牙周病、植牙可以快樂地解决——Murphy Dental & Implant Center全新開幕

Tweet on Twitter

Share on Facebook

(達拉斯日報 海霞)“牙齒好,胃口好、心情好、風水好”, 雖然樸實,却道出生活簡單的道理!擁有健康、漂亮的牙齒,不僅有了健康、自信,還給到生活、工作中一種陽光的狀態。位于1015 N Murphy Rd #100 Murphy TX, 的Murphy Dental & Implant Center就是一家以專業技術爲中心,以顧客牙病改善爲目標,以快樂生活爲導向的專科診所。如果和專業醫師交流,就會感到這種快樂、謙卑、隨和的氣場!

名校畢業,對專業精益求精的牙科醫師

步入Murphy Dental & Implant Center診所,工作人員非常熱情 ,立刻讓顧客情緒放鬆下來,感到一種暖意,好像不是診所,是朋友家!牆上掛著兩位醫師的獲獎證書和畢業證。牙科醫師戴嘉瑩Dr Jenny C Tai:臺灣大學牙醫系臨床實習成績第一名畢業;常春藤賓州大學牙周/ 補綴專科訓練結業;常春藤賓州大學住院醫師最佳教學獎;Texas A&M 補綴專科臨床植牙指導助理教授;美國認證牙周病與植牙專科醫師;2017臺灣大學植牙專題講座講師。牙科醫師淩瑋澤 Dr. Ted Ling:臺灣大學牙醫系六年總成績第二名畢業;臺灣大學醫學院杰出青年獎;常春藤賓州大學牙周專科訓練結業;常春藤賓州大學牙周病科最佳住院醫師獎; Texas A&M 補綴專科臨床植牙指導助理教授;美國認證牙周病與植牙專科醫師;2017臺灣大學植牙專題講座講師。可以瞭解,他們都來自臺灣,台大學霸、賓大獲獎、黃金組合、夫妻同心。近期又全部考取美國國家級Board-certified 的牙周病專科醫師的證書。當他們和顧客交流時,又是如此的謙卑、隨和、快樂,言談中洋溢著愛生活、愛家庭、愛這個行業,尊重技術的情感!每兩個星期,他們去A&M 大學帶著學生們做手術,將所學到的技術再輸送給學生。

服務到位,幫顧客解决病痛的牙科診所

診所從2019年11月開張,近四個月,陸續增加了很多客戶,有當地白、黑膚色的客戶,有Murphy 周邊的華人客戶,診所總能從客戶的實質問題爲出發點,幫助客戶制定解决方案。由于兩位醫師在大學和實習期間很努力,積累了大量的臨床手術經驗,每一個案子都力求做好。診所達到高標準專科治療品質的同時,幷配置了低劑量3D CBCT 影像技術,這台儀器在市場上比較稀缺,價格相對昂貴。診所擁有5間診室,分別配置診療設備,專精植牙、牙周、拔牙的各式手術:如:人工植牙、各式補骨、全口重建、微創拔牙、智齒拔除、牙冠增長、牙根覆蓋、牙周再生、顎竇增高等,家庭的日常洗牙對于醫師來說,也是非常認真地親力親爲!

爲滿足客戶的需求,診所星期六保持營業,中英雙語服務,客戶可以綫上約診,節約時間,接受多數PPO 保險。如果客戶沒有保險,也會從客戶的角度幫助客戶省錢又達成治療目標。客戶對于診所的治療方案和結果,非常滿意,當牙病問題解决了,同時解决了患者的自信心問題!

快樂溝通,這是有溫暖情懷的牙科服務

交流中,一位客戶進來,和醫師交流,爽朗的笑聲傳到會客廳,客戶看上去和喜歡和診所交流,如此的開心!Jenny 醫師說:這種事情常有!客戶都很願意和我們聊!其實我們要做的不僅是幫助患者解决問題,更是溝通問題,彼此瞭解,我們希望和客戶建立長期的信任關係,一個人的牙病好了,自信開心,家庭也就更好了,一家人的洗牙工作交給我們,逐漸成爲朋友!其實我們自己非常關注家庭,關注孩子,相信其他家庭也是一樣,解决牙病問題,不僅是個人問題,也是家庭問題!”Dr Ling 認爲,由于我們都是認真學習技術的人,通過技術爲患者解决問題,實實在在地幫到別人是一件非常開心的事。除了診所和A&M大學的助理教授工作,兩位醫師還參加爲老兵服務的義工工作,參加社區活動,進行義診服務。

非常開心,有機會和診所三高(學歷高、顔值高、快樂指數高)的“黃金組合”交流,他們用樸實、真誠對待客戶的需求和信任,換來的是更多的信任!牙醫和病人之間的關係,不再是簡單的醫者和患者的關係,更是朋友間的信任和互動!

Murphy Dental & Implant Center地址:

1015 N Murphy Road,#100,Murphy,TX 75094

網上約診:www.murphytxdentist.com

電話:972-836-0108

Share from http://today-america.com