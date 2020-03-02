等風雨經過～愛樂合唱團繼續堅持著打造精緻合聲之美，持續不斷勤勉加練

以「快樂歌聲，幸福人生」為理念，在全球深為武漢疫情威脅的難關中，繼續積極參與社區各項活動，將關愛化為行動，借著人聲之美，配合團隊精神為社區傳遞正能量。

2/8 受邀參加Legacy Hall Chinese New Year Celebration.在熱情洋溢陳筱蘭團長的帶領下，齊聲合唱「賀新年」，精英小團最後更以動人的歌聲獻上鼠年的祝福合唱ABBA版「Happy New Year」，雙雙得到熱烈的掌聲。



2/22受邀於台灣同鄉聯誼會，參加「全美臺灣同鄉聯誼會，第42屆，第二次理事會議」在理察遜市麒麟閣演出。林培琦博士，有著魔術棒似指揮功力，首先以「榮耀的日光」獻上對造物者的感恩和對故土-台灣的思念。接著唱令人懷念不已的60年代特色民歌，「阿美，阿美」和「雨中即景」。経過林博士那有錢也學不到的珍貴教學理念和特殊敎學法陶冶之下，表演曲目更加細膩生動而且有趣；老歌新唱，歌聲深深感動聼眾；忽而眼尾涙光閃爍；忽而心領神會莞爾一笑；又或是身體不知不覺地隨著輕快節奏搖擺著…現場與會的老粉絲們在欣賞演出後異口同聲，紛紛前來致謝，直誇愛樂半年來進步神步。



除了打造自己的合唱領域，達城愛樂也積極的支持其他合唱表演活動。

3/1 7:00pm. 周日，林培琦博士,將帶著團員：陳昭儀,張坤城,武小雅等歌唱好手，特別友誼贊助跨團獨唱演出，”Mozart’s Requiem”-music ministry conservatory；支持這場「The Fragrance of classic」美韓主辦的音樂會。

地點：First Methodist Church Garland (801 West Avenue B Garland, TX 75040 ）Tel:972-571-

4/4 週六晚上7-9點，將應邀支持生命分享音樂會在懷恩浸信會舉辦，繼續為音樂發聲，為人聲藝術理想而努力。

（合一音樂事工 inOne Music Ministries，地點：

McKinney Chinese Baptist Church）

歡迎喜愛合唱的朋友，關心達城愛樂發展的朋友們，歡迎加入Facebook 達城愛樂,詳細活動內容請上達城愛樂粉絲網。(https://www.facebook.com/info.dpc.org/)。

筆者：黃子軒

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