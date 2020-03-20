全美超14200確診, 德州超300確診, DFW超100, Plano 6確診, 德州百年首次宣告公共衛生灾難

疫情

截止發稿，美國數據如下：

截止美國當地時間2020年3月19日晚11:00點，新冠病毒疫情

全美14246 例確診，

新增4797例，

死亡202例，治愈123例。

德州：確診304例，美國中文網數據爲321例。數據來源：NBC, Dealmoon, CDC，美國中文網。

Plano 累計6例確診

根據Plano 市政府新聞辦公室發來的消息， 科林郡衛生部門報告了該地區3例新的冠狀病毒陽性病例，Plano 發現確診病例達6例。這三個新案例使該郡總數達到16，Plano總數達到6。Plano案例包括：

一名47歲的女性。

一名56歲的男性。

一名32歲的女性。

3月17日，一名因基本疾病而幷發症的64歲男子在當地一家醫院死亡。

一名38歲的男性。

一名42歲的女性。

德州百年來首次宣告公共衛生灾難 發布更多防疫指南

3月19日（周四）中午，德州州長阿博特（Greg Abbott ）在記者會上宣布公共衛生灾難，旨在控制新冠病毒的進一步傳播。這是自1901年以來，德州首次宣告公共衛生灾難，不過州長强調這不是“封城”（shelter in place）。

州長阿博特說，截至目前，德州已有超過100例新冠確診病例，僅在奧斯汀地區就有20例以上。該州至少有3人死于新冠病毒。發布公共衛生灾難宣言是爲德州和地方官員提供抗擊新冠病毒所需的工具和資源。州長阿博特還發布了四項行政命令。阿博特說：“作爲一個國家，我們必須迅速提高對的新冠病毒反應。” “至關重要的是，所有美國人都必須遵守CDC標準。”

州長阿博特的行政命令包括：

德州的所有居民都必須避免參加人數超過10人的社交聚會。

德州所有酒吧和餐廳必須暫時關閉，但仍然允許餐廳提供外賣和drive-thru免下車取餐服務。

除非提供重症監護幫助，否則人們不得前往療養院，退休中心或長期護理機構。

德州所有學校都必須暫時關閉，但可以繼續網絡課程或提供其他教育方式。

這些行政命令將于3月20日晚11點59分開始生效，至4月3日晚11點59分結束。在此之後，有效期將根據德州新冠疫情的情况和CDC的建議决定是否延長。

州長還表示，該行政命令不是“封城”（shelter in place）。只要保持必要的預防措施以减少新冠病毒的傳播，該行政命令不會禁止人們訪問雜貨店，加油站，公園和銀行等各種場所。所有重要的基礎設施將保持運轉，國內旅行將不受限制，政府實體和企業將繼續提供基本服務。

對于仍然開放的辦公室和工作場所，員工應保持良好的衛生習慣，幷在可行的情况下在家中工作，以减少與病毒接觸的風險。

此外，州長還允許德州的一些餐館在送餐時提供酒精飲料，包括葡萄酒，啤酒和混合飲料，旨在幫助餐飲業。

根據德州公共衛生廳指導，德州民衆可以通過以下幾種方法來减緩新冠病毒的傳播：

盡可能呆在家裏，尤其是在您生病，年紀大和/或患有健康狀况時。

如果您生病，請留在家中，除非要接受醫療護理。如果您能够照顧好自己，請待在家裏。如果您需要看醫生，請先打電話聯繫醫生。

避免聚集10人以上和不必要的外出。

取消10人以上的活動。限制與他人的密切接觸距離（至少六英尺）。雇主應盡可能允許其他工作形式。(來源美國中文網楊笑)

州長宣布的《公共衛生灾難》意味著：1、全德州的公立學校關閉，采用網絡課程或其他方式；2、全德州的商場、娛樂設施、電影院、健身房，Spa館，全部關閉，酒吧，餐廳，全部禁止堂吃，可以采取外賣和派送的形式。3、全德州的體育比賽，超10人的社區活動、文化活動、社交聚會，教堂活動，全部停止。4、人們不得隨意進出養老院、退休中心和護理機構。5、儘量在家裏，除加油站、雜貨店、銀行等（保持距離），减少外出，自我隔離。

沃爾瑪連鎖超市將做營業調整

爲應對冠狀病毒大流行，沃爾瑪超市將關閉汽車中心，幷對牛奶，鶏蛋，尿布，嬰兒配方奶粉等實施新的購買限制，該公司還將在每個星期二早一小時開設商店，專門爲60歲以上的顧客舉辦“專場購物”。

沃爾瑪還將從周四開始在全美商店削减工作時間，在冠狀病毒危機中增加老年人購物時間。

（資料來源：美國中文網）

部分 Costco 門店修改退貨政策

由于冠狀病毒的影響加重， 各地的Costco 商場內的衛生紙、清潔用品，被客戶搶購一空，爲避免浪費，Costco修改退貨政策，對搶手的商品退貨進行了下限制。

德州東北部三家Costco 員工告訴商業內幕網站， 他們的門店近日都實施了新退貨政策， 禁止顧客將大米、水、厠紙、厨房用紙、消毒紙巾和Lysol 等熱銷商品退貨。

（資料來源：美國中文網 ）

北德州幾家購物中心將暫時關閉

由于冠狀病毒的大流行，北德克薩斯州的一些購物中心暫時關閉。美國最大的購物中心所有者西蒙房地産集團（Simon Property Group）于周三宣布臨時關閉所有購物中心。西蒙在得克薩斯州北部擁有數家購物中心，包括Grapevine Mills，Grand Prairie Outlets，Firewheel市中心，North East Mall，The Shops at Clearfork和University Park Village。

（資料來源：NBCDFW）

德州COVID-19聯繫方式

DSHS COVID‑19

Call Center: 1-877-570-9779

時間: 周一至周五 7:00 a.m. – 6:00 p.m.

如果需要當地緊急幫助，可以登錄：https://www.dshs.state.tx.us/regions/2019-nCoV-Local-Health-Entities/ 查看距離自己最近的醫療站點。

達拉斯聯繫方式：

Dallas County（214) 819-2004Collin County （972)548-5500 /(972)424-1460ext 5500Tarrant County (817)248-6299Denton County (940)349-2585德州新冠病毒信息電話：(877)570-9779網站：https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/

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