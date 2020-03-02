牙周病、植牙可以快樂地解决——Murphy Dental & Implant Center全新開幕

（達拉斯日報 海霞）“牙齒好，胃口好、心情好、風水好”， 雖然樸實，却道出生活簡單的道理！擁有健康、漂亮的牙齒，不僅有了健康、自信，還給到生活、工作中一種陽光的狀態。位于1015 N Murphy Rd #100 Murphy TX, 的Murphy Dental & Implant Center就是一家以專業技術爲中心，以顧客牙病改善爲目標，以快樂生活爲導向的專科診所。如果和專業醫師交流，就會感到這種快樂、謙卑、隨和的氣場！

名校畢業，對專業精益求精的牙科醫師

步入Murphy Dental & Implant Center診所，工作人員非常熱情 ，立刻讓顧客情緒放鬆下來，感到一種暖意，好像不是診所，是朋友家！牆上掛著兩位醫師的獲獎證書和畢業證。牙科醫師戴嘉瑩Dr Jenny C Tai：臺灣大學牙醫系臨床實習成績第一名畢業；常春藤賓州大學牙周/ 補綴專科訓練結業；常春藤賓州大學住院醫師最佳教學獎；Texas A&M 補綴專科臨床植牙指導助理教授；美國認證牙周病與植牙專科醫師；2017臺灣大學植牙專題講座講師。牙科醫師淩瑋澤 Dr. Ted Ling：臺灣大學牙醫系六年總成績第二名畢業；臺灣大學醫學院杰出青年獎；常春藤賓州大學牙周專科訓練結業；常春藤賓州大學牙周病科最佳住院醫師獎； Texas A&M 補綴專科臨床植牙指導助理教授；美國認證牙周病與植牙專科醫師；2017臺灣大學植牙專題講座講師。可以瞭解，他們都來自臺灣，台大學霸、賓大獲獎、黃金組合、夫妻同心。近期又全部考取美國國家級Board-certified 的牙周病專科醫師的證書。當他們和顧客交流時，又是如此的謙卑、隨和、快樂，言談中洋溢著愛生活、愛家庭、愛這個行業，尊重技術的情感！每兩個星期，他們去A&M 大學帶著學生們做手術，將所學到的技術再輸送給學生。

服務到位，幫顧客解决病痛的牙科診所

診所從2019年11月開張，近四個月，陸續增加了很多客戶，有當地白、黑膚色的客戶，有Murphy 周邊的華人客戶，診所總能從客戶的實質問題爲出發點，幫助客戶制定解决方案。由于兩位醫師在大學和實習期間很努力，積累了大量的臨床手術經驗，每一個案子都力求做好。診所達到高標準專科治療品質的同時，幷配置了低劑量3D CBCT 影像技術，這台儀器在市場上比較稀缺，價格相對昂貴。診所擁有5間診室，分別配置診療設備，專精植牙、牙周、拔牙的各式手術：如：人工植牙、各式補骨、全口重建、微創拔牙、智齒拔除、牙冠增長、牙根覆蓋、牙周再生、顎竇增高等，家庭的日常洗牙對于醫師來說，也是非常認真地親力親爲！

爲滿足客戶的需求，診所星期六保持營業，中英雙語服務，客戶可以綫上約診，節約時間，接受多數PPO 保險。如果客戶沒有保險，也會從客戶的角度幫助客戶省錢又達成治療目標。客戶對于診所的治療方案和結果，非常滿意，當牙病問題解决了，同時解决了患者的自信心問題！

快樂溝通，這是有溫暖情懷的牙科服務

交流中，一位客戶進來，和醫師交流，爽朗的笑聲傳到會客廳，客戶看上去和喜歡和診所交流，如此的開心！Jenny 醫師說：這種事情常有！客戶都很願意和我們聊！其實我們要做的不僅是幫助患者解决問題，更是溝通問題，彼此瞭解，我們希望和客戶建立長期的信任關係，一個人的牙病好了，自信開心，家庭也就更好了，一家人的洗牙工作交給我們，逐漸成爲朋友！其實我們自己非常關注家庭，關注孩子，相信其他家庭也是一樣，解决牙病問題，不僅是個人問題，也是家庭問題！”Dr Ling 認爲，由于我們都是認真學習技術的人，通過技術爲患者解决問題，實實在在地幫到別人是一件非常開心的事。除了診所和A&M大學的助理教授工作，兩位醫師還參加爲老兵服務的義工工作，參加社區活動，進行義診服務。

非常開心，有機會和診所三高（學歷高、顔值高、快樂指數高）的“黃金組合”交流，他們用樸實、真誠對待客戶的需求和信任，換來的是更多的信任！牙醫和病人之間的關係，不再是簡單的醫者和患者的關係，更是朋友間的信任和互動！

Murphy Dental & Implant Center地址：

1015 N Murphy Road,#100,Murphy,TX 75094

網上約診：www.murphytxdentist.com

電話：972-836-0108

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