美政府將發錢| 汽車廠關閉| 全美確診超9200 | 交稅延90天……德州戰疫簡報3/18..

疫情

截止發稿，美國數據如下：

截止美國當地時間2020年3月18日晚9:00點，新冠病毒疫情

全美9243 例確診，

新增2667例，

死亡150例，治愈59例。

德州：確診197例， 新增50例。數據來源：NBC, Dealmoon, CDC

1 福特、克萊斯勒、通用三大汽車工廠關閉

美聯社消息稱，福特、克萊斯勒、通用三大汽車製造商因冠狀病毒的爆發，于3月18日决定， 暫時關閉工廠，預計汽車製造商將在當天晚些時候發布關閉的細節。汽車工人聯合會一直在要求關閉工廠，因爲工人擔心會接觸到該病毒。通用汽車，克萊斯勒和福特的舉動將使大約15萬名汽車工人閑置。他們可能會獲得除州失業救濟金之外的補充工資，合幷的兩張支票大約等于工人的正常收入。

資料來源：FOX

2 全美確診超9200，政府力度加大

隨著數據的不斷攀升， 爲了應對健康和經濟的雙重危機，總統川普周三宣布，他將援引一項聯邦條款，允許政府對冠狀病毒大流行采取措施。川普說：他將在“萬一我們需要， 他將簽署《國防生産法》， 爲抗擊病毒增加救助資源”。

川普還表示， 爲了增加測試範圍， 在紐約市布署一艏海軍醫院艦， 第二艏將部署在西海岸。

川普和加拿大總理賈斯汀·特魯多（Justin Trudeau）共同宣布，除了基本人員和貿易外，美加邊境將被關閉，因爲這兩個國家都在努力减少影響兩國人民的病毒傳播。

美國政府已告訴美國民衆，避免 10人以上的聚會和老年人呆在家裏，同時要特別提醒年輕人遵守指南幷避免社交聚會。 《國防生産法》賦予總統廣泛的權力以塑造國內工業基礎，使其能够提供國家安全危機所需的必要材料和物品。

資料來源：NBC NewYork

3 美國政府將發現金

美國財政部提議向數百萬美國人提供5000億美元的支票付款。財政部希望開始向美國人直接付款，這是一項1萬億美元的穩定經濟計劃的核心，因爲冠狀病毒的流行給納稅人和企業造成了損失。根據該提議，如果通過，則第一輪支票將于4月6日開始送達全國各地民衆的郵箱，第二波將在5月中旬發放。

在周三發布的備忘錄中，財政部呼籲向個人注入2500億美元現金，每個人能拿到的金額將取决于收入和家庭規模。財政計劃將需要國會批准。

路透社報道，川普政府提出一項超過1萬億美元的刺激方案包括爲飽受衝擊而面臨破産的航空公司提供500億美元，爲小型企業提供2,500億美元貸款。

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)表示，儘管一些共和黨人士存在疑慮，參議院本周將通過一項數十億美元的緊急支出法案，衆議院周六已經通過該法案。該法案將要求爲工人提供帶薪病假，增加失業補助，幷撥款近10億美元資金，在疫情爆發期間爲兒童、居家老人和其他人提供食品。

資料來源abc13

4 納稅截止日期延長90天

美國財政部長 Steven Mnuchin在周二的新聞發布會上說，納稅人2019的納稅截止日期延遲90天。

作爲其冠狀病毒應對措施的一部分，聯邦政府將給予申報者90天的時間，以對應繳納的高達100萬美元的稅款繳納所得稅。他說，這筆款項的緩期支付將幫助許多實體和小型企業度過目前的難關！

來源:Dallas Morning News

5 州議會大厦停止訪客

因冠狀病毒的影響， 根據德州保護委員會（State Preservation Board）， 亦根據全美國的“禁止50人聚集”的法案， 州議會大厦，在3月17日周二發布的聲明，奧斯汀的德州議會大厦將從今日周三起暫停向公衆開放。議會大厦仍將面向民選官員、工作人員和政府機構人員開放。議會大厦訪客中心、德州公墓和議會大厦訪客停車場也將在冠狀病毒緊急狀况期間關閉。

資料來源：ABC13

6 全美奧特萊斯關閉

全美最大的購物中心運營開發商西蒙地産集團（Simon Property Group）周三宣布，將關閉209處其名下零售物業，其中包括衆多購物中心和奧特萊斯。深受華人喜愛的紐約最大的Woodbury奧特萊斯隸屬該集團，也在關店之列，即將于周三7點起停業，預計將于3月29日結束。

西蒙集團名下全美的購物中心和奧特萊斯都將因疫情關閉。（美聯社資料圖）

受蔓延全美的疫情影響，梅西、Nordstrom等幾家百貨商店以及包括Gap、維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）和絲芙蘭（Sephora）在內的常駐購物中心的品牌紛紛宣布關閉門店。

