maun

√Scott Grigg

很多華人朋友都非常熟悉Scott，他在Collin縣稅務部門工作多年，熱情幫助了不少納稅人。這兩年Scott積極助選本地其他候選人，與不少華人義工成了“戰友”。此次Scott挑戰現任稅務官Ken。Ken服務多年，本已打算退休，但在下屬Scott參選後，Ken又决定尋求連任。筆者認爲Scott對提高服務效率、降低成本的網上申報、電子郵件賬單等新技術更有經驗和改革魄力。

County Commissioner, Precinct No.3

縣行政委員（第3區）候選人

Steve Terrell

√ Darrell Hale

Darrell Hale現任Collin縣第3區行政委員，他于2018年首次當選該職，由于當時是接替前任未完的任期，Darrell在兩年後的2020年競選連任。今年初選，Darrell的對手是Allen前市長Steve Terrell。第3區包括Allen、McKinney等Collin縣東北部地區。

Steve擔任Allen市長長達23年。Allen市民簽名請願幷于2019年投票通過了任期限制，就是針對這位戀棧的老市長。任期結束前，Steve在兩件事上站在了大部分Allen市民的對立面：1）擾民的板球館項目，Steve是主要推手之一；2）含有高密度公寓的Downtown CBD開發計劃，在聽取市民意見後，被Allen市議會5:2否决，而當時的市長Steve就是支持高密度的那兩票之一。

Darrell一貫支持Effective Tax Rate（有效稅率），這是Collin縣政府近幾年來（包括Darrell上任後）堅持做到的。而在Steve擔任市長的23年中，Allen漲了21次稅，累計增長率爲157%，同期的物價指數僅上漲了60%。

（編者注：“有效稅率”是指政府向原有物業收取的稅收總額和前一年相比保持不變，在此之外的當年新增物業，將向政府貢獻新的稅收。所以，在實施有效稅率的城市或地區，政府仍能保證其財政收入逐年遞增。）

有推薦名單嗎？

附上DFWPAC的背書和德州其它組織的推薦名單（Republican Primary – Collin County），供參考。最重要的是去投票。在初選投票率較低的情况下，你的一票將代表至少十幾個注册選民。千萬別放弃寶貴的發聲機會！

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