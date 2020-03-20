達拉斯會封城嗎? 從數據看事實！

令人緊張而揪心的疫情數據不斷攀升：截至發稿，全美確診4682例，今日新增913例 ，死亡95例，治愈48例， 德州確診82例，新增11例，達拉斯33例！數據來源:NBC, Dallas Morning News, Dealmoon

013月16日下午，舊金山市長突然宣布了前所未有的爲期三周的封城（lockdown），舊金山緊急宣布封城，多州宵禁，全部今夜生效！舊金山也成爲了全美第一個封城的城市。目前美國十個州和城市（如丹佛）下達了命令， 餐館，酒吧關閉， 禁止各種聚會及中大型活動。

就在今天上午：疾病與預防控制中心（CDC）建議禁止超過50名以上的聚衆活動，這波疫情在全世界已經使162,000多人患病，幷造成6,000多人死亡，每天都有成千上萬的新病例確診。美國境內的死亡人數攀升至95名，而感染則超過了4000人。

CDC發布了一個重要的建議：由于大型活動可以加劇疾病的傳播，CDC表示，在未來八周內，應取消或延遲50名或以上的大型聚會。幷補充說，無論如何，都應采取適當的預防措施，包括確保人們經常洗手且不要離得太近。但CDC也說，該建議也不適用于“學校，高等院校或企業等組織的日常運作”。

（資料和圖片來源Dallas Morning News)

02 隨即， 達拉斯地區貫徹CDC 和州政府的命令：

達拉斯郡、城區立刻限制50人的聚會， 關閉酒吧、和餐館等服務設施。市長辦公區、郡法官辦公區， 全部關閉，也是因“禁止50人聚會”的限制。命令下達後：所有酒吧、娛樂室、餐館、飯店、健身俱樂部、電影院、劇院，隨著城市抗擊新冠病毒而關閉！所有餐廳都被命令暫時終止就餐服務，幷僅通過直通車或外賣店提供食物以供領取。3月16日（周一），達拉斯郡法官克萊·詹金斯和達拉斯市長埃裏克·約翰遜在新聞發布會上宣布了這一舉措。該命令將一直保留到3月20日上午11點，儘管他們已經在努力延長該日期。

這些限制是德克薩斯州各市郡之間爲减少病毒傳播而制定的最嚴格的法規之一。

市長說，他現在正在采取行動，因爲政府的核心職責是確保社區的健康，安全和福利。該法規將在必要時由法規執行者和警察執行。



（資料/圖片來源:Dallas Morning News）

03 達拉斯郡官員下令提出新隔離要求的同時，抓緊時間進行更廣泛的測試。

爲了回應達拉斯市長埃裏克·約翰遜（Eric Johnson）今天下午宣布的一項决定，達拉斯縣法官克萊·詹金斯（Clay Jenkins）下令在整個地區關閉酒吧和餐館，以幫助預防冠狀病毒。

達拉斯郡法官克萊·詹金斯（Clay Jenkins）于下午5時表示，該命令有效期至3月20日。新聞發布會。詹金斯說，他將在本周晚些時候延長禁令。詹金斯說，如果家庭中有人被診斷出患有COVID-19，則整個家庭都必須隔離。

詹金斯說：“我們必須從自私變成犧牲。在這場鬥爭中，沒有好的選擇，沒有容易的選擇。我們將能够在 在大草原和美國航空中心開設的兩個大型測試診所中對5,000人進行測試。

(資料和圖片來源：Dallas Morning News)

04 達拉斯地區的酒吧、餐廳因新冠病毒被迫關閉

周一，市政府官員宣布：爲了阻止冠狀病毒傳播，這是一個非同尋常的步驟，達拉斯餐飲行業將被要求從今天晚上11:59開始關閉。目前尚不清楚關閉會持續多長時間。這項授權是在川普總統建議避免在餐館，酒吧和公共食堂吃飯以阻止冠狀病毒傳播的幾個小時之後提出的。達拉斯還禁止聚會50人或更多的人。

達拉斯地區餐館都在轉向爲店外取餐和非接觸式配送

隨著越來越多的人留在家裏，幷在冠狀病毒大流行期間避開公共場所，北德州餐館爲了生存，有些餐館選擇臨時關閉，但也有許多改變營業方式轉向爲店外取餐和非接觸式的配送方式以繼續爲客戶提供服務。

有的餐廳也紛紛改爲綫上點餐的方式，讓擔心來店用餐的客人也可以安心在家享用餐點。或是提供外送優惠，鼓勵大家使用綫上點餐的服務。這波疫情會持續多久目前仍是個未知數，但在這之前希望大家都能共體時艱，在這個非常時期能够互相體諒。

05 Parkland醫院從今天開始進行有限制的Drive-Through冠狀病毒測試

醫院在書面聲明中說，從本周一中午開始，測試采預約制幷且僅適用于當前的Parkland醫院裏的患者，急救人員和其他醫護人員。在對患者進行測試之前，需要先通過電話與他們進行面談，幷且只有得到醫院的批准，他們才能使用該設施。

