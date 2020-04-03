4月1日是一個非常重要的日子：人口普查日！美國人口普查局使用4月1日這個日子來作準則，查看美國人民的常居住址中的人口數據。當中包括居住在該住址的每個人，即使他們不是你的親友，或每個小孩和在4月1日晚上11時59分前出生的嬰兒、以及暫時在你家中居住的海外親友、因學校宿舍或校外住宿暫時關閉前來暫居的大學生也必須計算在內。這一點非常重要，因為這些數據將會用來作指引，影響我們社區未來10年的決策！

以一個簡單直接的方法來說：立即填妥2020年人口普查！雖然許多社區正處於關閉狀態，但我們強烈建議大家在網上或透過郵寄方式回覆2020年人口普查問卷調查。每個人都可以自行填寫普查問卷，無須與普查人員會面。謹記檢查您的信箱，有否收到人口普查局寄出的邀請函，該信件裡有一個專屬於收件人的人口普查ID，讓大家可簡易快捷地在網上作出回覆。

讓我們一起參與！為了現時的緊急時勢，為了未來作好準備，精準的人口普查數據至關重要：人口普查的結果有助醫院、診所、緊急情況應變準備，甚至就學校的午餐計畫作出規劃以及分配資金，當中包括：

‧需要醫院和診所的地方。

‧在醫療和緊急情況下提供亞洲語言的資源和翻譯服務。

‧為醫院和醫療診所的建築工程提供整筆撥款。

‧支援低收入人士的醫療補助計劃（Medicaid），和65歲及以上人士的聯邦醫療保險B部分（Medicare Part B）承保。

‧母嬰健康服務，當中包括兒童健康保險計劃（CHIP）。

‧詳細制訂分配應急物資的地方，以及安置弱勢社群的地點。

‧透過中小型企業管理局為中小型企業的僱主提供協助。

(人口普查局供稿)

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