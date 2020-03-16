DFW-Frisco首例推定陽性, 德州接納郵輪百人隔離, 德州參議員克魯茲隔離中, 疫情重創亞裔餐飲業

3月9日 疫情簡報



1、 DFW-Frisco 現首例推定陽性病例。2、德州接納至尊公主號百人隔離觀察。3、德州參議員Ted Cruz周日發推宣布進行自我隔離中。4、疫情重創亞裔社區餐飲業。1

DFW-Frisco 現首例推定陽性病例

來自美國當地媒體NBC和Dallas morning news的報道,Collin郡衛生官員周一下午2:00報告說，一名Frisco居民有一個新的冠狀病毒COVID-19的“推定陽性-presumptive positive”病例。

根據Collin郡法官克裏斯·希爾（Chris Hill）辦公室的新聞稿，該居民是30多歲的男子，最近剛去加利福尼亞，剛返回達拉斯地區，是Frisco居民。

Frisco ISD在周一下午給父母的一封信中說，TadlockElementary(小學)的一名學生的父母對該病毒測試呈陽性。

Frisco 和Plano ISD都處于春假， 學生們不上課， 學區已要求“學生和教職員工在休假期間出國旅行到因新冠狀病毒而受重創的國家（列爲CDC二級、三級旅游警告名單），當他們返回美國後要必須進行14天自我隔離”。 Plano ISD 還聲明：當學生在春假後下周返回學校時，FriscoISD正在與Collin和Denton縣的衛生部門合作，以防止“使我們的社區進一步接觸”。

除了Plano 市之外，Coppell ISD,Grapevine-colleyville ISD, Mansfield ISD 等學區都發出警告， 希望春假期間的外出學生和教職員工自覺隔離，以保護社區安全。

2、德州接納來自至尊公主號百人隔離觀察

延續昨天的資訊，衛生部表示，至尊公主號上的成員將轉往聯邦軍事機構進行醫學檢查以及2019冠狀病毒疾病檢測與隔離14天。來自加州的約1000名乘客將安置在北加州曲維斯空軍基地（TravisAir Force Base）與米拉瑪陸戰隊航空基地（Miramar Marine Corps AirStation）安置，其他州的乘客將送到德州聖安東尼奧-拉克蘭聯合基地（JointBase SanAntonio-Lackland）或是喬治亞州杜賓斯空軍基地（Dobbins AirForce Base）進行强制隔離。

大約有100多名乘客需要在德州隔離觀察， 德州州長Greg Abbott說，這100名左右的撤船人員，90人是德州民衆，他們將被送往位于聖安東尼奧西區的“聖安東尼奧-拉克蘭聯合基地（JointBase SanAntonio-Lackland）。

3、德州參議員Ted Cruz周日發推宣布進行自我隔離中 據NBCDFW報道，德州參議員Ted Cruz周日發推宣布進行自我隔離中.Ted Cruz發推表示：他在參加馬裏蘭舉行的CPAC會議時接觸了新冠病毒確診者，在未知情况下他和患者握手幷進行了簡短的交談。在會議結束後，該人才確診爲陽性感染病例。Ted Cruz在得知消息的第一時間就聯繫了休斯頓衛生部和CDC疾控中心，衛生官員表示他和患者接觸時間很簡短，因此被感染的可能性很低，但出于謹慎考慮，Ted還是决定呆在休斯頓的家中，隔離14天爲止。

4、疫情重創亞裔社區餐飲業

根據達拉斯晨報的消息，新冠病毒疫情嚴重影響亞裔社區的餐館、商店。危險的病毒已經蔓延到全美國， 居住在北德州的華人社區以及整個亞裔美國人都感受到了， 這種重創！

以往的Richardson中國城， 每天的客流很多， 在病毒爆發之前，飯店基本客人滿座，但目前顧客的數量明顯大大减少了！川味軒老闆Dezmi Cao說：自疫情爆發以來， 營業額下降了40%， 所以餐廳不用備貨太多， 以免造成不必要的浪費。但是曹老闆店中提供酒精洗手液， 供客人使用。中國城聚集了亞裔多家餐館：如日本餐廳、越南和韓國餐廳。

在位于Coit 商區的一家餐館（店家不願意透露名字）之前大量采購的猪肉食材，因爲沒有很多客人，很心疼， 只好免費送給員工。

以上資訊來源于DallasMorning News, NBCDFW網站。

德州COVID-19聯繫方式

DSHS COVID‑19

Call Center: 1-877-570-9779

時間: 周一至周五 7:00 a.m. – 6:00 p.m.

如果需要當地緊急幫助，可以登錄：https://www.dshs.state.tx.us/regions/2019-nCoV-Local-Health-Entities/ 查看距離自己最近的醫療站點。

疫情簡報 悅動閱年輕

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