目前尚不清楚該醫院每天能采集多少檢體，但達拉斯郡法官Clay Jenkins說，該州放寬其檢測標準後，該郡的實驗室每天將能够檢測大約270人。Clay Jenkins表示，他預計Parkland測試站點將是衆多站點中的第一個，他也說：“這有望爲快速擴展移動測試提供一個良好的開端。”

醫院則表示，患者需有Parkland醫師的證明才能接受這項檢測。醫院官方說，儘管我們希望將來能够擴大檢測，但這項服務目前僅適用于Parkland當前的患者。非該院的患者或是沒有預約的病患將不允許進入檢測設施，Parkland還特別强調，希望這些患者不要去急診室或緊急護理急救中心進行測試。預約電話：214-590-8060

06 總統川普又講話了！

而周一下午華盛頓DC 會議（美東時間5點，來自AOL,Yahoo 首頁的消息）。總統川普在華盛頓DC 的會議上說：越來越多的地區陷入封城， 我們需要爲期數月， 努力與新冠病毒做鬥爭， 他稱這種病毒爲“看不見的敵人”，具有令人生病和殺死的驚人能力。

當被問及該國是否即將陷入經濟衰退時，總統表示“可能會如此”，儘管他還表示，他希望一旦醫療緊急情况過去，經濟將迅速復蘇。

爲此，川普政府官員呼籲加强措施， 他們認爲，如果大多數美國人都遵守這些措施，美國將可以避免與意大利和其他國家目前正在發生的灾難類似的灾難。

川普說：“如果現在每個人都做出這種改變或做出這些重大的改變和犧牲，我們將作爲一個國家團結起來，我們將戰勝該病毒。”他呼籲人們不要超過十人的團體聚會，要求所有學校都網絡上課，幷且限制不必要的旅行。

這些建議是白宮周一發布的新指南“减慢蔓延的15天”的一部分。

這意味著：禁止10人 或以上的聚會！

07 通過以上， 政策越來越嚴肅，儘管目前沒有明文規定要禁足在家， 但美國人用英文在社交媒體上發文， 可能在48或72小時，總統將命令 一個爲期兩周的國家强制性居家和檢疫措施， 告訴家庭成員和親友， 備好生活物質， 做好兩個星期不出門的計劃！（尚無媒體出處,只是民衆的社交發文）。

做好兩個星期不出門的計劃!

爲此， 今天去了Tom Thumb 超市（成立于1948年的美國老品牌超市）發現購買物質的顧客又增加了 ， 美國人開始大量購買肉食品、蔬菜、罐頭食品！問了現場不願意透露姓名的美國民衆， 他說：雖然沒有還規定， 但是根據數據的上升， 也許會這樣! 儲備一些用品， 以防不測!

上圖實拍， 冷凍鶏肉和冷凍蝦 還有貨， 鶏肉$5.99/10磅。鮮牛肉售罄。

實拍：新鮮鶏肉還有餘貨，洗漱用品、衛生紙全部售光。

實拍：顧客增加購買量！

雖然我們不應該，發布沒有根據的信息， 但是從方便生活， 保護自己和家人的角度，封與不封， 已經不重要， 重要的是， 我們從自身做起， 避免與外界接觸， 幫助城市社區“抗疫”， 宅在家裏也是做貢獻！

因此建議社區朋友：

1、將家裏車子加滿油；以備需要；2、如果不能出去， 就在院子裏拾花弄草，鍛煉身體；3、備好消毒物質， 家裏定時消毒；4、備好生活食材， 家庭美食走起！4、保持網絡暢通， 及時社區互動!

眼前的生活困難是上帝安排我們給予家庭、孩子更多的陪伴時間！政府的舉措和社區民衆的努力， 一定會使疫情過去！

社交媒體消息：下周起全美國的沃爾瑪Target、CVS會提供停車場，有自動檢測機器人，可開車過去直接檢測。不用下車!

步驟如下：

1️ 先去指定網站注册賬戶

2️ 詳細回答網頁所有的問題,網站判斷有無症狀

3️ 若有症狀,提供附近Walmart Target CVS 免下車(Drive-Thru)的檢測中心地址,自己開車過去，無需下車，完成采樣，避免交叉感染

4️ 在24–36小時之後,檢測結果返回檢測網站,供用戶查詢

5️ 檢測免費，醫治免費…

如果不能出門的，打電話可以讓檢測人員上門做檢測。當你有症狀，準備出門去急診，兒科醫院，家庭醫生或者急診前請務必先打電話通知檢測方，對方會準備好相應的防範措施再接診。注意! 身體感覺無恙沒密切接觸已知感染者的人，希望您把有限資源留給需要的人……

以上文字， 沒有發現源自“官方”媒體， 總是好消息！

目前，Parkland醫院從今天開始進行有限制的Drive-Through冠狀病毒測試.

預約電話：214-590-8060

我們期待著上述自動檢測機器人， 早日實現！

德州COVID-19聯繫方式

DSHS COVID‑19 Call Center: 1-877-570-9779

時間: 周一至周五 7:00 a.m. – 6:00 p.m.

如果需要當地緊急幫助，可以登錄：https://www.dshs.state.tx.us/regions/2019-nCoV-Local-Health-Entities/ 查看距離自己最近的醫療站點。

悅動閱年輕

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