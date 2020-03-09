卓靈倩專欄 安裝太陽能電池板，需要注意什麽？

隨著太陽能技術日益普及，其成本已接近購買一輛新車的成本。現在有不少小夥伴都在想到底需要不需要安裝天陽能電池板，在决定是否要利用該技術節能之前需要考慮以下一些問題。

1.屋頂有遮擋嗎？

如果您的屋頂在一年中的大部分時間都被樹木覆蓋，則可能沒有足够的“陽光”加以利用。在繼續之前，提供商或您本人需要對此進行評估。如果您的屋頂朝向良好有足够的陽光照射，請確保其結構良好。現在的太陽能電池板可享有20或25年的保修期。如果您的屋頂需要在未來幾年內進行翻新，則應該在安裝之前進行維護或更換。這樣，您無需花費額外的時間和金錢重新安裝電池板。請確保您的電池板不會違反任何可能妨礙美觀的房主協會的規定。

2.計算供電效率

您所需的太陽能的最大裝機容量取决于您的用電量，因此在草擬計劃之前，首先要進行能源審計幷尋求效率提升。爲了幫助承包商爲您的系統的類型和大小提供建議，請收集有關您的家庭和用電的信息。

查看電費賬單以確定每月及全年的用電需求。您的使用情况將以千瓦時（kWh）表示。回顧過去一年中的每個月份；您在某些月份可能會比其他月份使用更多的電力（例如您在夏天運行空調）。廠商會提供一些實用程序幫助進行此評估。

考慮任何用電計劃的更改。如果您要購買電動汽車，則電力需求可能會增加。如果您繼續進行重大更改以提高房屋的能源效率，那麽您所需要的電力可能會比過去少。

3.哪種太陽能最有意義？

目前兩種主要的太陽能技術一是光伏技術，其使用電池陣列將太陽光轉化爲電能；第二是熱能技術，其利用陽光加熱水或空氣以供內部使用。如果您的房屋使用大量能量供暖，或者您居住的地方供暖燃料相對于電力昂貴，那麽太陽熱能投資可能會更好的達到收支平衡 。但是，太陽能熱能在家庭中很少見，因此可能很難找到合格的安裝人員。

4.如何連接到電網？

具體細節因您的居住地而异，但原則是，每次與公用電網連接時，都有一些問題需要搞清楚。該電力供應商是否有合適的用電優惠吸引您？連接後，該電力公司將如何以及何時將您家太陽能所産生的電力記入賬單中以抵消部分電費？

淨計量Net metering一種計費機制，如果一個住宅客戶的屋頂上有一個光伏系統，那麽在白天，它的發電量可能會超過家庭使用的電力。將自己不使用的電能賣回電網，則可節省電費甚至獲得一些資金回報，通常這些回報以Credit形式存入您每個月的賬單中。

5.您的提供商值得信賴嗎？

理想情况下，您最好選擇一家值得信賴的公司，否則您就寄托在太陽能板使用周期內不出問題。雖然太陽能電池沒有活動組件，因此基本不需要特別的維護。 儘管如此，萬一在保修期內公司沒有了，您可能遇到無法修復的困難。

6.租還是買？

每個家庭都需要在此權衡下成本效益。購買天陽能系統會産生前期費用，但後期會帶來收益；租賃使您可以用很少的錢甚至沒有錢就能獲得更便宜的電力，但是收益却有限。如果租賃，則與您簽約的公司擁有該系統，幷按一定價格向他們支付電費；租約到期時，他們可能會將系統帶走。當您購買幷擁有該系統時，它可以在您還清購買成本後繼續爲您服務。在進行財務分析時，請記住，電池板可以使用數十年，但是系統中的其他電子設備（如電源逆變器）的使用壽命較短。在預算項目成本時，不要忘記考慮其他系統組件的替換。

截至2月到2020年，在科林縣，TX平均太陽能電池板成本爲$ 2.81 / W。假設太陽能電池板系統的大小爲5千瓦（kW），則德克薩斯州科林縣的平均太陽能安裝成本在11942美元至16158美元之間，德克薩斯州科林縣的太陽能平均總價格爲14050 美元。扣除26％的聯邦投資稅收抵免（ITC）以及其他州和地方太陽能激勵措施後，您將爲太陽能支付的淨價格可能下降數千美元。

7.您應該在合同中瞭解的內容

您簽署的合同應詳細說明融資貸款，所有權和期望效能等所有細節。另外，由于這些系統包括一些互聯網設備，因此您應該注意是否供應商會收集家庭能源生産和使用的數據以及誰可以訪問該數據。

8.注意安裝公司的資質

請務必找到具有認證的合格專業人士，太陽能行業標準認證來自北美認證能源從業者委員會（North American Board of Certified EnergyPractitioners）。您還可以詢問最近安裝過太陽能電池板的朋友和家人作爲參考，幷查看在綫資源和評論。

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