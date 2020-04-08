瑞源保險專欄 別錯過買年金的好時機（二）

怎麼選擇適合您的年金？

在您的整體退休投資組合中增加年金可以為您提供許多寶貴的好處。因為年紀的增長，更多人會更加重視本金的保護。所以年金的保證型終生收入的特點是非常有吸引力的。購買年金可以用稅後或IRA的資金。

我們介紹兩種年金類型：1）固定年金，2）指數保障年金。下面提供了每種類型的快速概述，以幫助您更好地理解各類年金以及它們是否適合您的情況。

固定年金

固定年金提供固定利率，靈活的付款選擇。和保障型的終生收入。

特徵

不受市場利率和股市波動的影響，相對風險最低。

多項領款方式的選擇，包括保證型的終生收入。

有保證紅利的選擇。

收入可以立即開始，也可以推遲到以後的日期。

附加身故賠償功能。

指數保障年金

為希望利用股票市場潛在收益同時仍具有一定程度的損失防範能力且有終身收入保障的人而設計。使用指數年金，您獲得的利息在某種程度上與市場指數的表現有關，例如標準普爾500指數。當指數增加時，您會根據年金合同中指定的指數配比獲得利息。如果指數下降，您將不會獲得利息，但是年金的本金不會受到影響。

特徵

增長潛力取決于市場指數的表現。

股市低迷時，年金的價值不受負指數回報的影響。您沒有直接投資于任何證券或指數。

有保證紅利的選擇。

終生收入保障。

附加身故賠償功能。

過早領取本金會影響收益。

因為年金的產品種類頗多，年金在購買前一定要與專業保險顧問諮詢。

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