西蒙集團的决定涉及全美209家零售中心，許多都是知名購物中心和奧特萊斯。該集團在南加州有7個購物中心。

7 東航舊金山—上海航班3月全面停飛

東航舊金山-上海航班3月全面停飛， 多綫路調整取消。

隨著新冠疫情的蔓延，美國航空公司取消飛往亞洲，包括中國航綫。3月17日中國東航發布航班取消停飛通知，購買東航往返于美中和加拿大之間的民衆請注意查看。

根據東航公布的信息，從3月18日至3月29日期間，有8條航綫直接受到影響。

1. 往返上海浦東國際機場PVG和舊金山國際機場SFO的兩條航綫MU589/MU590全部停飛。

2. 往返紐約肯尼迪國際機場JFK-上海浦東國際機場PVG和福州長樂國際機場的MU588/MU587航班3月27日、29日停飛。

3. 往返洛杉磯國際機場LAX-上海浦東國際機場PVG的MU586/MU583航班3月25、27、29日停飛。

4. 往返芝加哥奧黑爾國際機場ORD-上海浦東國際機場PVG-太原武宿國際機場TYN的MU256/MU255航班3月25日停飛。

5. 從上海浦東國際機場PVG飛往溫哥華國際機場YVR的MU597航班3月25、27、28日停飛。

6. 從溫哥華國際機場YVR飛往上海浦東國際機場PVG的MU598航班3月26、28、29日停飛。

7. 往返多倫多國際機場YYZ和上海浦東國際機場PVG的MU208/MU207航班3月28日停飛。

有任何問題的民衆可撥打東航24小時客服熱綫011-86-21-20695530或北美呼叫中心1-855-589-5530。

8 Chase銀行將臨時關閉20%營業網點

據CNBC報道稱，摩根大通Chase將暫時關閉20%的分支銀行，Chase將在全美關閉1000個營業點。在紐約，摩根大通共有4976個分支、近26.7萬名員工而仍然開業的銀行將减少工作人手。 摩根大通對雇員表示，此舉是爲了保護員工，同時仍將給客戶和社區提供重要的銀行服務。

Chase沒有公布具體哪些銀行點會關閉，但是公司表示，剩下保持開放的銀行點將足以爲社區提供服務。

摩根大通Chase是按資産計算爲全美最大的銀行巨頭，也是第一家宣布大規模關閉銀行點的大銀行。此前多家銀行出臺了限制員工旅行、要求員工在家辦公或者疏散到其他地點辦公的措施，但是摩根大通Chase的這一决策是第一個會影響到銀行普通零售客戶的。

本周早些時候，金融公司第一資本(Capital One)也宣布將關閉120個分支銀行點。

資料來源：美聯社

9 衛生紙，水和洗手液，引發德州價格欺詐的投訴

奧斯汀一名女發言人星期三說，德州檢察長辦公室至少收到了348起與冠狀病毒大流行有關的價格欺詐投訴，主要來自達拉斯和休斯敦地區。

自從該病毒開始在美國傳播以來，備受爭議的用品包括厠紙，瓶裝水和洗手液，這些産品一直供不應求。在價格欺詐投訴中被指責的供應商尚未公開。

州長宣布“灾難”後，就像他上周所做的那樣，在德 州以高昂的價格出售必需品已成爲違法行爲。

司法部長辦公室有權起訴被指控欺詐價格的企業，儘管目前尚不清楚該辦公室是否已采取任何行動。總檢察長肯·帕克斯頓（Ken Paxton）發言人凱裏·伊達特（Kayleigh Date）表示，消費者保護部目前正在評估投訴。

歡迎民衆舉報價格欺詐行爲， 每次違規行爲都可能面臨高達10,000美元的民事罰款。Date說，如果受影響的消費者是老年人，罰款將增至25萬美元。其他城市和州已經開始打擊。紐約市已經開出了27.5萬美元的罰單，與面罩，洗手液和消毒濕巾的價格欺詐有關。

那些希望報告德克薩斯州潜在價格欺詐行爲的人可以在綫或致電消費者保護熱綫800-621-0508進行舉報。

來源：Dallas Morning News

10 達拉斯這些超市爲老人和殘障人士開放專屬購物時間

Whole Foods Market：從3月18日開始，美國和加拿大的所有Whole Foods Market商店，都將提早一小時營業，以服務60歲以上的顧客。此外，商店將提前關閉兩個小時，以補充庫存幷消毒。疫情期間，達拉斯地區的Whole Foods門店營業時間爲：8am-8pm。

Target：每家商店將從3月18日開始，在開門後的第一個小時內，給長者和有健康疾病的民衆開放。疫情期間，休斯敦地區的Target門店營業時間爲：8am-9pm。

Albertson ， 每周二、周四， 上午7點–9點， 全國2200家商店將開放爲 老年人、孕婦、及殘障人士。

Food Town：早上7點至8點爲65歲以上的年長者專屬購物時間，長者需要携帶政府頒發的身份ID或駕照，即可以享受專屬購物時間。Food Town在休斯敦地區有30家超市。請點擊www.yourfoodtown.com/locations/查詢。

德州COVID-19聯繫方式

DSHS COVID‑19 Call Center: 1-877-570-9779

時間: 周一至周五 7:00 a.m. – 6:00 p.m.

如果需要當地緊急幫助，可以登錄：https://www.dshs.state.tx.us/regions/2019-nCoV-Local-Health-Entities/ 查看距離自己最近的醫療站點。

悅動閱年輕

Share from http://today-america.com