金城銀行提供小型企業之冠狀病毒薪資保障計劃貸款

為因應新型冠狀病毒（COVID-19）對小型企業造成營業困難和損失,美國國會於2020年3月27日通過的冠狀病毒補助及經濟安全法案（The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act），將提供三千四百九十億美元貸款給小型企業，幫助它們在疫情期間，景氣不佳時，仍保留原本的員工，不要裁員。這個貸款是透過薪資保障計劃（Paycheck Protection Program）實施，在符合特定條件下，貸款是可以部分或全部免除。金城銀行配合政府政策,即刻由貸款部同仁收集並整理相關法規,希望在政府發佈貸款細節完成後,能立即提供客戶紓困貸款。

目前國會制訂的薪資保障計劃貸款資格如下:

僱佣不超過五百人之企業 符合小型企業管理處（Small Business Administration）規定之小型企業 僱佣不超過五百人之501(c)(3)非營利團體 獨資（sole proprietor）丶執行業務（independent contractor）或自我營業者（self-employed） 符合小型企業管理處規定之部落企業 符合小型企業管理處規定之501(c)(19)榮民團體

薪資保障計劃貸款緊急貸款最高可達借款人於貸款日前一年，平均每月薪資成本的二點五倍，但不能超過一千萬美元，並有其他貸款規定。如需詳細貸款細節，請於下列營業時間與金城銀行聯繫：週一至週五上午9點至下午4點, 請致電(972)889-6948 Judith Lee, 或發送電子郵件到 OnlineBanking@goldenbank-na.com。

金城銀行將持續關注法案和貸款相關訊息，提供並協助客戶的貸款需求。金城銀行與客戶攜手共同渡過此艱難時期。有關本行最新資訊請參閱網站www.goldenbank-na.com。金城銀行李察遜分行的地址是301 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080，電話：(972)889-3838, (888)320-3838。

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